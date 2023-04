ChatGPT est le grand modèle de langage le plus populaire de l'industrie technologique. Il peut être utilisé pour résumer de grandes quantités de texte, ce qui le rend utile pour des applications telles que l'agrégation de nouvelles et la recherche. ChatGPT peut générer du texte semblable à celui d'un humain, répondre aux questions sur des sujets divers et variés, traduire un contenu d'une langue vers une autre, générer du code informatique, générer des variantes d'une image donnée, etc. Ces cas d'utilisation sont les plus répandus, mais des chercheurs ont récemment rapporté que ChatGPT pourrait s'avérer très utile dans le domaine de la finance.Deux nouvelles études ont été publiées ce mois-ci, dans lesquelles le chatbot d'IA a été utilisé pour des tâches liées au marché : une tâche a cherché à déchiffrer si les déclarations de la Réserve fédérale étaient hawkish ou dovish et l'autre à déterminer si les gros titres étaient bons ou mauvais pour une action. ChatGPT aurait réussi les deux tests. Ce processus n'a rien de nouveau à Wall Street, où les analystes financiers utilisent depuis longtemps des LLM pour élaborer de nombreuses stratégies. Mais les chercheurs estiment que les résultats de l'étude montrent que le chatbot d'OpenAI a atteint un nouveau niveau en matière d'analyse des nuances et du contexte.« C'est l'un des rares cas où le battage médiatique est réel », a déclaré Slavi Marinov, responsable de l'apprentissage automatique chez Man AHL, qui utilise depuis des années la technologie connue sous le nom de traitement du langage naturel pour lire des textes tels que des transcriptions de gains et des messages sur Reddit. Dans leur rapport d'étude, intitulé Can ChatGPT Decipher Fedspeak, les chercheurs de la Fed de Richmond ont déclaré que ChatGPT peut raisonner de manière similaire aux humains lorsqu'il s'agit de décoder le discours de la Fed. Ils ont testé deux versions de ChatGPT, notamment la version basée sur GPT-3.5 et celle basée sur GPT-4.Ils ont pris 500 phrases tirées des déclarations de politique de la Fed et ont demandé à l'IA de les classer selon cinq catégories : dovish, principalement dovish, neutre, principalement hawkish, et hawkish. Même sans formation préalable, ChatGPT a surpassé BERT, un autre modèle de langage utilisé en finance, et s'est rapproché de la manière dont quatre évaluateurs humains ont classé les phrases. En outre, ChatGPT a été en mesure de fournir une justification raisonnable de ses choix. Selon le rapport, la justification de l'IA ressemble à l'analyste de la banque centrale, qui a également interprété le langage pour servir de référence humaine pour l'étude.« La phrase indique que le comité s'attend à commencer bientôt à mettre en œuvre son programme de normalisation du bilan, ce qui est un signal clair de resserrement de la politique monétaire, à condition que l'économie évolue comme prévu », a écrit GPT-4 à propos d'une déclaration qu'il a jugée hawkish. GPT-4, publié par OpenAI à la mi-mars, était plus susceptible d'être d'accord avec les humains que le GPT-3. Anne Lundgaard Hansen et Sophia Kazinnik, deux fonctionnaires de la Fed de Richmond, ont montré que ChatGPT battait le modèle de langage BERT, développé par Google, ainsi que des classifications basées sur des dictionnaires.Dans une deuxième étude, des chercheurs de l'Université de Floride ont pris des titres financiers postérieurs à octobre 2021, date à laquelle la base de connaissances de ChatGPT a cessé d'être mise à jour, et ont incité l'IA à formuler des recommandations d'investissement sur la base de ces titres. De cette façon, ChatGPT pouvait être testé sur la façon dont les nouvelles feraient bouger une action sans avoir d'informations préalables sur ce qui s'est réellement passé. Selon le rapport de l'étude, les résultats ont montré une forte corrélation entre les réponses et les analyses fournies par le chatbot d'IA d'OpenAI et les mouvements du marché boursier.Cela suggère que la technologie est capable d'analyser correctement les implications des nouvelles. Par exemple, les chercheurs ont demandé à ChatGPT de décider ce que le titre "Rimini Street Fined $630,000 in Case Against Oracle" signifiait pour Oracle. Il a répondu que la confiance des investisseurs dans Oracle augmenterait, car le jugement pourrait améliorer la capacité de l'entreprise à protéger sa propriété intellectuelle. « Ces résultats confirment le pouvoir prédictif des scores de sentiment de ChatGPT et soulignent les avantages potentiels de l'intégration des LLM dans les processus de prise de décision en matière d'investissement », note le rapport.Pour la plupart des experts de l'analyse financière, il est désormais courant d'utiliser le traitement du langage naturel (NLP) pour évaluer la popularité d'une action à partir de Twitter ou pour intégrer les derniers titres sur une entreprise. Mais les avancées démontrées par le ChatGPT semblent destinées à ouvrir des mondes entiers de nouvelles informations et à rendre la technologie plus accessible à une communauté plus large de professionnels de la finance. Pour Marinov, s'il n'y a rien d'étonnant à ce que les machines puissent désormais lire presque aussi bien que les humains, ChatGPT peut potentiellement accélérer l'ensemble du processus.Les deux articles suggèrent que ChatGPT peut accomplir des tâches similaires sans même avoir été spécifiquement formé. Les chercheurs de la Fed ont montré que cet apprentissage dit "à partir de zéro" dépassait déjà les technologies antérieures, mais le fait de l'affiner sur la base d'exemples spécifiques l'a rendu encore meilleur. « Auparavant, il fallait étiqueter les données soi-même. Désormais, vous pouvez compléter cela en concevant la bonne invite pour ChatGPT », a déclaré Marinov. Des experts et certains critiques ont toutefois mis en garde contre les risques liés à un marché financier ou à un marché boursier contrôlé par l'IA.« Je veux dire que, techniquement, la seule chose qui différencie l'investissement des jeux de hasard est l'accumulation de connaissances et la prédiction de résultats sur la base de tendances. Il est logique que le ChatGPT, s'il est bien programmé, fasse mieux que le lecteur moyen. S'il apprend progressivement, je ne vois pas comment un cerveau humain pourrait faire mieux. Cela dit, un marché boursier contrôlé par l'IA pourrait être un véritable chaos. Lorsque vous regroupez des milliers de machines programmées de la même manière pour effectuer des tâches identiques, je ne peux pas imaginer que ce soit très stable », a écrit un critique.D'autres rappellent que bien qu'impressionnant, ChatGPT n'est rien d'autre qu'un modèle de langage, ce qui signifie qu'il a été entraîné principalement sur du texte et ne peut être appliqué aux marchés financiers. « Le marché boursier est, et a été pendant un certain temps, géré par des bots. Des robots qui échangent constamment entre eux en fonction des tendances humaines. Mais pourquoi voudriez-vous qu'un modèle de langage essaie d'analyser vos actions ? Je ne comprends pas l'obsession qu'ont les gens à appliquer un modèle GPT qui est principalement formé sur du texte pour faire de l'économie avancée », a écrit un autre critique.Par ailleurs, certains remettent en doute les conclusions de l'étude. Ils soulignent également que les deux études n'ont pas été évaluées indépendamment par d'autres experts. « Microsoft investit beaucoup d'argent dans sa publicité. « Les articles ne sont pas des documents publiés. Ils sont hébergés sur un site Web qui agit comme une sorte de bibliothèque de recherche en ligne qui héberge des articles qui n'ont pas été évalués par des pairs, ce qui signifie qu'il faut prendre ce qu'ils disent avec un grain de sel parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation indépendante de l'article pour confirmer qu'il répond aux normes scientifiques », affirme un critique.Sources : rapport de l'étude des chercheurs de la Fed de Richmond Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions des deux articles de recherches ?Selon vous, ChatGPT est-il une technologie utilisable sur les marchés boursiers ?À votre avis, quels sont les principaux cas d'utilisation pour ChatGPT ?Quels sont les cas d'utilisation où ChatGPT présente des risques importants ?