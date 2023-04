What we need is TruthGPT — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

Cela fait quelques semaines déjà que la rumeur court que Musk tente de rassembler des spécialistes de l'IA au sein d'une nouvelle unité pour créer un nouveau chatbot d'IA, en particulier un concurrent plus fiable à ChatGPT. Le milliardaire a finalement confirmé la rumeur lors d'une récente interview avec le journaliste Tucker Carlson de Fox News. Pour Musk, il est important de changer de vision et d'approche quant au développement de l'IA, car le chemin sur lequel l'humanité s'est engagée depuis quelques années risquerait de le conduire à sa propre perte. Il a affiché une opposition franche à la façon dont Google et OpenAI forment leurs modèles de langage.Musk a déclaré lors de l'interview : « je vais lancer quelque chose que j'appelle TruthGPT ou une IA qui recherche la vérité au maximum et qui essaie de comprendre la nature de l'univers. Je pense que c'est peut-être la meilleure voie vers la sécurité, dans le sens où une IA qui se soucie de comprendre l'univers ne risque pas d'anéantir les humains parce que nous sommes une partie intéressante de l'univers ». Le natif de Pretoria a également réitéré ses mises en garde contre l'IA durant l'entretien, affirmant que "l'IA est plus dangereuse que, disons, une conception d'avion mal gérée ou une maintenance de production ou une mauvaise production de voitures".Ces comparaisons ont toutefois très vite été tournées en dérision sur Internet, car, rappelons-le, les voitures électriques de Musk sont parmi les plus critiqués au monde. L'Autopilot, le système d'aide à la conduite de Tesla, serait truffé de bogues et ferait régulièrement des manœuvres dangereuses et l'option avancée, le Full Self-Driving (FSD), est dans une version bêta perpétuelle. Les noms des deux systèmes sont trompeurs, car ils ne font pas des Tesla des véhicules autonomes et sont considérés comme des systèmes de conduite autonome de niveau 2. Tesla est confronté à plusieurs plaintes sur le sujet et a déjà été condamné pour markéting mensonger.Lors de l'interview avec Carlson, Musk a déclaré que l'IA a le potentiel de détruire la civilisation. Selon Musk, une IA "super intelligente peut écrire incroyablement bien et potentiellement manipuler les opinions publiques. Il a tweeté au cours du week-end qu'il avait rencontré Barack Obama lorsque ce dernier était président et qu'il lui avait dit que Washington devait "encourager la réglementation de l'IA". Lors de leur entrevue, Musk a comparé l'absence supposée de désir d'une IA de détruire toute l'humanité à la façon dont les humains s'efforcent de protéger les chimpanzés, ce qui est assez ironique compte tenu de la façon dont Neuralink les traite.« Nous reconnaissons que l'humanité pourrait décider de chasser tous les chimpanzés et de les tuer. En fait, nous sommes heureux qu'ils existent et et nous aspirons à protéger leurs habitats », a déclaré Musk. Il a présenté TruthGPT comme une correction de trajectoire pour OpenAI, la société d'IA à but non lucratif qu'il a contribué à fonder en 2015 et qui a depuis commencé à exploiter une filiale à but lucratif. Musk a laissé entendre que les incitations au profit d'OpenAI pourraient potentiellement interférer avec l'éthique des modèles d'IA qu'elle crée et a positionné TruthGPT comme une option plus transparente. Il est devenu un grand critique d'OpenAI.« Je ne comprends toujours pas comment une société à but non lucratif à laquelle j'ai fait un don de 100 millions de dollars est devenue une entreprise à but lucratif dont la capitalisation boursière s'élève à 30 milliards de dollars. Si c'est légal, pourquoi tout le monde ne le fait-il pas ? », a déclaré Musk dans l'une de ses récentes missives sur Twitter à l'encontre de la filiale à but lucratif du laboratoire, OpenAI Limited Partnership. Il affirme également que Microsoft tente de mettre la main sur la startup, la firme de Redmond a injecté plusieurs milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019, ce qui lui confère un accès exclusif aux produits d'IA du laboratoire.Ce n'est pas la première fois que Musk envisage de créer TruthGPT. Il a déclaré en février que le monde avait besoin d'un TruthGPT et a une fois de plus tenté d'attirer l'attention sur les risques des grands modèles de langage, tels que ceux élaborés par OpenAI. Fin mars, il a signé une lettre ouverte largement diffusée, rédigée par le Future of Life Institute (une association américaine cherchant à réduire les risques existentiels menaçant l’humanité, en particulier ceux provenant de l’IA), qui appelait à un moratoire de six mois sur le développement de modèles d'IA plus puissants que GPT-4, qui est actuellement le modèle d'IA le plus puissant d'OpenAI.Les signataires de la lettre ont invoqué les risques d'un emballement de l'IA pour la civilisation humaine. Mais d'autres acteurs influents de l'industrie, dont Bill Gates et l'association LAION, ont trouvé l'idée d'une pause "ridicule". Bien que le concept de pause se soit avéré irréalisable, certains critiques ont affirmé peu après que Musk souhaitait une "pause" pour que ses entreprises puissent rattraper leur retard sur OpenAI. On ne sait pas exactement où en est le modèle de langage TruthGPT de Musk - si tant est qu'il existe à ce stade - mais il semble qu'il soit vraiment sérieux puisqu'il a évoqué le modèle lors de son entretien avec Carlson.Musk a également créé discrètement une nouvelle entreprise d'IA, appelée X.AI, en mars. La rumeur indique en outre que Musk a acheté environ 10 000 GPU pour un projet d'IA générative au sein de Twitter (désormais X Corp). Cela signifie que la plateforme de médias sociaux pourrait bientôt commencer à construire ses propres modèles d'IA pour concurrencer les fabricants de produits d'IA tels que Google, Meta et OpenAI. La nature exacte du projet reste toutefois un mystère, mais Musk pourrait décider d'instiller la technologie de l'IA générative dans le populaire site de microblogging. Twitter pourrait probablement héberger TruthGPT.Outre OpenAI, Musk a également accusé Sergey Brin et Larry Page, les cofondateurs de Google, de ne pas prendre au sérieux la sécurité de l'IA. La crainte de ChatGPT a poussé Google à rappeler Brin et Page pour l'aider à rivaliser avec le chatbot d'OpenAI. En décembre, Brin et Page auraient tenu plusieurs réunions avec des cadres de l'entreprise. Le sujet : ChatGPT apparaît comme la première menace notable depuis des décennies pour l'activité de recherche de Google. Ils auraient examiné la stratégie de Google, approuvé des plans et lancé des idées pour intégrer davantage de fonctionnalités de chatbot dans le moteur de recherche de Google.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la description que Musk fait de son IA ?Selon vous, ce projet est-il réalisable ? Quels sont les défis potentiels ?Pensez-vous que Musk peut réellement proposer quelque chose de mieux que ChatGPT ?Que pensez-vous du nom TruthGPT ? Musk n'usurpe-t-il pas une marque de son rival OpenAI ?