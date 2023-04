Le nouvel ensemble de données comprend une série de sites web différents et une liste de créateurs de contenu que l'IA générative a le potentiel d'affecter négativement ou d'anéantir. Il s'agit aussi bien d'actualités que d'éditeurs dans le monde des médias, du marketing et de certains blogs.Cette nouvelle offre figure dans le dernier rapport du média, intitulé "Inside Secret List of Webpages that Make AI Sound Smart" (Liste secrète des pages Web qui font passer l'IA pour intelligente). Cette liste est basée sur le nombre de tokens reçus pour chaque page de l'ensemble des données. Pour ceux qui se demandent ce que sont exactement les tokens, il s'agit du nom donné à de minuscules morceaux de texte qui traitent des informations désorganisées et dispersées. Il s'agit parfois d'un mot ou même d'une phrase.L'exemple parfait est l'utilisation de Search Engine Land. Mais ce n'est qu'un début, car d'autres recherches ont montré que Marketing Land Events figurait également sur la liste, de même que la société mère de Search Engine Land, Third Door Media.Certaines données ont été utilisées par bribes, d'autres ont été extraites de Reddit et de Wikipédia, entre autres. Pendant que nous parlons, nous aimerions souligner quelque chose à propos de Reddit.L'entreprise souhaite être compensée financièrement afin de pouvoir bénéficier de l'utilisation des données par différentes entreprises pour l'entraînement de modèles d'IA, comme l'a confirmé un récent rapport du New York Times. Jusqu'à présent, nous avons vu Reddit mettre à jour les conditions de son API et faire payer quelques entreprises comme Google et OpenAI pour un accès privilégié. C'est ce qu'ont indiqué le PDG de Reddit et son cofondateur.La nouvelle n'est pas très surprenante, car cela semble être le droit de Reddit. L'entreprise dispose d'un grand nombre de données qu'elle considère comme précieuses.Il n'est donc pas logique qu'il offre gratuitement ses propres données aux grandes marques et aux entreprises. Elle a manifestement un problème avec les entreprises qui s'efforcent de générer leurs propres valeurs et qui n'accordent pas de crédit à l'entreprise auprès des utilisateurs. Et c'est certainement le moment où elle pense qu'elle peut vraiment resserrer beaucoup de choses, et c'est l'une d'entre elles.Mais l'ironie de la chose, c'est que Reddit n'a pas réussi à donner de la valeur à tout cela. En réalité, ce sont les utilisateurs qui l'ont fait et c'est donc à eux que revient le mérite. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a rien à redire puisque tout a été fait par l'application elle-même.Source : Washington PostEt vous ?Quel est votre avis sur le sujet ?Voir aussi :