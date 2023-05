Envoyé par Google Envoyé par Bard est actuellement disponible en 3 langues et dans plus de 180 pays et territoires. Nous étendrons progressivement le service à d’autres pays et territoires de manière conforme aux réglementations locales et à nos principes en matière d’IA.

Bard est désormais disponible en japonais et en coréen, et nous sommes sur la bonne voie pour prendre en charge bientôt 40 langues. Comme nous l'avons dit depuis le début, les grands modèles de langage sont encore une technologie naissante avec des limites connues.

Mais Google Bard, qu'est-ce que c'est ?

À quoi peut-on s'attendre avec Bard

Citations de sources : à partir de la semaine prochaine, nous rendrons les citations encore plus précises. Si Bard apporte un bloc de code ou cite un autre contenu, cliquez simplement sur l'annotation et Bard soulignera ces parties de la réponse et établira un lien vers la source.

Thème sombre : aujourd'hui, nous lançons le thème sombre, qui est une autre fonctionnalité que les développeurs ont demandée - et qui, selon nous, facilitera grandement l'interaction avec Bard.

Bouton « Exporter » : nous avons entendu dire que les développeurs adoraient la fonctionnalité d'exportation vers Colab. Nous ajoutons donc bientôt la possibilité d'exporter et d'exécuter du code avec notre partenaire Replit, en commençant par Python.

La raison officielle de cette non-disponibilité n’est pas donnée par Google, mais il semble raisonnable de penser qu’elle est liée au RGPD. Le mois dernier, l’Italie a brièvement interdit ChatGPT pour des raisons similaires, estimant que l’IA ne pouvait pas se conformer aux règles de protection des données. Google suggère également subtilement que c’est le cas en disant que les futures expansions de Bard se feront « en conformité avec les réglementations locales ».Une autre omission notable est le Canada, qui n’est pas non plus répertorié comme étant pris en charge pour le moment. Si vous êtes dans une région compatible, Google Bard est maintenant disponible en anglais sans liste d’attente. Le chatbot a également ajouté la prise en charge des langues japonaise et coréenne, d’autres langues seront prises en charge à l'avenir.Google Bard est un chatbot qui utilise un modèle de langage génératif pour converser avec les utilisateurs sur différents sujets. Il peut répondre à des questions, raconter des histoires, écrire des poèmes, créer des images et plus encore.Il a été fin 2022 aux États-Unis, avec une liste d’attente limitée. Depuis lors, il a attiré l’attention de nombreux utilisateurs curieux et enthousiastes, mais aussi de certains critiques et régulateurs. Certains ont souligné les risques potentiels de l’IA générative, comme la diffusion de fausses informations, la violation de la vie privée, la manipulation ou le plagiat. D’autres ont remis en question la qualité et la fiabilité des réponses de Bard, qui peuvent être incohérentes, imprécises ou offensantes. Google a répondu à ces préoccupations en affirmant que Bard est un projet expérimental et non un produit fini, et qu’il suit ses principes en matière d’IA, qui visent à assurer le respect des personnes, la justice sociale, la sécurité et la responsabilité.Google Bard est l’une des nombreuses expériences d’IA que Google propose sur son site web. Parmi les autres exemples, on peut citer Teachable Machine, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres modèles d’IA sans codage ; Quick Draw, qui utilise l’IA pour reconnaître les dessins des utilisateurs ; AutoDraw, qui transforme les gribouillis en illustrations ; Art Palette, qui trouve des œuvres d’art correspondant à une palette de couleurs ; ou encore Semantris, qui est un jeu de mots basé sur l’IA.Google Bard est donc une expérience intéressante et innovante, qui montre le potentiel de l’IA générative pour la communication et la créativité. Cependant, il reste encore beaucoup de défis à relever pour rendre cette technologie plus accessible, plus fiable et plus éthique. En attendant que Bard soit disponible dans l’Union européenne, les utilisateurs peuvent toujours essayer les autres expériences d’IA de Google ou se tourner vers d’autres chatbots similaires, comme ChatGPT ou Replika.Ci-dessous, une présentation de Google.Bientôt, Bard deviendra plus visuel à la fois dans ses réponses et vos invites. Vous pourrez lui demander des choses comme : « Quels sont les sites incontournables de la Nouvelle-Orléans ? » et en plus du texte, vous obtiendrez une réponse utile ainsi que des visuels riches pour vous donner une bien meilleure idée de ce que vous explorez.Vous pourrez également inclure des images - à côté du texte - dans vos propres invites, ce qui vous permettra de stimuler votre imagination et votre créativité de manière totalement nouvelle. Pour y parvenir, nous apportons la puissance de Google Lens directement dans Bard. Disons que vous voulez vous amuser en utilisant une photo de vos chiens. Vous pouvez le télécharger et demander à Bard "d'écrire une légende amusante sur ces deux-là". À l'aide de Google Lens, Bard analysera la photo, détectera les races de chiens et rédigera quelques légendes créatives, le tout en quelques secondes.Il est impératif que nous construisions Bard aux côtés des gens, car les commentaires sont essentiels pour l'améliorer. Dans le cadre de cet effort, nous intégrons les commentaires des développeurs dans quelques mises à niveau de codage clés, notamment les suivantes :Et comme les gens demandent souvent à Bard de prendre une longueur d'avance dans la rédaction d'e-mails et de documents, nous lançons aujourd'hui deux autres actions d'exportation, ce qui facilite le transfert des réponses de Bard directement dans Gmail et Docs. Par exemple, disons - comme moi - que vous êtes un fan inconditionnel de pickleball. Vous pouvez demander à Bard d'écrire une invitation par e-mail pour votre nouvelle ligue de pickleball, résumant les règles du jeu et soulignant son inclusion de tous les âges et niveaux. Cliquez simplement sur le bouton "Brouillon dans Gmail" pour pouvoir apporter ces derniers ajustements avant de lancer votre ligue de pickleball.À l'avenir, nous introduirons de nouvelles façons d'alimenter votre imagination et votre curiosité en intégrant les fonctionnalités des applications et services Google que vous utilisez peut-être déjà (Docs, Drive, Gmail, Maps et autres) directement dans l'expérience Bard. Et bien sûr, vous aurez toujours le contrôle de vos paramètres de confidentialité lorsque vous déciderez comment vous souhaitez utiliser ces outils et extensions.Bard pourra également accéder à toutes sortes de services sur le Web, avec des extensions de partenaires extérieurs, pour vous permettre de faire des choses jamais possibles auparavant. Dans les mois à venir, nous intégrerons Adobe Firefly, la famille de modèles d'IA générative créative d'Adobe, dans Bard afin que vous puissiez facilement et rapidement transformer vos propres idées créatives en images de haute qualité, que vous pourrez ensuite modifier davantage ou ajouter à vos conceptions. dans Adobe Express.Disons que je planifie une fête d'anniversaire pour mon fils de 7 ans qui aime les licornes, et je veux une image amusante à envoyer avec les invitations. Tout ce que j'ai à faire est de demander à Bard : "Crée une image d'une licorne et d'un gâteau lors d'une fête d'enfants" - et cela générera une image en quelques secondes, tout en respectant les normes élevées d'Adobe en matière de qualité et de responsabilité éthique.Sources : liste des pays où vous pouvez utiliser Bard Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer pourquoi Bard boude l'Union européenne et le Canada en ce moment ?