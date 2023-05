Intel a achevé la livraison physique de plus de 10 000 lames pour le supercalculateur Aurora ;

le système complet d'Aurora, construit à partir de supercalculateurs HPE Cray EX, comprendra 63 744 GPU, 21 248 CPU et 1 024 nœuds de stockage DAOS. Il utilisera également le réseau Ethernet haute performance HPE Slingshot ;

les premiers résultats montrent des performances de premier plan sur des charges de travail scientifiques et techniques réelles, avec des performances jusqu'à deux fois supérieures à celles des GPU AMD MI250, une amélioration de 20 % par rapport à H100 sur l'application de mécanique quantique QMCPACK, et une mise à l'échelle quasi linéaire jusqu'à des centaines de nœuds.

Microsoft

Google

Meta

Snapchat

Baidu

Elon Musk

ChatGPT a donné une nouvelle importance aux chatbots en s'appuyant sur les prouesses remarquables réalisées dans le domaine de l'IA au cours des dernières années. Le chatbot d'IA d'OpenAI a connu un succès sans précédent pour un tel outil et a mis une pression énorme sur les acteurs établis dans le domaine, notamment Google, Meta, Baidu, etc. Poursuivant OpenAI, les géants mondiaux de la technologie ont annoncé la façon dont ils comptaient mettre en œuvre une IA de type ChatGPT dans leurs plateformes et applications de premier plan. L'équipementier Intel est la dernière entreprise en date à s'engager sur cette voie avec son projet Aurora GenAI.Le projet Aurora GenAI est une collaboration entre le laboratoire national d'Argonne (Argonne National Laboratory) des États-Unis, Intel et HPE. Le but annoncé est de créer une série d'IA génératives pour la communauté de la recherche scientifique. « Le projet vise à exploiter tout le potentiel du supercalculateur Aurora pour produire une ressource qui peut être utilisée pour la science en aval dans les laboratoires du ministère de l'Énergie et en collaboration avec d'autres », a déclaré Rick Stevens, directeur associé du laboratoire national d'Argonne. Intel a fait cette annonce en marge de la présentation de son nouveau supercalculateur Aurora Avec une performance de plus de 2 exaflops, le supercalculateur Aurora piloté par Intel devrait battre le supercalculateur Frontier piloté par AMD, actuellement le plus rapide au monde, et prendre la tête de la liste Top 500 des supercalculateurs les plus rapides. Mais en raison des retards constants d'Intel dans la livraison du matériel, Aurora n'a pas encore soumis de référence au comité du Top 500, et ne figure donc pas encore sur la liste. Intel a annoncé lundi qu'il avait livré plus de 10 000 lames opérationnelles pour le supercalculateur Aurora, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas des lames réelles nécessaires pour un déploiement complet.En ce qui concerne le projet Aurora GenAI, Intel a annoncé que ces modèles d'IA générative pour la science seront entraînés sur des textes généraux, des codes, des textes scientifiques et des données scientifiques structurées provenant de la biologie, de la chimie, de la science des matériaux, de la physique, de la médecine et bien d'autres sources. Les modèles qui en résulteront (avec jusqu'à 1 000 milliards de paramètres) seront utilisés dans diverses applications scientifiques, de la conception de molécules et de matériaux à la synthèse de connaissances provenant de millions de sources pour suggérer des expériences nouvelles et intéressantes.Ils sont destinés aux professionnels de la biologie des systèmes, la chimie des polymères et des matériaux énergétiques, la science du climat et la cosmologie. Le projet Aurora GenAI vise également à accélérer l'identification des processus biologiques liés au cancer et à d'autres maladies et suggérer des cibles pour la conception de médicaments. « Argonne est le fer de lance d'une collaboration internationale pour faire avancer le projet, qui comprend Intel, HPE, des laboratoires du ministère de l'Énergie, des universités américaines et internationales, des organisations à but non lucratif et des partenaires internationaux, tels que RIKEN », explique Intel.En attendant, Intel et le laboratoire national d'Argonne ont présenté les progrès de l'installation, les spécifications du système et les premiers résultats de performance d'Aurora :Intel n'a pas d'autres détails sur les modèles Aurora GenAI en dehors du public cible et du nombre de paramètres, qui est de 1 000 milliards de paramètres. Ce chiffre est 5,7 supérieurs au nombre de paramètres de ChatGPT (qui est la version grand public du modèle de langage GPT-3.5 d'OpenAI). À l'heure actuelle, il est difficile de dire exactement ce que cela signifie pour les modèles Aurora GenAI. En outre, l'on ignore également si Aurora GenAI sera ouvert à tous les utilisateurs à sa sortie ou s'il sera disponible uniquement pour des institutions telles que les universités et les laboratoires où l'on parle beaucoup de science.Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Intel se lance sur marché qui est devenu hautement concurrentiel du jour au lendemain en raison du succès presque spontané de ChatGPT. La majorité des grandes entreprises de technologie au monde ont lancé ou prévoient de lancer un LLM. On peut citer les entreprises telles que :Microsoft est allé le plus loin dans la diffusion de l'IA générative auprès des consommateurs et s'est engagé à injecter des milliards de dollars dans OpenAI. L'entreprise teste activement GPT-4 dans son moteur de recherche Bing amélioré, et prévoit d'ajouter l'outil à la barre des tâches de Windows 11, facilement accessible. Microsoft prévoit également d'ajouter GPT-4 à sa suite Office, y compris Word, ainsi qu'au navigateur Edge. Ces déploiements garantissent une exposition maximale à la technologie, malgré les controverses concernant l'aptitude de l'IA à être utilisée par le grand public.Sentant la pression exercée par Microsoft, Google a dévoilé en février Bard, un robot conversationnel de type ChatGPT qui s'appuie sur son propre modèle de langage appelé LaMDA. Le géant californien a déclaré qu'il travaillait avec une version à plus petite échelle de LaMDA pour faciliter les tests et "s'assurer que les réponses de Bard répondent à un haut niveau de qualité", dans une allusion voilée à la poussée plus agressive de Microsoft. Google a déclaré que des fonctions pilotées par l'IA seraient bientôt déployées dans son moteur de recherche, qui domine le monde entier, bien qu'il soit resté vague sur la manière et le moment exacts.« Il est essentiel que nous proposions au monde des expériences basées sur ces modèles de manière audacieuse et responsable », a déclaré le PDG Sundar Pichai. Chez YouTube, propriété de Google, le nouveau PDG Neal Mohan a déclaré que l'IA générative serait bientôt proposée aux créateurs pour "développer la narration et augmenter leur valeur de production". Mais il a ajouté que YouTube prend le temps de développer ces fonctionnalités avec des garde-fous réfléchis.Meta a jusqu'à présent adopté une approche plus prudente, du moins publiquement, en ce qui concerne l'IA de type ChatGPT pour ses principales plateformes de médias sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram. En février, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que l'entreprise créait un groupe de produits chargé de trouver des moyens de "mettre le turbo" dans le travail de l'entreprise. Meta a également annoncé un grand modèle de langage appelé LLaMA (Large Language Model Meta AI, qui sera mis à la disposition des chercheurs en tant qu'outil open source, contrairement à ChatGPT dont la technologie est secrète.La plateforme populaire auprès des adolescents a introduit un chatbot piloté par la version la plus récente de ChatGPT. Disponible dans un premier temps pour les abonnés, l'onglet "MyAI" permet aux utilisateurs d'interagir avec un chatbot, comme s'il s'agissait d'un ami. Compte tenu du jeune public, le chatbot de Snapchat sera beaucoup plus restreint que le ChatGPT. Les demandes de rédaction de dissertations scolaires ou de contenus inappropriés seront plus étroitement contrôlées. Shopify, la plateforme de vente au détail, se tourne également vers ChatGPT pour une application grand public.Le géant chinois de la recherche sur Internet a dévoilé en mars ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration, qu'on peut traduire littéralement par : représentation améliorée par l'intégration des connaissances), sa réponse à ChatGPT. Robin Li, directeur général de Baidu, a déclaré qu'ERNIE, connu sous le nom de Weixin en chinois, était le résultat de "décennies de travail et d'efforts acharnés de Baidu", lors d'une conférence de presse retransmise en direct, organisée pour présenter les capacités de la technologie. Cependant, la démonstration du chatbot a été jugée décevante par les acteurs de l'industrie.Le magnat de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, qui possède également Twitter, est en train de réfléchir à un robot conversationnel qui supprimerait les filtres de ChatGPT qu'il juge trop politiquement corrects. Elon Musk a contacté des chercheurs ces derniers mois pour former un nouveau laboratoire de recherche qui rivaliserait avec OpenAI, une société dont il a été l'un des premiers investisseurs avant de s'en séparer. Selon ses propres dires, son chatbot d'IA pourrait s'appeler "TruthGPT".Source : Intel Que pensez-vous de l'annonce d'Intel ?Que pensez-vous des domaines auxquels Intel développe ses modèles d'IA ?L'équipementier pourrait-il se faire une place sur le marché de l'IA générative ?