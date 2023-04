Le nouveau plan d'abonnement, ChatGPT Plus, sera disponible pour 20 $/mois, et les abonnés recevront un certain nombre d'avantages :

Accès général à ChatGPT, même pendant les heures de pointe

Temps de réponse plus rapides

Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations

ChatGPT Plus est disponible pour les clients aux États-Unis, et nous commencerons le processus d'invitation des personnes de notre liste d'attente au cours des prochaines semaines. Nous prévoyons d'étendre bientôt l'accès et l'assistance à d'autres pays et régions.



Nous aimons nos utilisateurs gratuits et continuerons à offrir un accès gratuit à ChatGPT. En offrant ce prix d'abonnement, nous serons en mesure d'aider à soutenir la disponibilité de l'accès gratuit au plus grand nombre de personnes possible.



Apprendre de l'aperçu de la recherche



Nous avons lancé ChatGPT en tant qu'aperçu de recherche afin que nous puissions en savoir plus sur les forces et les faiblesses du système et recueillir les commentaires des utilisateurs pour nous aider à améliorer ses limites. Depuis lors, des millions de personnes nous ont fait part de leurs commentaires, nous avons effectué plusieurs mises à jour importantes et nous avons vu des utilisateurs trouver de la valeur dans une gamme de cas d'utilisation professionnels, y compris la rédaction et l'édition de contenu, des idées de remue-méninges, une aide à la programmation et l'apprentissage de nouveaux les sujets.



Nos plans pour l'avenir



Vient alors le Congrès américain

la gestion des sites web et des réseaux sociaux des bureaux du Congrès

la fourniture d’outils et de formations pour améliorer la communication et la collaboration

la création et le soutien de groupes de travail sur des sujets liés au numérique, comme l’intelligence artificielle ou la cybersécurité

la promotion de l’innovation et de l’expérimentation avec de nouvelles technologies

Les limites de cette approche

Comment garantir la fiabilité, la transparence et la responsabilité des contenus créés ou résumés par ChatGPT Plus ?

Comment éviter les biais, les erreurs ou les manipulations possibles de l’outil ou des données utilisées ?

Comment protéger la vie privée et la sécurité des utilisateurs et des citoyens concernés par les contenus générés ?

Comment assurer la conformité aux lois et aux normes éthiques en vigueur dans le domaine de l’intelligence artificielle ?

Comment former et sensibiliser le personnel du Congrès à l’utilisation appropriée et efficace de ChatGPT Plus ?

En février OpenAI a annoncé le lancement de ChatGPT Plus, un forfait mensuel de 20 $ qui vous donne un accès prioritaire au chatbot AI, même pendant les heures de pointe où les utilisateurs gratuits devraient attendre. La société a affirmé que le plan vous donnera « des temps de réponse plus rapides » et « un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations ».Une offre qui n'a pas échappée au Congrès américain dont les bureaux ont commencé à faire l'expérience de ChatGPT en interne, selon une déclaration d'un haut responsable du bureau administratif du House Digital Services.Le House Digital Services est le service numérique de la Chambre des représentants des États-Unis. Il a pour mission d’aider les membres du Congrès et leur personnel à utiliser les technologies numériques pour mieux servir le public. Il propose des services tels que :Le House Digital Services n’est pas le même service que United States Digital Service, qui est une équipe du Bureau exécutif du Président chargée d’améliorer les services numériques du gouvernement fédéral. Il n’est pas non plus lié au Parliamentary Digital Service, qui est le service numérique du Parlement du Royaume-Uni.Le House Digital Services a récemment créé un nouveau groupe de travail sur l'IA pour que le personnel teste et partage de nouveaux outils d'IA dans l'environnement de bureau du Congrès et maintenant le service numérique de la Chambre des représentants a obtenu 40 licences pour ChatGPT Plus, qui ont été distribuées plus tôt ce mois-ci.L'achat des licences intervient dans le contexte d'un débat généralisé sur la manière dont la technologie de l'intelligence artificielle devrait être utilisée et réglementée dans le secteur privé et au sein du gouvernement. Cela représente l'un des premiers exemples d'utilisation de ChatGPT dans le cadre du processus d'élaboration des politiques.Les 40 licences ont été attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, et la House Digital Services paiera le plan d'abonnement de 20 $/mois par bureau pour une durée indéterminée, selon le responsable. Les détails sur les bureaux du Congrès qui ont reçu les licences ChatGPT Plus resteront anonymes pour le moment.« Souvent, les membres expérimentent des choses, de nouveaux outils, à leur manière et nous voulons simplement être au courant de cela. Nous voulons aider à faciliter cette expérimentation », a déclaré le responsable. Et d'ajouter : « il y a tellement de cas d'utilisation différents pour ChatGPT, mais ce que nous avons entendu est en tête de liste pour les bureaux du Congrès, c'est la création et la synthèse de contenu ».Le chatbot ne pourra pas fonctionner sur le serveur interne de la Chambre des représentants, qui dispose d'un pare-feu qui le bloquera. Il a également été conseillé au personnel de ne pas utiliser l'outil pour exécuter des requêtes à l'aide de données du Congrès ou d'autres informations internes sensibles. De plus, l'outil OpenAI ne peut pas être utilisé pour télécharger du code sur des appareils du Congrès, mais peut être utilisé dans un navigateur Web ou une interface de programmation d'application (API) pour les requêtes.Selon un récent e-mail interne du groupe de travail sur l'IA, l'outil d'IA devrait être utilisé pour de nombreuses tâches quotidiennes et responsabilités clés au sein des bureaux du Congrès, telles que*: générer des brouillons de réponses des électeurs et des documents de presse*; résumer de grandes quantités de texte dans les discours*; rédiger des documents d'orientation ou même des projets de loi*; créer de nouveaux logos ou éléments graphiques pour les ressources de bureau de marque et plus encore.« C'est la Chambre qui prend une longueur d'avance pour aborder les technologies émergentes qui pourraient vraiment aider le Congrès à mieux servir le public », a déclaré Daniel Schuman, co-fondateur de la Congressional Data Coalition et directeur des politiques du groupe de défense Demand Progress.« [Cela va concerner] tout, qu'il s'agisse de faciliter la présentation d'idées, de résumer des informations, de rédiger des lettres ou des documents et de gérer certains aspects de l'engagement des électeurs. En fin de compte, cela permettra au personnel du Congrès d'évoluer plus rapidement en ce qui concerne les exigences qui leur sont imposées », a déclaré Schuman, qui a joué un rôle clé dans la rédaction et la promulgation de la législation liée à la technologie et à la responsabilité au Congrès, y compris la loi DATA, la modernisation de la FOIA et des dizaines de Les règles de la maison changent.L'équipe House Digital Services a été lancée à l'été 2022 avec un vaste mandat pour améliorer l'expérience utilisateur au Congrès et élargir la capacité des législateurs à interagir avec leurs électeurs. L'équipe est chargée de créer des solutions intuitives qui améliorent les défis les plus importants des bureaux membres. Cela vient après que des groupes à but non lucratif, comme TechCongress et d'autres, ont cherché pendant des années à injecter des talents technologiques au Congrès par le biais de bourses de services numériques.La nouvelle que les législateurs expérimentent l'IA générative survient alors que les agences gouvernementales fédérales s'efforcent d'établir de nouvelles normes régissant l'utilisation de la technologie. Le mois dernier, la directrice de l'information de la National Science Foundation, Dorothy Aronson, a déclaré que son agence commençait à expérimenter en interne des cas d'utilisation appropriés pour cette technologie et à construire des garde-fous sûrs pour son utilisation.Cette initiative, bien qu'intéressante, soulève aussi des questions éthiques et pratiques sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans le cadre du processus d’élaboration des politiques. Par exemple :Autant de questions auxquelles il faudra répondre avant d'en faire un usage plus généralisé.Source : communiqué du bureau du service numérique de la Chambre des représentantsQue pensez-vous du fait que le service numérique de la Chambre des représentants soit autorisé à utiliser ChatGPT ? Que pensez-vous des différentes restrictions ?Les élus gagneraient-ils à faire pareil ? Dans quelle mesure ?Quelles seraient les risques potentielles ?