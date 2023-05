ChatGPT est un service gratuit qui permet de discuter avec des modèles linguistiques. Mais si vous voulez profiter de GPT4, le plus récent et le plus puissant de ces modèles, vous avez trois options : payer pour ChatGPT Plus, payer pour l’API d’OpenAI, ou chercher un autre site qui offre un chatbot gratuit basé sur GPT4. Il y a des sites comme Forefront(ouvre un nouvel onglet) et You.com(ouvre un nouvel onglet) qui utilisent OpenAI, mais si vous voulez créer votre propre bot sans payer l’API, comment faire ?La solution s’appelle GPT4free(ouvre un nouvel onglet), un projet GitHub qui vous donne accès gratuitement aux modèles GPT4 et GPT3.5 en utilisant des sites comme You.com(ouvre un nouvel onglet), Quora(ouvre un nouvel onglet) et CoCalc(ouvre un nouvel onglet) comme intermédiaires. Le projet est très populaire sur GitHub, avec 14 000 étoiles cette semaine.Mais le projet est menacé par OpenAI, qui a envoyé une lettre à Xtekky, l’étudiant européen en informatique qui a créé le repo, pour lui demander de le supprimer sous cinq jours, sinon il sera poursuivi en justice. Xtekky est l’auteur de GPT4Free. Il aurait déclaré qu’il ne voyait pas pourquoi OpenAI le menaçait de poursuites, car il ne se connecte pas directement à leur API, mais passe par d’autres sites qui ont payé pour l’utiliser. Si ces sites n’aiment pas qu’il utilise leurs API, ils peuvent le contacter directement, a-t-il dit.« J’ai testé GPT4Free sur mon PC en l’installant dans WSL2 (Windows Subsystem for Linux). C’était très facile : j’ai juste cloné le repo Github, installé quelques dépendances avec pip et lancé un script Python. Ensuite, j’ai ouvert mon navigateur web et j’ai tapé "http://localhost:8501", l’adresse que le script m’a donnée. J’ai trouvé un chatbot qui marchait sur mon PC« Le chatbot fonctionne en utilisant les API de différents sites qui utilisent OpenAI pour leurs services. Par exemple, You.com est un moteur de recherche basé sur l’IA qui utilise le modèle GPT3.5 d’OpenAI. Le script principal de GPT4Free va sur l’URL "https://you.com/api/streamingSearch", lui envoie des paramètres et récupère le JSON qu’il renvoie. Il y a aussi d’autres scripts dans le repo GPT4Free qui vont sur d’autres sites comme Quora, Forefront et TheB. N’importe quel développeur peut utiliser ces scripts pour créer son propre bot », déclare-t-il.Le problème, c’est que ces sites paient OpenAI pour utiliser ses modèles de langage. Quand on utilise les scripts de GPT4Free, on leur fait payer nos requêtes sans jamais aller sur leurs sites. Peut-être que c’est pour ça qu’OpenAI n’est pas content. Xtekky a déclaré qu'il avait conseillé à tous les sites qui lui avaient écrit de sécuriser leurs API, mais qu'aucun d'entre eux ne l'avait fait. Ainsi, même s'il retire les scripts de son répertoire, n'importe quel autre développeur pourrait faire la même chose.Le développeur a déclaré qu'il ne pensait pas être responsable de ce que d'autres faisaient avec son script et qu'OpenAI ne devrait pas le cibler pour avoir utilisé les API d'autres sites, qui sont disponibles sans être sécurisées sur le web ouvert.« OpenAI pourrait également contacter les sites et les avertir, puis, en collaboration, s'adresser à moi et procéder à un retrait, mais il semble que cette [menace juridique] provienne uniquement d'OpenAI, qui prétend en fait que je l'attaque directement », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas vraiment, mais il semble que si un site utilise l'API d'OpenAI, il bénéficie de la protection juridique d'OpenAI et OpenAI est responsable des dommages subis par le site.Xtekky aurait l'intention de maintenir le repo et de dire à OpenAI que, s'ils voulaient le retirer, ils devraient déposer une demande formelle auprès de GitHub plutôt qu'auprès de lui. « Je crois qu'ils m'ont déjà contacté pour faire pression sur moi afin que je supprime moi-même le répertoire », a-t-il déclaré. « Mais la bonne façon de procéder devrait être une DMCA officielle, par l'intermédiaire de GitHub. »Même si la version originale est supprimée, il y a de fortes chances que le code - et cette méthode d'accès à GPT4 et GPT3.5 - soit publié ailleurs par des membres de la communauté. Même si GPT4Free n'avait jamais existé, n'importe qui peut trouver des moyens d'utiliser les API de ces sites s'ils continuent à ne pas être sécurisés.Xtekky a fait une annonce sur le canal Discord du projet, indiquant qu'il apportait quelques modifications à son chatbot. « Nous nous éloignons de notre ancienne méthode et mettons en place un nouveau système qui garantira un traitement transparent et légal des demandes. Nous sommes également fiers d'annoncer qu'un changement de marque est en cours, ainsi que d'autres corrections générales qui amélioreront votre expérience », a-t-il posté.Source : OpenAI Selon vous, les arguments évoqués par Xtekky pour justifier son projet et le maintenir en ligne sont-ils crédibles ?Quels pourraient être les intérêts et les enjeux pour OpenAI et pour Xtekky dans cette affaire ?Quels peuvent être les impacts potentiels de cette plainte sur la communauté des développeurs et des utilisateurs d’intelligence artificielle ?Quelles sont les leçons à tirer de cette affaire pour l’avenir de l’intelligence artificielle ?