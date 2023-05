The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2. — Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023

The immediate fear of AI isn’t that us writers will have our work replaced by artificially generated content. It’s that we will be underpaid to rewrite that trash into something we could have done better from the start. This is what the WGA is opposing and the studios want. — C. Robert Cargill (@Massawyrm) May 2, 2023

Hollywood writers just went to bat for us authors. 🥺



What are WE going to do to protect ourselves??



We should ALL be putting a clause in our contracts to prohibit the use of our writing to train AI! (To essentially replace us) https://t.co/TY1kVE5ADa pic.twitter.com/qCwU03d9Ep — Kelly Yang (@kellyyanghk) May 2, 2023

Plus tôt cette année, les membres de la WGA ont voté la grève s'ils ne parvenaient pas à un accord avec l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), l'entité qui représente les studios américains de cinéma et de télévision (Amazon Studios, Apple Studios, NBCUniversal, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, the Walt Disney Company et Warner Bros. Discovery), avant le 1er mai. Le 2 mai au soir, ils ont tenu leur promesse en lançant la grève, la première depuis 15 ans. Selon plusieurs rapports, environ 11 500 scénaristes ont cessé de travailler, provoquant l'arrêt d'un grand nombre de programmes de la télévision de fin de soirée.La grève de la WGA porte sur des questions qui vont au-delà de l'IA. Mais dans le cas qui nous concerne, les scénaristes de la WGA ont deux préoccupations principales concernant l'automatisation de l'écriture : ils ne veulent pas que leur matériel soit utilisé comme données d'entraînement pour les systèmes d'IA, et ils ne veulent pas être chargés de corriger les "premiers scénarios bâclés" générés par l'IA. Selon certaines sources, la WGA a proposé de réglementer l'utilisation de l'IA dans les projets syndicaux, expliquant que l'IA ne peut pas écrire ou réécrire du matériel littéraire et ne peut pas être utilisée comme matériel source ou pour former l'IA.En plus, les scénaristes embauchés pour corriger les premières versions sont moins bien payés. Mais l'AMPTP a rejeté la proposition de la WGA. L'AMPTP a répondu à la WGA qu'il y aurait des réunions annuelles pour discuter des avancées technologiques. Pour rappel, la WGA représente des milliers de membres qui écrivent du contenu pour le cinéma, la télévision, les actualités et les médias en ligne. Depuis le début de la grève, un certain nombre de rédacteurs se sont exprimés sur cette proposition spécifique, affirmant qu'ils ne voulaient pas que l'utilisation d'outils d'IA générative devienne une norme de l'industrie au détriment des rédacteurs.« Les scénaristes ont toujours été appréciés pour leur capacité à articuler de manière unique l'expérience humaine. Alors, si maintenant vous dites que vous avez une machine qui peut faire cela mieux, non seulement c'est ridicule, mais c'est extrêmement insultant », a déclaré Quinton Peeples, scénariste et producteur. Pour Peeples, le désir d'utiliser l'IA pour faire le travail des scénaristes est un symptôme du problème plus large pour lequel la WGA se bat, à savoir que les entreprises ne valorisent pas les scénaristes et leur travail. Sur Twitter, le scénariste Robert Cargill a exprimé des préoccupations similaires et craint que l'IA n'empire la situation.Cargill a déclaré : « la crainte immédiate de l'IA n'est pas que nous, les scénaristes, voyions notre travail remplacé par un contenu généré artificiellement. C'est que nous soyons sous-payés pour réécrire ces déchets en quelque chose que nous aurions pu faire mieux dès le départ. C'est ce à quoi s'oppose la WGA et ce que veulent les studios ». Il est très facile d'imaginer une situation dans laquelle un studio utilise un outil d'IA pour générer des idées ou des ébauches, affirme que ces idées sont du "matériel source" et engage un scénariste pour les peaufiner à un tarif inférieur. Il y a l'exemple des livres générés par ChatGPT et qui ont inondé Amazon.Cargill, qui est connu pour avoir écrit les films Sinister et Doctor Strange, a poursuivi : « les mêmes lois sur la propriété intellectuelle qui vous empêchent de voler nos écrits nous protègent également contre une machine qui le ferait. Parce que l'IA n'est que du copier-coller ». Les modèles d'IA absorbent des millions de documents récupérés sur Internet sans l'autorisation des créateurs de contenu. En recombinant les "connaissances" statistiques de ces œuvres, les modèles d'IA peuvent créer des documents inédits. Les accusations de plagiat dans l'entraînement des modèles d'IA tels que ChatGPT n'ont pas encore été réglées par les tribunaux.Les systèmes d'IA générative sont en fait confrontés à un certain nombre de problèmes de droits d'auteur de la part d'écrivains et d'artistes qui affirment qu'ils ont été formés sur leurs données protégées par des droits d'auteur sans leur autorisation. Getty Images a intenté une action en justice contre Stability AI, la société à l'origine de l'IA de génération d'images Stable Diffusion, pour avoir utilisé un ensemble de données contenant plus de 12 millions des photographies de Getty afin d'entraîner son modèle d'IA. Les scénaristes n'ont pas encore intenté d'action en justice, mais refusent que l'IA soit formée à l'aide de leurs scénarios sans autorisation.La position de l'AMPTP est un autre exemple d'une perception exagérée des capacités de l'IA, et fait suite à un certain nombre de bouleversements dans les médias d'entreprise où les dirigeants ont décidé de donner la priorité au contenu de l'IA par rapport au contenu créé par l'homme. La semaine dernière, Jonah Peretti, PDG de BuzzFeed, a fermé BuzzFeed News, affirmant que l'entreprise de médias numériques s'orienterait vers une nouvelle stratégie comprenant "des améliorations de l'IA". Jusqu'à présent, les studios hollywoodiens ont rejeté les propositions de la WGA, proposant plutôt de discuter chaque année des nouvelles technologies.La grève est toujours en cours et l'issue de ces négociations reste incertaine. Toutefois, il s'agit d'un signe notable des difficultés croissantes liées à l'intégration de l'IA générative dans un domaine créatif existant. Les studios de cinéma et les entreprises d'autres secteurs adoptent massivement l'IA générative alors même que la technologie souffre d'un grand nombre de problèmes et soulève des préoccupations éthiques. Elle est notamment truffée d'informations erronées et de préjugés. Par exemple, GPT-4, le dernier modèle d'IA d'OpenAI, a du mal à distinguer les faits réels des suppositions et à personnaliser les résultats pour les utilisateurs.Les chercheurs de Microsoft ont également constaté que GPT-4 invente des faits qui ne figurent pas dans ses données d'apprentissage, qu'il est très sensible au cadrage et à la formulation des questions, et qu'il hérite des préjugés et des partis pris de ses données d'apprentissage. Les experts en IA ont souvent souligné que ces systèmes sont beaucoup moins automatisés qu'ils ne sont souvent décrits. Ainsi, invoquer l'efficacité pour réduire le personnel et s'appuyer sur l'outil d'IA est une simplification excessive qui perpétue un déséquilibre des pouvoirs et l'exploitation des travailleurs des pays où les réglementations sur le lieu de travail sont moins strictes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du bras de fer entre les scénaristes et les studios de cinéma ?Que pensez-vous des revendications des scénaristes grévistes ?Quel est votre avis sur l'utilisation de l'IA pour écrire des scénarios ?