Sundar Pichai, PDG de Google et d'Alphabet, écrit dans le Financial Times :« Alors que certains ont tenté de réduire ce moment à une simple course à l'IA, nous pensons qu'il s'agit de bien plus que cela. Chez Google, cela fait plus de dix ans que nous intégrons l'IA dans nos produits et services et que nous la mettons à la disposition de nos utilisateurs. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais ce qui importe encore plus, c'est la course à la création d'une IA responsable et la garantie qu'en tant que société, nous faisons les choses correctement. Nous abordons cette question de trois manières. Tout d'abord, nous poursuivons avec audace les innovations visant à rendre l'IA plus utile à tous. Nous continuons à utiliser l'IA pour améliorer considérablement nos produits, de Google Search et Gmail à Android et Maps. Grâce à ces avancées, les automobilistes européens peuvent désormais trouver des itinéraires moins gourmands en carburant, des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens sont aidés à communiquer dans leur nouveau foyer et les outils de prévision des inondations sont capables de prédire les crues plus longtemps à l'avance. Le travail de Google DeepMind sur AlphaFold, en collaboration avec le Laboratoire européen de biologie moléculaire, a permis une compréhension révolutionnaire de plus de 200 millions de protéines cataloguées connues de la science, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités en matière de soins de santé ».« Nous nous efforçons également de permettre à d'autres entreprises d'innover avec l'IA, que ce soit par le biais de nos offres d'informatique dématérialisée et de nos API, ou grâce à de nouvelles initiatives telles que le programme Google for Startups Growth, qui soutient les entrepreneurs européens utilisant l'IA pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Nous lançons un fonds d'innovation sociale sur l'IA pour aider les entreprises sociales à relever certains des défis les plus urgents en Europe. Deuxièmement, nous veillons à développer et à déployer la technologie de manière responsable, ce qui reflète notre engagement profond à gagner la confiance de nos utilisateurs. C'est pourquoi nous avons publié des principes d'IA en 2018, ancrés dans la conviction que l'IA devrait être développée pour bénéficier à la société tout en évitant les applications nuisibles. Nous avons de nombreux exemples de mise en pratique de ces principes, comme la construction de garde-fous pour limiter l'utilisation abusive de notre traducteur universel. Ce service expérimental de doublage vidéo par l'IA aide les experts à traduire la voix d'un orateur et à reproduire le mouvement de ses lèvres. Il offre un potentiel énorme pour améliorer la compréhension de l'apprentissage, mais nous sommes conscients des risques qu'il pourrait poser entre les mains de mauvais acteurs et nous l'avons donc rendu accessible uniquement aux partenaires autorisés. L'évolution de l'IA s'accompagne de celle de notre approche : ce mois-ci, nous avons annoncé que nous allions proposer des moyens d'identifier les cas où nous avons utilisé l'IA pour générer du contenu dans nos services ».Source : Financial TimeQue pensez-vous des propos de Sundar Pichai ? Partagez-vous son opinion ?