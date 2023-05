this AI beer commercial looks exactly like how an alien intelligence would understand our beer commercials pic.twitter.com/mn3OzW32ww — Armand Domalewski (@ArmandDoma) May 1, 2023

La bière n'est pas le seul produit à faire l'objet d'une publicité fictive de la part de l'IA à des fins mémétiques

Definitely wasted 3 hours of my life making this today... Everything is AI from the VO to the video and images. Assembled in After Effects. More info below. pic.twitter.com/CXv6gWM8gj — Pizza Later (@Pizza_Later) April 24, 2023

Une entreprise londonienne a demandé à l'intelligence artificielle de créer une publicité basée sur ce que l'on voit dans un spot publicitaire typique pour une bière américaine et le public la qualifie de « fantastiquement horrible ». Le clip, baptisé "Synthetic Summer", se déroule dans une arrière-cour où les gens dégustent des bières en canettes et bouteilles bleues, mais en y regardant de plus près, on peut voir les marques de fabrique du logiciel. La vidéo de 30 secondes est apparue pour la première fois sur Instagram il y a environ une semaine, créée par Helen Power et Chris Boyle d'une société de production basée à Londres appelée Private Island. L'équipe a déclaré avoirt passé 12 mois à réaliser le clip.Le réalisateur et cofondateur Chris Boyle a expliqué que Private Island avait utilisé Stable Diffusion, Control Net et Runway Gen 2 pour créer cette publicité. En règle générale, les publicités pour la bière se divisent en deux catégories. La première se caractérise par des discours bourrus sur l'esprit américain, entrecoupés de scènes telles que des champs de blé, des paysages urbains du Midwest et des poignées de main entre mecs, tandis que la seconde dépeint principalement une sorte de fête.La publicité virale générée par l'IA en question était une représentation de ce dernier genre, notamment une scène de barbecue dans une arrière-cour. Il s'agissait d'un cadre crédible pour une publicité sur la bière, dans lequel tous les éléments généraux du genre apparaissaient. Un grand groupe de jeunes de 20 à 30 ans se tient dans l'arrière-cour, riant et buvant de la bière tout en discutant et en faisant des grillades.Cette publicité pour la bière présente toutes les caractéristiques que nous sommes en droit d'attendre des images et des vidéos générées par l'IA : des mains en spaghetti, des bouches d'extraterrestres, des rictus, des objets flottants. Ce n'est pas simplement que l'IA n'a pas la possibilité de créer des humains réalistes ou même des canettes de bière réalistes (celles-ci flottent et se déforment comme des cylindres collants et beurrés) mais c'est la façon dont tout est hyper-sensationnalisé.Cette publicité pour la bière générée par l’IA commence par un barbecue endormi et se termine par une apocalypse explosive et enflammée, comme dans une scène de Terminator 2. « C'est à cela que ressemble l'enfer », a écrit un utilisateur de Twitter. « Au moins, nous savons maintenant ».En un seul plan, une femme suce avec appétit le côté d'une canette de bière, deux hommes dessinent sur un bang de bière en verre flottant, une main coupée flotte dans un verre de bière et personne ne s'en soucie ; un homme aspire de la bière dans l'air et une main à onze doigts offre une bière fraîche à un invité. C'est horrible, mais cette absurdité générée par l'IA est aussi terriblement engageante.Nous pourrions être à l'aube d'une nouvelle tendance avec cette esthétique étrange et irréelle. Plus le nombre de personnes créant des clips avec ce look sauvage augmente et plus ces vidéos deviennent virales. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce "style" ne soit repris par une agence d'une grande marque, ne serait-ce que pour être subversif.Les coupes et les montages rapides accélèrent le rythme de la publicité au point de provoquer un chaos alimenté par la bière. Oui, c'est terrifiant, mais c'est aussi incroyablement captivant. Derrière ce chaos se cache une IA décadente et débridée, et peut être que nous sommes peut-être en train de découvrir une nouvelle esthétique de l'image de synthèse.En effet, cette publicité a été créée dans le but d'imiter une publicité pour une bière de style américain. L'avenir pourrait donc bien se résumer à cette direction artistique particulière de l'IA. « Nous créons une série d'expériences internes qui nous aident à comprendre comment ces outils peuvent être utilisés dans la production - Synthetic Summer est notre plus récente", a déclaré le directeur et cofondateur Chris Boyle. Il ajoute : « Si 2022 a été l'année de la généralisation des images fixes, 2023 sera sans aucun doute la même année pour les images animées ».Le 24 avril, un dénommé "Pizza Later" a tweeté une vidéo en grande partie générée par l'IA pour un restaurant fictif appelé "Pepperoni Hug Spot", qui comprend des clips vidéo déformés de personnes mangeant de la pizza, générés par le Gen-2 de Runway. En outre, son créateur aurait généré le script avec GPT-4, utilisé Midjourney pour les images fixes et une voix off d'Eleven Labs. Le tout a été assemblé à l'aide d'Adobe After Effects.À mesure que l'IA devient plus librement accessible et que les marques de confiance proposent d'autres applications et utilisations éthiques, telles que Adobe Firefly et Nvidia Picasso, il semble que nous soyons sur le point d'assister à quelque chose de nouveau. Mais cela ne signifie pas pour autant pense pas que cela signifie la disparition du besoin de véritables artistes. En fait, plus l'art de l'IA est bizarre, plus il est probable que l'art des vrais humains, et l'art physique en particulier, devienne recherché et prisé. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je revoie cette bêtise.Ces pièces créées et assemblées par des humains montrent que l'IA générative a encore un long chemin à parcourir avant d'éblouir les masses de manière autonome avec des mèmes qui modifient la société. Des personnes sont encore au volant de ces œuvres extraterrestres, et nous pouvons potentiellement en tirer un semblant de réconfort.Quel est votre avis sur le sujet ?