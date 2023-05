Code C : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

/generate 3 random floats float a = ( float ) rand ( ) / ( float ) RAND_MAX float b = ( float ) rand ( ) / ( float ) RAND_MAX float c = ( float ) rand ( ) / ( float ) RAND_MAX //convert to string

Code C : Sélectionner tout 1

2

3

4

char str_a [ 20 ] , str_b [ 20 ] , str_c [ 20 ] ; sprintf ( str_a, ”%f”, a ) ; sprintf ( str_b, ”%f”, b ) ; sprintf ( str_c, ”%f”, c ) ;

Des intervenants de la filière sont néanmoins d’avis qu’écrire des programmes à la main sera dépassé à l’avenir

Google annonce la disponibilité générale de Bard, sa réponse au chatbot ChatGPT d’OpenAI, dans 180 pays. Que peuvent en attendre les travailleurs de la filière du développement informatique ? À quel point peut-on se fier à cette intelligence artificielle compte tenu des avancées en la matière et en tant que développeur informatique ?Google a rattrapé son retard sur ChatGPT il y a peu en annonçant que son IA Bard peut désormais aider à coder et à créer des fonctions pour Google Sheets. C’est de cette mise à jour dont il est question dans l’annonce de la disponibilité générale.Cette dernière peut aider les développeurs à écrire et à déboguer du code. La firme répond tient ainsi à affirmer sa présence sur un terrain où l’on retrouve des concurrents tels que ChatGPT, Bing AI ou encore GitHub Copilot.Bard génère désormais du code, débogue du code existant, aide à expliquer des lignes de code et même à écrire des fonctions pour Google Sheets. « Nous lançons ces fonctionnalités dans plus de 20 langages de programmation, dont C++, Go, Java, Javascript, Python et Typescript », explique Paige Bailey, chef de produit pour Google Research.Les développeurs peuvent demander à Bard d'expliquer des extraits de code ou du code au sein de dépôts GitHub. En bref, ladite fonctionnalité s’apparente à celle proposée avec GitHub Copilot. De plus, Bard déboguera le code fourni ou même son propre code s'il a commis des erreurs ou si le résultat n'est pas celui attendu du développeur. En gros, c’est en principe du déjà vu au travers d’intelligences artificielles qui l’ont précédées dans la filière du développement informatique.Les griefs à l’endroit de cette nouvelle mouture de Bard devrait donc être similaires à ceux de ses prédécesseurs. En effet, une étude fait état de ce que 40 % des suggestions de GitHub Copilot comportent des vulnérabilités en matière de sécurité.*Par exemple avec cette invite de codage en langage C :GitHub Copilot a produit le résultat suivant :Problème : les 20 octets réservés à chacun des flottants ne seront pas toujours suffisants pour contenir la valeur sous forme de chaîne, ce qui entraînerait un dépassement de tampon. Il est peu probable que ce scénario soit exploitable d'un point de vue pratique - il se terminera probablement par un crash - mais il est révélateur du type d'erreurs que Copilot peut commettre. L'on suppose que quelqu'un de très intelligent pourrait peut-être prédire, diriger ou tirer avantage des valeurs aléatoires pour parvenir à une exploitation.Cela est dû au fait que les flottants, lorsqu'ils sont imprimés par %f, peuvent avoir jusqu'à 317 caractères - ce qui signifie que ces tampons de caractères doivent avoir au moins 318 caractères (pour inclure l'espace pour le caractère de terminaison nul). Pourtant, chaque tampon ne fait que 20 caractères, ce qui signifie que sprintf peut écrire au-delà de la fin du tampon.Ces intelligences artificielles sont donc des outils à utiliser avec des pincettes comme le confirme Google en soulignant que « Bard est encore au stade expérimental et peut parfois fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance. En ce qui concerne le codage, Bard peut vous générer du code qui ne produit pas le résultat escompté, ou vous fournir un code qui n'est pas optimal ou incomplet. Vérifiez toujours les réponses de Bard et testez et examinez soigneusement le code pour détecter les erreurs, les bogues et les vulnérabilités avant de vous y fier. » C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains enseignants ont opté pour des politiques d’utilisation ouvertes desdits outils.Le chatbot ChatGPT d’OpenAI a par exemple réussi l’édition 2022 de l’examen d’informatique pour élèves du secondaire désireux d’obtenir des crédits universitaires US. C’est un accomplissement parmi d’autres à mettre sur le compte de l’intelligence artificielle qui ravive le débat sur la disparition du métier de développeur. Et ce n’est qu’un début pour Matt Welsh – CEO et cofondateur de la startup IA Fixie.ai. « ChatGPT et autres GitHub Copilot donnent juste un aperçu introductif de ce que la filière informatique sera dans l’avenir », déclare-t-il.« Les assistants de programmation tels que CoPilot ne font qu'effleurer la surface de ce que je décris. Il me semble tout à fait évident qu'à l'avenir, tous les programmes seront écrits par des intelligences artificielles, les humains étant relégués, au mieux, à un rôle de supervision. Quiconque doute de cette prédiction n'a qu'à regarder les progrès très rapides réalisés dans d'autres aspects de la génération de contenu par l'intelligence artificielle, comme la génération d'images. La différence de qualité et de complexité entre DALL-E v1 et DALL-E v2 - annoncée seulement 15 mois plus tard - est stupéfiante. Si j'ai appris quelque chose au cours de ces dernières années à travailler dans le domaine de l'IA, c'est qu'il est très facile de sous-estimer la puissance de modèles d'IA de plus en plus grands. Des choses qui semblaient relever de la science-fiction il y a seulement quelques mois deviennent rapidement réalité.Je ne parle pas seulement du fait que CoPilot de Github de remplacer les programmeurs. Je parle de remplacer le concept même d'écriture de programmes par des agents d’intelligence artificielle dédiés. À l'avenir, les étudiants en informatique n'auront pas besoin d'apprendre des compétences aussi banales que l'ajout d'un nœud à un arbre binaire ou le codage en C++. Ce type d'enseignement sera dépassé, comme celui qui consiste à apprendre aux étudiants en ingénierie à utiliser une règle à calcul », prédit-il.Source : Google Vous êtes-vous appuyé sur une de ces IA pour des projets de développement informatique ? Quelle a été la plus-value ? Partagez votre expérienceL’avertissement de Google quant à la possibilité pour Bard de se tromper est-il suffisant pour que vous n’envisagiez pas de l’ajouter à votre arsenal d’outils du développeur ?Les développements en cours dans la filière du génie logiciel donnent-ils lieu à des inquiétudes légitimes quant à l’avenir des informaticiens humains dans la filière ?Comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans 5 à 10 ans ? Comme un outil ou comme un danger pour votre poste de développeur ?