Un autre objectif à atteindre derrière la plainte ?

L'un de ses défenseurs pense que l'IA va amorcer la plus grande transformation de l'histoire de l'éducation

Ces plans incluraient des résumés générés par l’IA des vidéos éducatives de Pearson, qui seront déployés ce mois-ci pour les membres de Pearson+, ainsi que des questions à choix multiples générées par l’IA pour les domaines où un étudiant pourrait avoir besoin de plus d’aide.Bird a déclaré que Pearson avait un avantage car ses produits basés sur l’IA utiliseraient le contenu de Pearson pour l’entraînement, ce qui, selon lui, les rendrait plus fiables. Il a également ajouté que l’entreprise surveillait également la situation concernant l’utilisation du contenu de Pearson par d’autres entreprises pour entraîner leur IA.Il a déclaré que Pearson avait déjà envoyé une lettre de cessation et d’abstention, mais n’a pas précisé à qui elle était adressée. « Nous sommes déterminés à protéger cette propriété intellectuelle et nous suivons avec beaucoup d’intérêt les développements dans des domaines tels que la musique et la photographie », a-t-il déclaré. « Nous faisons de grands efforts, et nous continuerons à le faire, pour protéger notre propriété intellectuelle. Nous sommes en litige avec une entreprise et nous avons envoyé une lettre de cessation et d’abstention, mais je n’entrerai pas dans les détails. Nous avons également été sollicités pour accorder une licence sur notre propriété intellectuelle et nous avons décidé à l’époque de ne pas suivre cette voie. Mais il peut y avoir des avantages à accorder une licence sur notre propriété intellectuelle dans certaines circonstances ».Bird a également déclaré qu’il était généralement facile de savoir sur quoi un grand modèle de langage comme ChatGPT avait été entraîné, car « vous pouvez lui demander ».Bird a également cherché à souligner une différence entre Pearson et Chegg, qui se concentre davantage sur l’aide aux devoirs. « Ils sont dans un secteur très différent du nôtre », a-t-il dit. « Nous voyons un grand différenciateur entre ce que Chegg propose et ce que Pearson+ propose. Nous sommes dans le métier de vous aider à apprendre et à améliorer vos compétences, pas dans celui de répondre ».Il a ajouté que, comme Pearson était dans le domaine de l'apprentissage, ses produits seraient difficiles à remplacer : « Si tout ce que nous avions à faire était de lire un ensemble de faits pour apprendre, il n'y aurait pas besoin d'écoles, de collèges et d'enseignants ».Mais cette action en justice ne cache-t-elle pas une peur plus profonde de la concurrence et de l’innovation que représente l’IA pour le secteur de l’éducation ? En effet, ChatGPT et d’autres modèles de langage artificiel sont capables de générer du texte cohérent et réaliste à partir d’un simple mot-clé ou d’une phrase. Ils peuvent ainsi répondre à des questions, traduire du texte, converser, résumer des vidéos, créer du contenu et même produire du code informatique.Ces capacités offrent des possibilités infinies pour l’apprentissage et l’enseignement, mais aussi pour la triche et la désinformation. ChatGPT a déjà été utilisé pour créer des faux articles de presse, des faux commentaires en ligne, des faux discours politiques et même des faux livres. Il a également été accusé de favoriser le plagiat, le cyberharcèlement et la manipulation.Face à ces risques, Pearson affirme vouloir protéger son contenu et ses utilisateurs, mais aussi se positionner comme un acteur majeur de l’IA dans l’éducation. L’entreprise a ainsi dévoilé ses propres projets d’IA, qui incluent des résumés générés par l’IA de ses vidéos éducatives, ainsi que des questions à choix multiples générées par l’IA pour les domaines où les étudiants ont besoin de plus d’aide.Mais ces projets sont-ils suffisants pour rivaliser avec les avancées rapides et constantes de l’IA dans le domaine du langage ? Pearson ne se contente-t-il pas de reproduire ce qu’il fait déjà avec ses manuels scolaires, sans véritablement innover ni s’adapter aux besoins et aux attentes des apprenants du XXIe siècle ?Pearson n’est pas le seul à craindre l’IA dans le secteur de l’éducation. D’autres acteurs, comme Chegg, qui propose une plateforme d’aide aux devoirs en ligne, ont vu leur chiffre d’affaires baisser à cause de ChatGPT, qui permet aux étudiants de trouver facilement les réponses à leurs questions. Mais au lieu de se battre contre l’IA, ces acteurs ne feraient-ils pas mieux de s’allier avec elle, en exploitant ses potentialités pour créer des expériences d’apprentissage plus personnalisées, plus interactives et plus motivantes ?Certaines estiment que l’IA n’est pas une menace pour l’éducation, mais une opportunité. Elle peut enrichir le contenu éducatif, faciliter l’accès au savoir, stimuler la créativité et le raisonnement critique, et soutenir les enseignants dans leur travail. Mais pour cela, il faut accepter de changer de paradigme et de repenser les modèles pédagogiques existants. Pearson sera-t-il capable de relever ce défi ?Sal Khan, le fondateur et PDG de Khan Academy, pense que l’intelligence artificielle pourrait déclencher la plus grande transformation positive que l’éducation ait jamais connue . Il partage les opportunités qu’il voit pour les élèves et les enseignants de collaborer avec des outils d’IA (notamment le potentiel d’un tuteur personnel IA pour chaque élève et d’un assistant pédagogique IA pour chaque enseignant) et présente quelques nouvelles fonctionnalités passionnantes pour leur chatbot éducatif, Khanmigo.Sal Khan a une vision ambitieuse pour l’avenir de l’éducation : il imagine un monde où chaque élève aurait accès à un super tuteur IA personnalisé qui l’accompagnerait tout au long de son parcours éducatif, lui offrant une expérience d’apprentissage optimale. Il imagine également un monde où chaque enseignant aurait accès à un assistant pédagogique IA qui l’aiderait à gérer sa classe, à préparer ses cours, à évaluer ses élèves et à se former. Il espère ainsi contribuer à démocratiser l’éducation et à libérer le potentiel de chaque individu. Il pense que l’intelligence artificielle peut être un outil puissant pour réaliser cette vision, à condition qu’elle soit utilisée de manière responsable et équitable.Khan Academy est une organisation à but non lucratif qui a pour mission d’offrir une éducation gratuite et de qualité, pour tout le monde, partout. Elle propose des cours en ligne sur divers sujets, allant des mathématiques à l’art en passant par la programmation, l’économie, la physique, la chimie, la biologie, la médecine, la finance, l’histoire et plus encore. Elle utilise une méthode pédagogique basée sur la maîtrise des concepts et des compétences, qui permet aux élèves d’apprendre à leur propre rythme et selon leurs besoins. Elle propose des exercices interactifs, des vidéos explicatives et des tests adaptatifs.Source : Andy BirdQuelle lecture en faites-vous ?L'IA au service de l'éducation, y croyez-vous ? Dans quelle mesure ?