La Chine et d’autres pays adoptent de plus en plus ces outils

Les autorités routières d'Angleterre ont révélé qu'elles s'apprêtent à lancer un essai dans les semaines à venir. Des caméras avec intelligence artificielle seront installées sur des autoroutes afin de repérer les cas d'abandon de détritus par les possesseurs de véhicules. Le tableau n’est pas sans faire penser à des tests d’une technologie de reconnaissance faciale avec pour objectif de retrouver des suspects. Grosso modo, les populations naviguent entre approbation et condamnation. En effet, ces technologies mettent les observateurs face au dilemme du maintien de l’intérêt commun (la propreté des autoroutes, la sécurité des personnes, etc.) sans intrusion ou espionnage. La simple évocation de l’introduction de la reconnaissance faciale pour le contrôle automatisé des passeports en France n’avait pas manqué de lancer le même débat.En avril 2018, la police chinoise s’est targuée d’avoir appréhendé un homme de 31 ans recherché pour des crimes économiques. Bien que cela pourrait paraître comme un fait divers, la police chinoise a souligné que cette interpellation a été possible grâce à une technologie de reconnaissance faciale , tandis que le suspect assistait à un concert de musique pop rassemblant une foule de cinquante à soixante mille personnes. Un mois avant cette arrestation, la police chinoise a commencé à tester un nouveau moyen de surveillance : les lunettes connectées. Avec ces lunettes, les policiers scannent le visage des personnes et des plaques d’immatriculation des véhicules en quête de la moindre anomalie. Les informations récoltées sont comparées en temps réel à de grosses bases de données qui retournent des alertes en cas d’anomalie. Avec ce nouvel outil de surveillance, le gouvernement chinois serait parvenu à réduire les délits dans certains cas.En fin d’année 2017, la Russie a commencé à utiliser un système de reconnaissance faciale alimenté par un système d’intelligence artificielle pour traiter les données récoltées à travers les 170 000 caméras de surveillance installées dans la ville de Moscou. Selon Artem Ermolaev, responsable du département des technologies de l’information à Moscou, un essai du système de surveillance sur deux mois aurait permis l’arrestation de six criminels qui étaient sur la liste fédérale des personnes recherchées.La reconnaissance faciale est vue par certains comme un moyen de mettre un terme à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En effet, les autorités ukrainiennes ont effectué plus de 8 600 recherches par reconnaissance faciale sur des soldats russes morts ou capturés au cours des 50 jours qui ont suivi le début de l'invasion russe. Elles ont fait usage des scans pour identifier les corps et contacter des centaines de leurs familles. Des responsables ukrainiens sont d’avis que l’approche pourrait aider à mettre fin à cette guerre.Sources : UK national Highways, Littercam Pour ou contre l’implémentation de telles mesures dans votre pays ?