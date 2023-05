Une plaidoirie qui va dans le même sens que celle de Sam Altman



Mustafa Suleyman a quitté DeepMind l'année dernière pour créer Inflection AI

Conclusion

« Sans aucun doute, beaucoup des tâches dans le domaine des cols blancs seront très différentes dans les cinq à dix prochaines années », a déclaré Suleyman lors d’un événement au Bridge Forum de GIC à San Francisco mardi, selon le Financial Times. « Il y aura un nombre important de perdants [et ils] seront très malheureux, très agités », a-t-il ajouté.Les experts estiment que les avancées de l’IA pourraient être une arme à double tranchant pour l’économie mondiale - stimulant la productivité tout en provoquant des changements radicaux dans les entreprises et les industries. Le mois dernier, Goldman Sachs a publié une analyse affirmant que les outils d’IA « pourraient entraîner une augmentation de 7 % (ou près de 7 000 milliards de dollars) du PIB mondial et une hausse de la croissance de la productivité de 1,5 point de pourcentage sur une période de 10 ans ».Cependant, cela pourrait également entraîner « une perturbation significative » de la main-d’œuvre, avec jusqu’à 300 millions d’emplois potentiellement exposés à l’automatisation.Suleyman a déclaré que les gouvernements devraient réfléchir à la manière de soutenir ceux qui perdraient leur emploi à cause de la technologie, le revenu universel de base étant une solution potentielle : « Cela nécessite une compensation matérielle… C’est une mesure politique et économique dont nous devons commencer à parler sérieusement ».Les start-ups de l'IA ont fait de grands progrès technologiques au cours des six derniers mois, et les entreprises ont investi des milliards de dollars dans les start-ups du secteur. Microsoft a investi massivement dans le créateur de ChatGPT OpenAI plus tôt cette année, valorisant la société à environ 30 milliards de dollars.Le lancement d'une série d'outils tels que ChatGPT, qui permettent aux utilisateurs de générer une gamme de sorties texte, image ou vidéo à partir d'entrées en langage naturel, a mis « l'IA générative » sous les projecteurs et a envoyé une vague de battage médiatique dans la communauté des investisseurs technologiques.À ce propos, selon un rapport du cabinet CB Insights, plus de 200 startups utilisant ChatGPT ont levé plus de 10 milliards de dollars au cours des six derniers mois, sans même avoir de plan d’affaires clair ou de modèle économique viable. Ces startups se basent sur la promesse que ChatGPT peut résoudre n’importe quel problème ou fournir n’importe quel service en utilisant le langage naturel comme interface. Par exemple, certaines startups proposent d’utiliser ChatGPT pour créer des assistants virtuels personnalisés, des rédacteurs automatiques de contenu, des traducteurs multilingues, des tuteurs en ligne, des conseillers financiers ou juridiques, des générateurs de slogans publicitaires ou de noms de marque, etc.Les analystes de la société de recherche PitchBook prédisent que les investissements en capital-risque dans les entreprises d'IA générative seront facilement plusieurs fois supérieurs au niveau de 4,5 milliards de dollars de l'année dernière. Cela est dû en partie à l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft en janvier dans OpenAI, la startup derrière le très populaire bot ChatGPT. En comparaison, ces investissements ont totalisé 408 millions de dollars en 2018, l'année où OpenAI a publié la version initiale du modèle de langage qui alimente ChatGPT.Google, qui a acquis DeepMind en 2014, a développé ses propres modèles de langage tels que LaMDA et PaLM. Mais l'entreprise a été prise de court par le lancement de ChatGPT en novembre de l'année dernière.Avec LaMDA, « nous avions ChatGPT un an et demi avant ChatGPT. C'était frustrant, plus que frustrant de voir ChatGPT exploser », a déclaré Suleyman. Google, a-t-il ajouté, était fermement engagé dans la lutte pour dominer la nouvelle vague d'outils d'IA, mais ChatGPT les avait fait « un peu danser ».La course aux armements entre Microsoft, Google et une série d'autres créateurs de chatbots, dont Inflection et Cohere, qui a levé 250 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards de dollars la semaine dernière, repousse les frontières de l'IA. « La dernière décennie a été définie par la classification et la prédiction, maintenant nous examinons l'interaction... la rigidité du format va tomber et tout va se sentir plus dynamique et personnalisé », a déclaré Suleyman, dont la société a lancé son propre chatbot Pi, abréviation d'intelligence personnalisée, la semaine dernière.Le président d'OpenAI, la structure derrière ChatGPT, a lui aussi plaidé pour un revenu de base universel (RBU), un revenu versé régulièrement par le gouvernement à un niveau uniforme à chaque adulte, quel que soit son statut d’emploi, son revenu ou sa richesse, pour fournir un filet de sécurité. . « [...] une société qui n'offre pas suffisamment d'égalité des chances pour que chacun progresse n'est pas une société qui durera », a écrit Altman dans un billet de blog en 2021. La politique fiscale telle que nous l'avons connue sera encore moins capable de lutter contre les inégalités à l'avenir, a-t-il poursuivi. « Bien que les gens aient toujours des emplois, bon nombre de ces emplois ne créeront pas beaucoup de valeur économique dans la façon dont nous pensons à la valeur aujourd'hui ». Il a proposé qu'à l'avenir - une fois que l'IA « produirait la plupart des biens et services de base dans le monde » - un fonds pourrait être créé en taxant la terre et le capital plutôt que le travail. Les dividendes de ce fonds pourraient être distribués à chaque individu pour qu'il les utilise à sa guise - « pour une meilleure éducation, des soins de santé, un logement, la création d'une entreprise, peu importe », a écrit Altman.Le RBU assurerait donc la sécurité du revenu tout en créant des incitations à quitter les emplois mal rémunérés pour des options plus risquées mais potentiellement plus lucratives, comme le travail indépendant, l’entrepreneuriat ou la formation continue. Le climat d’innovation qui en résulte réduit la dépendance aux bas salaires et le besoin de concurrencer la technologie. Avec un revenu garanti qui ne dépend pas de la recherche d’emploi, les travailleurs ne prendront un emploi que s’ils le trouvent attrayant, ce qui diminue le déclassement et améliore leur pouvoir de négociation.Pourtant, Sam Altman ne semble pas disposer à partager les bénéfices éventuelles qui reviendrait à OpenAI.Bien que le RBU ait été mentionné dans des interviews récentes, il n'a pas figuré de manière significative dans les plans d'OpenAI. En l'occurrence, la structure de « bénéfices plafonnés » d'OpenAI stipule que les bénéfices supérieurs à un certain montant appartiennent à son entité à but non lucratif. Lorsqu'on lui a demandé en janvier si OpenAI prévoyait de « prendre les recettes que vous présumez que vous allez gagner un jour et... l'offrir à la société », Altman a hésité. Oui, l'entreprise pourrait distribuer « de l'argent à tout le monde », a-t-il déclaré. Ou alors « nous [allons] investir tout cela dans une organisation à but non lucratif qui fait beaucoup de science ».Le RBU présente des avantages potentiels, tels que la réduction de la pauvreté et de l’insécurité économique, le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, la promotion de l’autonomie et de la liberté individuelles, et la simplification du système de protection sociale. Il présente également des inconvénients potentiels, tels que le coût fiscal élevé, le découragement du travail ( comme le note Yahiko « Avec un tel système, plus personne ne voudra bosser, en tout cas pour les boulots ingrats mais indispensables comme éboueurs, femme de ménage, manutention, bâtiment, etc. ») et de la productivité, la diminution de la solidarité sociale et de la responsabilité collective, et le risque d’inflation ou de stagnation.Le RBU n’est pas une solution miracle qui peut résoudre tous les problèmes liés à l’automatisation. Il doit être évalué en fonction de ses objectifs spécifiques, de ses modalités pratiques et de son contexte institutionnel. Il doit également être comparé à d’autres politiques qui peuvent répondre aux mêmes défis, telles que la garantie d’emploi, la réforme fiscale, la formation professionnelle, l’éducation ou la réglementation du marché du travail.Source : Financial TimesQue pensez-vous du revenu de base universel ? Réelle solution aux licenciements éventuels de masse ou utopie ?Que pensez-vous du fait qu'il prodigue de tels conseils aux gouvernements tandis que sa société à lancé un chatbot IA baptisé Pi ?