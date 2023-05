We integrated ChatGPT with our robots.



Un chien robot plus « intelligent » et plus bavard

Un avantage pour les clients et les utilisateurs

Une étape vers une meilleure collaboration entre humains et robots

Un potentiel énorme pour l’avenir de la robotique

En septembre 2019, Boston Dynamics a amorcé la commercialisation de son robot quadrupède Spot, qui est capable de monter des escaliers ou de traverser un terrain accidenté. Le robot, qui fait étrangement penser à ceux de la série La guerre des mondes sur Canal+, est notamment utilisé dans l’industrie pour réaliser des missions d’inspection, comme détecter et lire des jauges analogiques, identifier des anomalies thermiques, vérifier la présence de personnes non autorisées, repérer des signes de corrosion ou de dommages sur les équipements, ou encore scanner les conditions de sécurité sur le lieu de travail.Ces missions génèrent une grande quantité de données qui sont stockées dans une base de données. Jusqu’à présent, seules des personnes ayant des compétences techniques et une formation spécifique pouvaient accéder à ces informations et les exploiter.Mais grâce à ChatGPT, un système d’intelligence artificielle développé par OpenAI, Spot peut désormais dialoguer avec les humains en utilisant un langage naturel.Les chiens robots de Boston Dynamics ne sont peut-être pas capables d'aboyer, mais ils peuvent parler en phrases complètes, grâce à l'IA générative.Levatas, une société de logiciels d'IA, s'est associée à Boston Dynamics pour intégrer ChatGPT d'OpenAI dans Spot. En combinant ChatGPT avec la fonctionnalité de synthèse vocale de Google, Spot peut ainsi répondre aux questions des utilisateurs en utilisant sa voix. Il peut également leur fournir des informations sur son état, ses missions passées ou futures, ou encore les résultats de ses analyses.L’intégration de ChatGPT à Spot présente plusieurs avantages pour les clients et les utilisateurs du chien robot.Tout d’abord, elle permet de simplifier l’interface de contrôle du robot, qui n’a plus besoin de panneaux complexes ou de rapports détaillés. Il suffit de parler à Spot pour lui donner des instructions ou lui demander des renseignements.Ensuite, elle permet d’accéder à des informations qui étaient auparavant difficiles ou impossibles à obtenir. Par exemple, on peut croiser les données issues de différentes missions pour en tirer des insights inédits. On peut aussi demander à Spot de comparer ses observations avec celles d’autres robots ou avec des normes établies.Enfin, elle permet de rendre Spot plus convivial et plus interactif. On peut ainsi converser avec le robot comme avec un collègue ou un animal domestique. On peut même lui demander de s’éloigner si on se sent trop envahi par sa présence.Selon Chris Nielsen, le fondateur et PDG de Levatas, l’objectif est de créer une meilleure collaboration entre les humains et les robots.« Nous voulons que les robots soient perçus comme des partenaires et non comme des outils. Nous voulons qu’ils puissent comprendre le contexte dans lequel ils évoluent et s’adapter aux besoins des utilisateurs », explique-t-il. Pour cela, Levatas a créé un laboratoire d’intelligence artificielle industrielle qui teste et développe les capacités cognitives des robots Spot.Dans une interview, Nielsen affirme que ces capacités ont permis à de grands sites industriels d'utiliser ces robots dans des missions de reconnaissance automatisées au lieu d'installer des milliers de capteurs coûteux partout. Chacune de ces missions de Spot a de longues listes de tâches détaillant ce qu'ils doivent vérifier à chaque promenade. Ces tâches se traduisent par de grands ensembles de données d'observations qui sont introduites dans une base de données. «*Seuls les techniciens peuvent les gérer. A la fin de chaque mission, les robots capturent une tonne de données. Il n'y a pas de moyen simple d'interroger tout cela à la demande », dit-il.C'est là que ChatGPT entre en jeu. Nielsen dit que son équipe a créé un moyen beaucoup plus simple pour Spot et ses contrôleurs humains de communiquer en utilisant le langage naturel. Les humains peuvent parler à Spot en utilisant des commandes de langage normales, mais la fonctionnalité qui sera peut-être la plus utile est la nouvelle capacité de Spot à analyser instantanément des tonnes d'informations et à utiliser ces informations pour répondre à des questions laissée auparavant sans réponse. « Par exemple, nous pouvons recouper les informations de différentes missions [de reconnaissance] pour la première fois sans pré-programmer cette capacité », explique Nielsen. « Nous donnons à ChatGPT les données brutes et les instructions pour les interpréter, et il répond aux demandes du client ».Pouvoir diriger, interroger et obtenir des informations auparavant cachées sur le statut d'un site industriel est un gros problème pour ces entreprises. L'intégration de ChatGPT signifie désormais que n'importe qui peut parler à Spot, pas seulement les personnes ayant une expertise technique et une formation en robotique. « Les clients peuvent faire des requêtes sur tout ce qu'ils veulent, et obtenir les informations dont ils ont besoin, tout cela en servant d'un langage simple », explique Nielsen.L'ajout d'un cerveau ChatGPT à ces machines signifie qu'elles peuvent désormais également fournir une couche de sécurité supplémentaire. Plutôt que de dépendre d'un seul opérateur à distance, tout humain dans l'installation pourra interrompre ou modifier en toute sécurité et rapidement la mission autonome du robot, sans nécessiter de formation technique. Il suffira juste d'en parler.Nielsen dit que son équipe étudie actuellement comment utiliser GPT-4 pour résoudre des tâches complexes, pas seulement suivre des commandes, dit-il. « Le grand saut se produira lorsque nous obtiendrons de grands modèles de langage aussi outillés que GPT-4 fonctionnant localement sur des appareils plutôt qu'en ligne », dit-il. Cette particularité de GPT-4 qui est en ligne « limite où vous pouvez utiliser ces robots, car bon nombre de ces grandes installations n'ont pas de connexion Internet sur tout le site ».Une fois qu'ils auront fait fonctionner ces nouveaux cerveaux complexes de manière indépendante dans les entrailles des robots, ils pourront en laisser quelques-uns dans n'importe quelle installation, leur donner une mission principale et leur demander de trouver comment l'exécuter au mieux sans aucun entraînement technique. « Ces unités Spot seront en mesure d'explorer les installations, de découvrir une variété d'équipements et de conditions, puis de faire rapport avec des recommandations de sécurité, de sûreté et de maintenance que les équipes humaines devront traiter », dit-il.L’ajout de ChatGPT à Spot n’est qu’un exemple parmi d’autres des progrès réalisés dans le domaine de la robotique. Grâce à l’intelligence artificielle, les robots deviennent de plus en plus « intelligents », autonomes et capables de communiquer avec les humains.Cela ouvre des perspectives immenses pour l’avenir de la robotique, notamment dans des domaines comme la santé, l’éducation, l’agriculture, la sécurité ou encore le divertissement. Les robots pourraient ainsi aider les humains à accomplir des tâches difficiles, dangereuses ou répétitives, mais aussi faire des apprentissages dans d'autres domaines.Toutefois, ces avancées soulèvent aussi d'autres types de questions. Par exemple comment garantir la sécurité et le respect des humains face aux robots ? Comment éviter les risques de détournement ou de piratage des robots ?Ces questions nécessitent une réflexion collective et une régulation adaptée. Il faut aussi veiller à ce que les robots ne remplacent pas les humains, mais qu’ils les complètent et les enrichissent. Comme le dit Santiago Valdarrama, l’expert en intelligence artificielle qui a participé au projet : « Nous ne voulons pas que les robots soient plus intelligents que nous. Nous voulons qu’ils soient plus utiles que nous ».La nouvelle des nouvelles capacités de Spot survient quelques semaines seulement après qu'Eric Adams, le maire de New York, a annoncé que le service de police de la ville déploierait à nouveau les chiens robots de Boston Dynamic lors de situations potentiellement mortelles telles que des alertes à la bombe et des otages. Ils seront même utilisés pour inspecter les sites de déchets dangereux.Adams a déclaré que les chiens peuvent « sauver des vies » dans des situations où « vous ne pouvez pas faire entrer des policiers à l'intérieur parce que c'est dangereux », bien que les problèmes de confidentialité abondent.Bien que Levatas ne travaille pas avec le NYPD, Nielsen a déclaré qu'il « pourrait voir un cas d'utilisation précieux » avec ChatGPT où n'importe qui pourrait communiquer avec le robot pour « lui demander des directions » ou découvrir « où se trouve l'installation de services d'urgence la plus proche est situé ».Source : vidéos dans le texteQuelle lecture en faites-vous ?