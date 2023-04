Annonce du gouvernement

Exploiter le potentiel de l'IA offre d'énormes opportunités de croissance pour notre économie, de création d'emplois mieux rémunérés et de construction d'un avenir meilleur grâce aux progrès de la santé et de la sécurité.



Développée de manière responsable, l'IA de pointe peut avoir un impact transformateur dans presque tous les secteurs. Il peut révolutionner la façon dont nous développons de nouveaux traitements médicaux, luttons contre le changement climatique et améliorons nos services publics, tout en développant et en pérennisant notre économie.



Nous devons agir maintenant pour saisir les opportunités que l'IA peut nous offrir à l'avenir. Nous soutenons notre groupe de travail d'experts avec le financement nécessaire pour concrétiser nos ambitions pour un pays activé par l'IA et maintenir le Royaume-Uni en tête du peloton dans cette technologie émergente.



Le Royaume-Uni va dépenser 100 millions de livres pour développer sa propre IA “souveraine” Le gouvernement britannique ne veut pas rester inactif alors que des modèles d’IA fondamentaux comme ChatGPT se développent. Le Premier ministre Rishi Sunak et la secrétaire à la Technologie Michelle Donelan ont promis une enveloppe initiale de 100 millions de livres (environ 112,96 millions d'euros) pour créer un groupe de travail sur les modèles fondamentaux. L’équipe développera une IA qui rendra idéalement le pays « compétitif au niveau mondial » et travaillera avec l’industrie pour rendre ces systèmes plus sûrs et plus fiables.Le groupe de travail s’inspire de l’unité de vaccination contre le COVID-19 au plus fort de la pandémie. Le groupe rendra compte directement au Premier ministre et à la secrétaire à la Technologie, et un président sera annoncé cet été. Le financement s’ajoute aux quelque 900 millions de livres (1,01 milliard d'euros) du budget britannique consacrés à la fois à un superordinateur exascale et à des ressources dédiées à la recherche en IA. Le groupe de travail sera soutenu par un éventail d'experts du gouvernement et de l'industrie et relèvera directement du premier ministre et du secrétaire à la technologie.Les responsables ne cachent pas leurs espoirs. Le Royaume-Uni veut disposer d’une technologie d’IA “souveraine” qui stimule l’économie tout en évitant les écueils éthiques et techniques qui ont conduit des experts à demander une pause de six mois sur les expériences. Ces modèles peuvent parfois être imprécis ou présenter un comportement étrange, comme refuser de répondre aux questions ou même critiquer les utilisateurs. Donelan voit dans l’IA fiable un avantage dans le domaine qui peut aider à créer des traitements médicaux, à soutenir les services publics et à lutter contre le changement climatique.Dans une certaine mesure, le Royaume-Uni a déjà une présence majeure dans le domaine de l’IA. L’équipe de DeepMind, basée principalement à Londres, produit des recherches de pointe en IA, par exemple. Cependant, les systèmes les plus en vogue ces derniers temps ont été développés ailleurs(ChatGPT est l’œuvre d’OpenAI, basé aux États-Unis). Le groupe de travail maintient théoriquement la pertinence de l’IA britannique malgré cette tendance vers des technologies d’origine étrangère.100 millions de livres sterling pour lancer la réalisation des principales ambitions du gouvernement concernant la capacité du Royaume-Uni à créer des modèles de fondation sûrs et fiables ont été annoncés par le Premier ministre et le secrétaire à la technologie. Le groupe de travail, inspiré du succès du groupe de travail sur les vaccins COVID-19, développera l'utilisation sûre et fiable de cette intelligence artificielle (IA) essentielle dans l'ensemble de l'économie et garantira que le Royaume-Uni est compétitif à l'échelle mondiale dans cette technologie stratégique.Les modèles de base - y compris les grands modèles de langage comme ChatGPT et Google Bard - sont une catégorie de systèmes d'intelligence artificielle entraînés sur d'énormes volumes de données tels que du texte, des images, de la vidéo ou de l'audio pour acquérir des capacités étendues et sophistiquées dans de nombreuses tâches.Alors que l'IA devrait apporter des milliards de livres au PIB du Royaume-Uni, le travail du groupe de travail contribuera à la réalisation des priorités du Premier ministre visant à développer notre économie, tout en générant de meilleurs résultats pour les habitants de tout le pays grâce à de meilleurs services publics. Les recherches suggèrent que l'adoption généralisée de tels systèmes pourrait tripler les taux de croissance de la productivité nationale.Dans des domaines comme la santé, ce type d'IA a un énorme potentiel pour accélérer les diagnostics, la découverte et le développement de médicaments. Dans le domaine de l'éducation, cela pourrait transformer le travail quotidien des enseignants, leur libérant du temps pour se concentrer sur la prestation d'un excellent enseignement.Cette technologie devrait également augmenter le PIB mondial de 7% sur une décennie, faisant de son adoption une opportunité vitale pour développer l'économie britannique. Pour soutenir la confiance des entreprises et du public dans ces systèmes et favoriser leur adoption, la Taskforce travaillera avec le secteur pour développer la sécurité et la fiabilité des modèles de fondation, tant au niveau scientifique que commercial.L'investissement renforcera les capacités nationales «souveraines» du Royaume-Uni afin que nos services publics puissent bénéficier de l'impact transformationnel de ce type d'IA. Le groupe de travail se concentrera sur les opportunités d'établir le Royaume-Uni en tant que leader mondial des modèles de base et de leurs applications dans l'ensemble de l'économie, et d'agir en tant que porte-étendard mondial pour la sécurité de l'IA.Le financement sera investi par le groupe de travail du modèle de fondation dans l'infrastructure du modèle de fondation et les marchés publics, afin de créer des opportunités d'innovation nationale. Les premiers pilotes ciblant les services publics devraient être lancés dans les six prochains mois.Le groupe de travail, annoncé dans le cadre de l'actualisation de l'examen intégré le mois dernier, réunira des experts du gouvernement et de l'industrie et relèvera directement du premier ministre et du secrétaire à la technologie.Cela fait suite à la réunion du Cabinet de la semaine dernière au cours de laquelle les ministres ont convenu du potentiel de transformation de l'IA, de l'importance vitale de conserver la confiance du public dans son utilisation et de la nécessité d'une réglementation qui assure la sécurité des personnes sans empêcher l'innovation.Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré :La secrétaire aux sciences, à l'innovation et à la technologie, Michelle Donelan, a déclaré:Le groupe de travail sera dirigé par un président expert, qui sera annoncé plus tard au cours de l'été. Matt Clifford, président de l'Agence pour la recherche avancée et l'innovation, conseillera le Premier ministre et le secrétaire à la technologie sur le développement du groupe de travail pendant que la nomination est en cours.Les modèles de base reposent sur une puissance de calcul importante, et cet investissement s'ajoute à environ 900 millions de livres sterling pour un nouveau supercalculateur «exascale» et une ressource de recherche dédiée à l'IA pour doter le Royaume-Uni de la puissance de traitement dont il a besoin pour soutenir la prochaine génération d'innovation en IA. Le groupe de travail jouera un rôle crucial en veillant à ce que le financement pluriannuel majeur annoncé lors du budget pour le calcul soit stratégiquement investi pour donner la priorité et renforcer la capacité du Royaume-Uni dans les modèles de base.Source : annonce du gouvernement Que pensez-vous de ce projet ?Quelle est l'intérêt, selon vous, de développer son IA souveraine ? Quels en sont les enjeux éthiques et techniques ?Serait-il pertinent pour chaque pays de développer la sienne ? Dans quelle mesure ?