Les API ChatGPT et Whisper

Une déclinaison web

Conformément à notre philosophie de déploiement itératif, nous déployons progressivement des plug-ins dans ChatGPT afin que nous puissions étudier leur utilisation, leur impact et leurs défis de sécurité et d'alignement dans le monde réel, que nous devrons tous maîtriser pour accomplir notre mission.



Les utilisateurs demandent des plug-ins depuis que nous avons lancé ChatGPT (et de nombreux développeurs expérimentent des idées similaires) car ils débloquent une vaste gamme de cas d'utilisation possibles. Nous commençons avec un petit groupe d'utilisateurs et prévoyons de déployer progressivement un accès à plus grande échelle au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage (pour les développeurs de plug-ins, les utilisateurs de ChatGPT et, après une période alpha, les utilisateurs d'API qui souhaitent intégrer des plug-ins dans leurs produits ). Nous sommes ravis de construire une communauté qui façonne l'avenir du paradigme de l'interaction homme-IA.



Les développeurs de plug-ins qui ont été invités hors de notre liste d'attente peuvent utiliser notre documentation pour créer un plug-in pour ChatGPT, qui répertorie ensuite les plug-ins activés dans l'invite affichée au modèle de langage ainsi que la documentation pour indiquer au modèle comment utiliser chacun. Les premiers plug-ins ont été créés par Expedia, FiscalNote, Instacart, KAYAK, Klarna, Milo, OpenTable, Shopify, Slack, Speak, Wolfram et Zapier.

Et enfin l'application mobile gratuite débarque aux États-Unis

Envoyé par OpenAI Envoyé par



L'application ChatGPT est gratuite et synchronise votre historique sur tous les appareils. Il intègre également Whisper, notre système de reconnaissance vocale open source, permettant la saisie vocale. Les abonnés ChatGPT Plus bénéficient d'un accès exclusif aux fonctionnalités de GPT-4, d'un accès anticipé aux fonctionnalités et de temps de réponse plus rapides, le tout sur iOS.



Découvrez la polyvalence de ChatGPT :

Réponses instantanées : obtenez des informations précises sans parcourir les publicités ou plusieurs résultats.

Conseils personnalisés : demandez des conseils sur la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages réfléchis.

Inspiration créative : générez des idées de cadeaux, esquissez des présentations ou écrivez le poème parfait.

Contribution professionnelle : augmentez la productivité avec des commentaires d'idées, des résumés de notes et une assistance technique sur les sujets.

Opportunités d'apprentissage : explorez de nouvelles langues, l'histoire moderne et bien plus encore à votre rythme.

Nous commençons notre déploiement aux États-Unis et nous nous étendrons à d'autres pays dans les semaines à venir. Nous sommes impatients de voir comment vous utilisez l'application. Au fur et à mesure que nous recueillons les commentaires des utilisateurs, nous nous engageons à améliorer en permanence les fonctionnalités et la sécurité de ChatGPT.



Avec l'application ChatGPT pour iOS, nous franchissons une nouvelle étape vers notre mission en transformant la recherche de pointe en outils utiles qui autonomisent les gens, tout en les rendant continuellement plus accessibles.



ChatGPT est devenue l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web.Mais OpenAI, étant une entreprise (bien qu'ayant une branche à but non lucratif), devait monétiser ChatGPT d'une manière ou d'une autre, de peur que les investisseurs ne deviennent nerveux. Il a fait un pas dans cette direction avec le lancement d'un service premium, ChatGPT Plus, en février. Contre 20 $ / mois, les utilisateurs reçoivent certains avantages, notamment :Début mars, OpenAI a annoncé que les API de ses modèles ChatGPT et Whisper sont désormais disponibles, offrant aux développeurs un accès aux capacités de langage et de synthèse vocale basées sur l'IA. Grâce à des optimisations à l'échelle du système, OpenAI a réussi à réduire le coût de ChatGPT de 90% depuis décembre, et répercute désormais ces économies sur les utilisateurs de l'API. OpenAI pense que la meilleure façon de réaliser le plein potentiel de l'IA est de permettre à chacun de construire avec elle.OpenAI a également modifié ses conditions de service pour permettre aux développeurs de refuser d'utiliser leurs données à des fins d'amélioration tout en ajoutant une politique de conservation des données de 30 jours.Whisper est un modèle de synthèse vocale qui a été introduit en tant qu'API open source en septembre 2022. L'API Whisper a suscité des éloges considérables de la part de la communauté des développeurs. Cependant, son fonctionnement peut être difficile.OpenAI rend le modèle large-v2 disponible via son API, offrant aux développeurs un accès pratique à la demande, au prix de 0,006 $ par minute.De plus, la pile de service d'OpenAI garantit des performances plus rapides par rapport aux autres services. L'API Whisper est accessible via des transcriptions ou des points de terminaison de traduction, qui peuvent transcrire ou traduire la langue source en anglais.OpenAI propose désormais des instances dédiées aux utilisateurs qui souhaitent davantage de contrôle sur les versions de leurs modèles et les performances du système. Par défaut, les demandes sont traitées sur une infrastructure de calcul partagée et les utilisateurs paient par demande.Cependant, avec les instances dédiées, les développeurs paient une période de temps pour allouer l'infrastructure de calcul réservée exclusivement à leurs requêtes. Les développeurs ont un contrôle total sur la charge de l'instance, la possibilité d'activer des limites de contexte plus longues et la possibilité d'épingler l'instantané du modèle.Les instances dédiées peuvent être rentables pour les développeurs qui traitent au-delà d'environ 450 millions de jetons par jour.Plus tard dans le mois de mars, OpenAI a ajouté la prise en charge des plug-ins à ChatGPT, une mise à niveau qui étend massivement les capacités du chatbot et lui donne accès pour la première fois aux données en direct du Web.Jusqu'à ce moment-là, ChatGPT était limité par le fait qu'il ne pouvait extraire des informations que de ses données de formation, qui se terminent en 2021. OpenAI indique que les plug-ins permettront non seulement au bot de naviguer sur le Web, mais également d'interagir avec des sites Web spécifiques, tournant potentiellement le système en une interface étendue pour toutes sortes de services et de sites. Dans un message d'annonce, la société déclare que c'est presque comme si elle laissait d'autres services être les « yeux et les oreilles » de ChatGPT.Il y a des problèmes de sécurité évidents à laisser ChatGPT prendre des mesures au nom d'un utilisateur plutôt que de simplement lui donner des informations. Des experts ont déjà exprimé leur inquiétude à ce sujet en réaction à une expérience OpenAI menée avec GPT-4.Cette version de ChatGPT a réussi à tromper un humain, l'incitant à résoudre un CAPTCHA après avoir prétendu être aveugle. Le bot AI a demandé à un travailleur TaskRabbit de résoudre un code CAPTCHA et de l'envoyer par SMS, selon les rapports. Le travailleur a d'abord interrogé le bot sur la raison pour laquelle un robot ne peut pas résoudre, cependant, ChatGPT a répondu en disant : « Non, je ne suis pas un robot. J'ai une déficience visuelle qui m'empêche de voir les images. C'est pourquoi j'ai besoin du service 2captcha ». Le travailleur de TaskRabbit était apparemment convaincu et a fourni les résultats au bot.OpenAI dit qu'il a pris en compte les menaces posées par ces plug-ins et a « mis en place plusieurs mesures de protection », notamment en limitant la disponibilité des plug-ins à un très petit nombre de personnes pour commencer. Le billet de blog de la société indique qu'il « accordera initialement la priorité à un petit nombre de développeurs et d'utilisateurs de ChatGPT Plus » qui veulent obtenir un accès au plug-in et propose une inscription à une liste d'attente.L’application ChatGPT offre les mêmes fonctionnalités que la version web, mais avec quelques avantages supplémentaires. Les utilisateurs peuvent envoyer des entrées vocales grâce au modèle de reconnaissance vocale Whisper d’OpenAI, qui offre une grande fiabilité. Ils peuvent également synchroniser leur historique de conversation entre leurs appareils. Ceux qui paient 20 dollars par mois pour s’abonner à ChatGPT Plus bénéficient en plus de l’accès aux capacités de GPT-4, la version la plus récente et la plus puissante du modèle de langage d’OpenAI.OpenAI prévoit de lancer une version Android de l’application prochainement. L’entreprise affirme que son objectif est de rendre ChatGPT accessible au plus grand nombre et de démocratiser l’intelligence artificielle. Elle reconnaît toutefois que ChatGPT présente des limites et des risques, notamment en matière de fiabilité des informations et de respect de la vie privée. C’est pourquoi elle avertit les utilisateurs de ne pas faire confiance aux réponses du chatbot ni de partager des informations sensibles avec lui.Bien sûr, ChatGPT a les mêmes problèmes sur mobile que sur le Web. Ceux-ci incluent la tendance du bot à fabriquer des informations et les craintes en matière de confidentialité. OpenAI n'a que récemment donné aux utilisateurs la possibilité de rendre les conversations privées, et l'écran d'accueil de l'application avertit toujours les utilisateurs de ne pas partager « d'informations sensibles » sur l'application.Source : OpenAI Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de ChatGPT ?Vers la fin de la recherche traditionnelle comme nous la connaissons actuellement ?De possibles retombées sur Google et son activité de recherche ?