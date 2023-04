L'IA et la génération de mots

Depuis quelques mois, j'utilise ChatGPT comme tuteur personnel chaque fois que je suis curieux d'un nouveau sujet. S'il s'agit, par exemple, de la banque de réserve fractionnaire, je commencerai par demander à ChatGPT « explique-moi ce que c'est la banque de réserve fractionnaire comme si j'étais au lycée » (ou, si je suis encore confus, « au collège ».)



ChatGPT et autres A.I. les chatbots fonctionnent bien avec ces types d'invites, en utilisant leurs compétences en traitement du langage naturel, tant que vous ne posez pas de questions sur des événements très récents ou des sujets extrêmement obscurs. Faire appel à un tuteur infiniment patient et sans frais pour me guider à travers de nouveaux sujets ressemble à une superpuissance. Utilisés correctement, ils peuvent être des outils pédagogiques incroyables.

L'IA peut également être un bon outil pour faire couler votre créativité. Récemment, j'essayais de trouver des questions à poser à un invité du podcast. J'ai collé la biographie de l'invité dans ChatGPT et lui ai demandé de me donner « 10 questions d'entretien réfléchies et incisives » pour cette personne. Parmi les questions qu'il a générées, la plupart étaient plutôt bonnes, et j'ai fini par en utiliser quelques-unes dans l'émission.



Ethan Mollick, professeur à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, recommande d'utiliser l'IA. pour surmonter le blocage de l'écrivain ou démarrer sur des projets difficiles. Une personne qui souhaitait démarrer une boulangerie, par exemple, pourrait demander à ChatGPT une liste de tous les équipements et permis nécessaires.

Des limites dans le raisonnement

Connaître les principes et les méthodes issus de la recherche sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Savoir évaluer les acquis et les besoins des élèves en compréhension, en écriture, en vocabulaire, etc.

Choisir des supports et des activités adaptés au niveau et aux intérêts des élèves.

Enseigner de manière explicite et systématique les correspondances graphèmes-phonèmes, la grammaire, l’orthographe et le vocabulaire.

Donner des feedbacks réguliers et constructifs aux élèves sur leurs productions écrites.

Bientôt, l'intelligence artificielle pourrait aider à enseigner à vos enfants et à améliorer leurs notes. C'est en tout cas ce qu'affirme Bill Gates. Le co-fondateur de Microsoft pense que les chatbots d'IA sont sur la bonne voie pour aider les enfants à apprendre à lire et à perfectionner leurs compétences en écriture dans 18 mois. À l'occasion du somment ASU + GSV à San Diego, il a déclaré : « les IA arriveront à cette capacité, d'être le meilleur tuteur possible ».L'évolution de l'IA a suscité à la fois de l'enthousiasme pour le potentiel de la technologie et un débat sur les éventuelles conséquences négatives. Gates fait parti des deux camps. Toutefois, revêtant sa casquette d'impressionné, il reconnaît que les chatbots d'aujourd'hui ont « une incroyable maîtrise de la lecture et de l'écriture », des capacités qui, selon lui, les aidera bientôt à apprendre aux élèves à améliorer leur propre lecture et écriture d'une manière que la technologie n'a jamais pu auparavant.« Au début, nous serons très étonnés de voir à quel point cela aide à la lecture - être un assistant de recherche en lecture - et vous donner des commentaires sur l'écriture », a déclaré Gates.Historiquement, l'enseignement des compétences en écriture s'est avéré être une tâche incroyablement difficile pour un ordinateur, a noté Gates. Lorsque les enseignants donnent leur avis sur les essais, ils recherchent des caractéristiques telles que la structure narrative et la clarté de la prose. Il s'agit là d'un « exercice hautement cognitif » qui est « difficile » à reproduire dans le code pour les développeurs, selon Gates.Cependant, la capacité des chatbots IA à reconnaître et à recréer des changements de langage de type humain changent cette dynamique, selon les partisans.Kevin Roose, chroniqueur technique du New York Times, a écrit le mois dernier qu'il avait déjà utilisé ChatGPT pour améliorer ses articles.ChatGPT l'a déjà aidé par exemple à comprendre de nouveaux concepts :Il l'a aussi utilisé pour débloquer sa créativité :Certains universitaires se disent impressionnés par la capacité des chatbots à résumer et à offrir des commentaires sur des morceaux de texte, ou même à rédiger eux-mêmes des essais complets.Cependant, ces mêmes universitaires avertissent que la technologie n'est pas encore complètement formée et peut introduire par inadvertance des erreurs importantes ou de la désinformation. Et la technologie de l'IA doit améliorer la lecture et la recréation du langage humain pour mieux motiver les étudiants avant de pouvoir devenir un tuteur viable, a estimé Gates.« Si vous prenez les 18 prochains mois, les IA viendront en tant qu'aides-enseignants et donneront leur avis sur l'écriture », a déclaré Gates. « Et ensuite, ils amélioreront ce que nous sommes capables de faire en mathématiques ».Bill Gates semble placer la charrue avant les bœufs, surtout en parlant d'enseignement de l'écriture et de la lecture par l'IA à la petite enfance. Rappelons tout d'abord qu'apprendre un concept à un adulte (voire le cas du chroniqueur du New York Times cité en sus) est complètement différent d'apprendre à un enfant les bases de la communication.Pour pouvoir enseigner la lecture et l’écriture à des enfants, il faut avoir plusieurs capacités, comme :Alors l’IA peut-elle enseigner la lecture et l’écriture aux enfants ? C’est une question qui fait débat dans le monde de l’éducation et de la recherche. Certains pensent que l’IA peut être un outil précieux pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire, en leur proposant des activités adaptées, des feedbacks personnalisés et des chatbots interactifs. D’autres craignent que l’IA ne remplace pas le rôle essentiel des enseignants, qui connaissent les principes et les méthodes fondés sur la recherche pour enseigner la lecture et l’écriture, et qui peuvent accompagner les élèves dans leur parcours d’apprentissage.Dans ce contexte, il est important de faire la distinction entre l’IA comme outil complémentaire et l’IA comme substitut à l’enseignement humain. L’IA peut être utile pour soutenir les enseignants et les élèves, mais elle ne peut pas se substituer à la relation pédagogique, à la motivation et à l’évaluation des progrès. L’IA doit être utilisée avec discernement, en respectant les programmes et les recommandations du ministère de l’éducation nationale, et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque élève.De plus, l'idée que les chatbots excellent en lecture et en écriture avant les mathématiques peut être quelque peu surprenante : l'algèbre et le calcul sont souvent utilisés pour développer la technologie de l'IA.Mais les chatbots, qui sont formés sur de grands ensembles de données, ont souvent du mal avec les calculs mathématiques, notent les experts. Si une équation mathématique résolue existe déjà dans les ensembles de données sur lesquels le chatbot est formé, il peut vous fournir la réponse. Mais trouver sa propre solution est une autre histoire.Gates a déclaré qu'il demandait régulièrement aux développeurs de Microsoft AI pourquoi les chatbots ne pouvaient pas effectuer des calculs relativement simples, ni même multiplier certains nombres. La réponse*: l'IA a besoin de capacités de raisonnement améliorées pour gérer la complexité d'un calcul mathématique.Cela peut prendre un certain temps, mais Gates est convaincu que la technologie s'améliorera, probablement d'ici deux ans, a-t-il déclaré. Ensuite, cela pourrait aider à rendre les cours particuliers accessibles à un large éventail d'étudiants qui, autrement, ne pourraient pas se le permettre.Cela ne veut pas dire que ce sera gratuit, cependant. ChatGPT et Bing ont maintenant des versions gratuites limitées, mais le premier a lancé un plan d'abonnement de 20 $ par mois appelé ChatGPT Plus en février. Pourtant, Gates a déclaré que ce serait au moins plus abordable et accessible que le tutorat individuel avec un instructeur humain.« Cela devrait être un niveleur », a-t-il déclaré. « Parce que l'accès à un tuteur coûte trop cher pour la plupart des étudiants - en particulier le fait que ce tuteur s'adapte et se souvienne de tout ce que vous avez fait et examine l'ensemble de votre travail ».Source : ASU+GSV Summit