La fièvre ChatGPT incite les investisseurs à verser des milliards de dollars dans les startups d'IA sans business plan ou modèle économique viable

Selon un rapport du cabinet CB Insights, plus de 200 startups utilisant ChatGPT ont levé plus de 10 milliards de dollars au cours des six derniers mois, sans même avoir de plan d’affaires clair ou de modèle économique viable. Ces startups se basent sur la promesse que ChatGPT peut résoudre n’importe quel problème ou fournir n’importe quel service en utilisant le langage naturel comme interface. Par exemple, certaines startups proposent d’utiliser ChatGPT pour créer des assistants virtuels personnalisés, des rédacteurs automatiques de contenu, des traducteurs multilingues, des tuteurs en ligne, des conseillers financiers ou juridiques, des générateurs de slogans publicitaires ou de noms de marque, etc.Les analystes de la société de recherche PitchBook prédisent que les investissements en capital-risque dans les entreprises d'IA générative seront facilement plusieurs fois supérieurs au niveau de 4,5 milliards de dollars de l'année dernière. Cela est dû en partie à l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft en janvier dans OpenAI, la startup derrière le très populaire bot ChatGPT. En comparaison, ces investissements ont totalisé 408 millions de dollars en 2018, l'année où OpenAI a publié la version initiale du modèle de langage qui alimente ChatGPT.Les entrepreneurs et leurs bailleurs de fonds espèrent que l'IA générative changera les activités commerciales de la production de films au service client en passant par la livraison d'épiceries. PitchBook estime que le marché de ces applications d'IA dans la seule technologie d'entreprise passera à 98 milliards de dollars en 2026, contre près de 43 milliards de dollars cette année.Cependant, comme pour la récente vague d'investissements dans les startups, les investisseurs se lancent souvent dans les startups de l'IA, même lorsqu'il n'est pas clair comment elles réaliseront des bénéfices, d'autant plus que la puissance de calcul nécessaire pour former les services d'IA peut parfois atteindre des dizaines de millions de dollars par an ou plus. L'afflux soudain de capitaux encourage également de nombreux chercheurs en IA, certains sans expérience en gestion ou en exploitation, à créer leur propre entreprise, ce qui renforce la concurrence.« C'est indéniablement un point d'inflexion majeur, et de grands produits et entreprises vont être construits », a déclaré Matt Turck, un investisseur spécialisé dans l'IA chez FirstMark, une société de capital-risque basée à New York. Mais « comme dans les cycles de battage médiatique précédents, beaucoup de choses ne se termineront pas bien. Le marché ne peut pas soutenir, tout d'un coup, un million d'entreprises différentes avec des idées à moitié pensées. C'est comme la ruée vers l'or ».Le boom actuel de l'IA s'est accéléré après le lancement fin novembre par OpenAI de ChatGPT, qui est devenu l'une des applications grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire de la technologie. OpenAI est l'une des nombreuses startups à forte intensité de capital qui construisent d'énormes algorithmes appelés grands modèles de langage qui peuvent produire du texte original.Plus tôt cette année, Google a investi plus de 300 millions de dollars dans son rival d'OpenAI, Anthropic. La société prévoit de lever jusqu'à 5 milliards de dollars au cours des deux prochaines années pour faire progresser son grand modèle de langage, qui alimente le rival ChatGPT de la startup appelé Claude, selon une présentation aux investisseurs.Dans l'ensemble, le financement du capital-risque aux États-Unis a chuté de 55 % à 37 milliards de dollars au premier trimestre, selon PitchBook. Mais les événements liés à l'IA ont toujours une ambiance de boom. L'éminent capital-risqueur Ron Conway a organisé deux jours de festivités en mars pour les sociétés de portefeuille soutenues par son fonds, SV Angel, dont beaucoup intègrent l'IA d'une manière ou d'une autre. Les conférenciers de l'événement comprenaient l'ancien président Barack Obama et le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et des participants, dont le musicien et entrepreneur will.i.am, se sont mêlés aux fondateurs autour d'un verre, selon les personnes présentes.Pour courtiser les talents, les capital-risqueurs organisent également des soirées dans des bars et des événements dans le quartier chic de Hayes Valley à San Francisco, parfois appelé Cerebral Valley, qui est devenu une plaque tournante de l'IA. NFX, une société de capital-risque qui soutient plusieurs startups d'IA générative, a équipé ses bureaux de Hayes Valley d'un bar clandestin aux murs rouges et a transformé son garage en un espace événementiel avec une piste de danse.Des offres importantes arrivent rapidement. Eleven Labs, une start-up d'IA vocale, a récemment levé des fonds auprès d'Andreessen Horowitz qui valorisent l'entreprise à environ 100 millions de dollars, selon des personnes proches du dossier. Humane, une startup créée par deux anciens dirigeants d'Apple, a récemment levé 100 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Altman, pour fabriquer des appareils portables alimentés par l'IA, a rapporté le Wall Street Journal en mars.Character.AI, une startup d'intelligence artificielle fondée par deux autres anciens employés de Google il y a moins de deux ans, a levé 150 millions de dollars lors d'un récent tour qui l'a évalué à 1 milliard de dollars, a indiqué la société. La startup d'IA générative basée à Toronto, Cohere, a levé 250 millions de dollars, ce qui valorise l'entreprise à 2 milliards de dollars, selon des personnes proches du dossier. Le Financial Times a rapporté plus tôt la collecte de fonds de Cohere.« C'est assez vicieux en ce moment », a déclaré Scott Beechuk, partenaire de Norwest Venture Partners, qui a soutenu des entreprises telles que le moteur de recherche basé sur l'IA You.com. « C'est un essaim fou de capital-risqueurs. Tout le monde veut participer à ces entreprises ».La concurrence est suffisante pour que les entreprises soient prêtes à soutenir des chercheurs très respectés sans même un plan d'affaires, selon plusieurs investisseurs qui ont examiné ces startups, dont beaucoup ont fini par obtenir un financement. « Vous pouvez avoir un chercheur renommé qui lance quelque chose, dans certains cas, avec des évaluations absurdes », a déclaré Jordan Jacobs, associé directeur et cofondateur de Radical Ventures, un fonds de cinq ans basé à Toronto qui se concentre entièrement sur les investissements en IA.Les investisseurs sont convaincus que ChatGPT représente l’avenir de l’intelligence artificielle et qu’il peut révolutionner tous les secteurs d’activité. Ils sont prêts à miser des sommes colossales sur ces startups sans exiger de preuve de concept ou de validation du marché. Ils espèrent ainsi prendre une longueur d’avance sur la concurrence et profiter du potentiel illimité de ChatGPT.Toutefois, cette stratégie n’est pas sans risque. ChatGPT n’est pas un produit fini, mais un prototype en cours d’amélioration par OpenAI. Le modèle présente encore des limites et des biais qui peuvent affecter la qualité et la fiabilité de ses réponses. Par ailleurs, ChatGPT n’est pas librement accessible à tous les développeurs, mais soumis à une licence restrictive qui impose des conditions d’utilisation et des frais variables selon le volume et la nature des requêtes. Enfin, ChatGPT n’est pas le seul modèle de langage sur le marché. D’autres acteurs comme Google, Facebook ou Microsoft travaillent également sur leurs propres versions, qui pourraient concurrencer ou dépasser ChatGPT à l’avenir.Face à ces incertitudes, certains experts appellent à la prudence et à la responsabilité. Ils estiment que les investisseurs devraient être plus sélectifs et exigeants avec les startups qui utilisent ChatGPT et qu’ils devraient s’assurer que ces dernières ont une vision claire et éthique de leur projet. Ils soulignent également que ChatGPT n’est pas une solution magique qui peut tout faire, mais un outil qui doit être utilisé avec discernement et respect. Ils invitent donc les utilisateurs à ne pas se laisser aveugler par la fièvre ChatGPT et à garder un esprit critique face aux réponses du chatbot.Malgré ces mises en garde, la fièvre ChatGPT ne semble pas prête de retomber. Au contraire, elle s’intensifie à mesure que le modèle gagne en popularité et en performance. Selon les prévisions du cabinet Gartner, ChatGPT devrait être utilisé par plus d’un milliard de personnes d’ici 2025 et générer plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels. ChatGPT serait ainsi en passe de devenir l’une des technologies les plus influentes et les plus rentables de l’histoire.Pour les adeptes de ChatGPT, il s’agit d’une opportunité historique de participer à la révolution de l’intelligence artificielle et de bénéficier de ses avantages. Pour les sceptiques, il s’agit d’une bulle spéculative qui risque d’éclater à tout moment et de provoquer des dégâts irréparables. Quoi qu’il en soit, ChatGPT est un phénomène qui ne laisse personne indifférent et qui pose des questions fondamentales sur le rôle et l’impact de l’intelligence artificielle dans notre société.ChatGPT est un modèle de langage alimenté par l’intelligence artificielle qui a suscité un engouement sans précédent dans le monde de la technologie. Des milliers d’utilisateurs et d’investisseurs se sont rués sur ce chatbot qui promet de résoudre n’importe quel problème ou de fournir n’importe quel service en utilisant le langage naturel comme interface.La montée des accords d'IA s'est tellement intensifiée que de nombreux investisseurs craignent que les startups ne faiblissent en raison de la pression exigeant des livrables. Plusieurs investisseurs ont déclaré que les startups qui lèvent des tours de table poussent pour des valorisations de plusieurs dizaines de millions de dollars ou plus. Certaines entreprises lèvent des tours de financement consécutifs.Toutefois, il faut se rappeler que ChatGPT n’est pas exempt de limites et de risques. Par exemple, ChatGPT est vulnérable aux données d’entraînement, qui peuvent contenir des biais ou des erreurs. Il a également du mal à gérer les tâches complexes ou les longues séquences. Vous ne pouvez pas former ChatGPT sur vos propres bases de connaissances. Bien qu'il donne l'illusion d'accomplir des tâches complexes, il n'a aucune connaissance des concepts sous-jacents ; il fait simplement des prédictions.Par ailleurs, l'utilisation de ChatGPT soulève des enjeux juridiques, notamment en matière de protection des données personnelles et de propriété intellectuelle.