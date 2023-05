Sam Altman se dit favorable à une réglementation plus stricte...

créer une nouvelle agence gouvernementale chargée de délivrer des licences pour les grands modèles d'IA, et l'habiliter à retirer ces licences aux entreprises dont les modèles ne sont pas conformes aux normes gouvernementales ;

créer un ensemble de normes de sécurité pour les modèles d'IA, y compris des évaluations de leurs capacités dangereuses. Par exemple, les modèles devraient passer certains tests de sécurité, notamment pour savoir s'ils peuvent "s'autoreproduire" et "s'exfiltrer dans la nature", c'est-à-dire devenir des voyous, et commencer à agir de leur propre chef ;

exiger des audits indépendants, réalisés par des experts indépendants, des performances des modèles en fonction de divers paramètres.

...mais s'oppose au projet de loi européen tel qu'il est formulé

Out in London to OpenAI CEO @sama give a talk about AI - and the protestors are out, asking for a stop to AI development pic.twitter.com/XGfLKi2xkY — James Vincent (@jjvincent) May 24, 2023

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs européens se sont rapprochés de l'adoption de nouvelles règles régissant les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, à la suite d'un vote serré où ils ont convenu d'un projet de loi plus strict.La loi de l'UE sur l'intelligence artificielle (AI Act) a été initialement proposée en avril 2021 pour faire face à l'influence grandissante de l'IA dans notre vie quotidienne. Les règles régiraient les applications de l'IA en fonction des risques perçus, et seraient effectivement les premières lois axées sur l'IA introduites par un organisme de réglementation majeur. Ce projet de loi vise à établir la norme pour l’IA avant la Chine et les États-Unis, alors que l’utilisation croissante de la technologie a suscité des craintes de pertes d’emplois, de désinformation et d’atteintes aux droits d’auteur.Il y a quelques jours, le patron de ChatGPT a comparu devant le Congrès pour mettre en garde contre le « dommage important pour le monde » que ces plates-formes de haute technologie peuvent avoir si leur supervision tourne mal. Altman a déclaré lors d'une audience au Capitol Hill devant le comité sénatorial sur la vie privée, la technologie et la loi: « Si cette technologie tourne mal, elle peut mal tourner et nous voulons en parler. Nous voulons travailler avec le gouvernement pour empêcher que cela ne se produise ».Il a fait cette déclaration devant le Congrès alors que les législateurs américains examinent de plus en plus les technologies de l'IA comme le très populaire ChatGPT d'Altman pour un usage personnel et sur le lieu de travail.Il a assuré aux législateurs américains qu'il était favorable à une réglementation plus stricte pour prévenir les « méfaits » de l'IA , en particulier de l'IA générative. « Ma pire crainte est que nous - l'industrie - causions des dommages importants au monde. Je pense que si cette technologie va mal, elle peut aller très mal et nous voulons nous exprimer à ce sujet et travailler avec le gouvernement. Nous pensons qu'une réglementation gouvernementale sera essentielle pour atténuer les risques liés à des modèles de plus en plus puissants », a déclaré Altman.Bien sûr, il n'a pas manqué de vanter les potentiels des systèmes d'IA développés par OpenAI et d'autres.Altman a déclaré qu'il ne pensait pas que des exigences lourdes devraient s'appliquer aux entreprises et aux chercheurs dont les modèles sont beaucoup moins avancés que ceux d'OpenAI. Ses propositions peuvent se résumer comme suit :Les propositions d'Altman ont fortement été critiquées, de nombreux critiques affirmant qu'elles sont insuffisantes et ne couvrent pas toutes les préoccupations liées à ces systèmes d'IA. Pour être plus clair, parmi les propositions d'Altman, il n'est pas question d'exiger que les modèles d'IA soient transparents en ce qui concerne leurs données d'apprentissage, comme l'a demandé son collègue Gary Marcus, ou d'interdire leur apprentissage sur des œuvres protégées par des droits d'auteur, comme l'a suggéré le sénateur Marsha Blackburn (R-Tenn.). Il s'agit de deux points essentiels qui sont actuellement sujets à des débats intenses dans la communauté.Certains vont même jusqu'à affirmer que les appels d'Altman à une réglementation de l'IA sont une supercherie pour freiner les nouveaux acteurs du secteur. « Une fois que vous êtes établi dans un nouveau domaine, vous voulez ajouter autant d'obstacles que possible aux autres qui essaient de s'établir », a écrit un critique. Un autre a également écrit : « je travaille dans le domaine du calcul intensif et de la recherche sur l'IA. Les systèmes d'IA connus sont actuellement de très bons algorithmes de recherche et des manipulateurs d'images et de sons. Le message qu'Altman veut faire passer est le suivant : "fermez la porte ! Vous allez laisser entrer toute la racaille !" ».L'offensive de charme à l'étranger du PDG d'OpenAI, Sam Altman, poursuit le train de battage médiatique sur l'IA qu'il a commencé avec ses récents entretiens devant le Congrès américain. Bien que, contrairement aux États-Unis favorables à l'IA, Altman a menacé d'emmener ses gros jouets technologiques à l'autre bout du bac à sable si les législateurs européens ne sont pas disposés à respecter ses règles.Altman a été en mouvement, de Lagos, au Nigeria, à toute l'Europe. Enfin, à Londres, au Royaume-Uni, il a esquivé quelques manifestants pour dialoguer avec les grands noms de la technologie, les entreprises et les décideurs politiques à propos de ses modèles d'IA. Son discours principal a été de promouvoir son ChatGPT basé sur un grand modèle de langage et de soutenir les politiques réglementaires pro-IA. Lors d'une table ronde organisée par l'University College de Londres, Altman aurait déclaré que même si OpenAI « allait essayer de se conformer » aux réglementations de l'UE avec la loi sur l'IA, il était contrarié par la façon dont l'organisme européen définissait les systèmes « à haut risque ».La loi sur l'IA de l'UE est l'une des lois proposées par la Commission européenne en 2021 qui classerait l'IA en trois catégories de risque. Certaines IA présentent un « risque inacceptable » comme les systèmes de notation sociale, l'IA d'ingénierie sociale manipulatrice, ou vraiment tout ce qui « violerait les droits fondamentaux ». À l'extrémité inférieure, un « système d'IA à haut risque » dépend de son utilisation prévue, mais il devrait se conformer à des normes générales de transparence et de surveillance.Altman a déclaré que selon la manière dont le projet de loi est actuellement rédigé, ChatGPT et le grand modèle de langage GPT-4 pourraient être désignés à haut risque. Cela obligerait l'entreprise à se conformer à certaines exigences. Selon Time, le PDG d'OpenAI a déclaré : « Si nous pouvons nous conformer, nous le ferons, et si nous ne pouvons pas, nous cesserons nos activités… Nous essaierons. Mais il y a des limites techniques à ce qui est possible ».En réalité, la loi a été conçue pour lutter contre les utilisations potentielles de l'IA comme le système de crédit social chinois et la reconnaissance faciale. Puis vinrent OpenAI et d'autres startups dans le domaine de l'IA, d'abord avec la génération d'images d'IA de diffusion, puis avec le très populaire ChatGPT basé sur un grand modèle de langage. L'UE a rédigé de nouvelles dispositions à la loi en décembre qui imposeraient des contrôles de sécurité et une gestion des risques sur les « modèles fondamentaux » tels que les LLM qui exécutent les chatbots d'IA. Une commission du Parlement européen a approuvé ces modifications au début du mois.L'UE a été plus disposée à examiner OpenAI que les États-Unis. Le comité européen de la protection des données de l'UE a déclaré qu'il surveillait ChatGPT pour s'assurer qu'il respectait ses lois sur la confidentialité. Bien sûr, la loi sur l'IA n'est pas gravée dans le marbre et la langage peut changer, ce qui est probablement une autre raison de sa tournée mondiale.À Londres, Altman a réitéré certains des mêmes points de discussion qu'il a donnés devant le Congrès américain. Il a notamment fait savoir qu'il était inquiet face aux dangers de l'IA, mais qu'il y avait aussi de nombreux avantages potentiels. Le PDG d'OpenAI a déclaré aux législateurs américains qu'il était favorable à une réglementation qui pourrait même inclure de nouvelles exigences de sécurité ou une agence gouvernementale pour tester les produits et assurer la conformité réglementaire. Il a appelé à une certaine régulation « entre l'approche européenne traditionnelle et l'approche américaine traditionnelle », quoi que cela signifie.Il a déclaré à son auditoire londonien qu'il ne voulait rien qui puisse nuire aux petites entreprises ou au mouvement de l'IA open source. Cela ne veut pas dire que toute nouvelle réglementation bénéficierait intrinsèquement à OpenAI. Cependant, de nouveaux contrôles de conformité rendraient également plus coûteux le développement de nouveaux modèles d'IA à partir de zéro, donnant à l'entreprise une longueur d'avance dans la course effrénée à l'IA en cours.Il y a eu quelques pays qui ont déjà interdit ChatGPT. L'Italie a interdit le service en mars puis s'est ravisé, estimant qu'OpenAI a donné aux utilisateurs un meilleur accès aux contrôles de confidentialité. Peut-être qu'OpenAI peut continuer à faire suffisamment de petites améliorations pour rendre les gouvernements du monde heureux. Bien sûr, tant qu'il peut contenir ses plus de 100 millions d'utilisateurs actifs de ChatGPT.Source : PDG d'OpenAIQue pensez-vous de la possibilité que OpenAI quitte l’Europe?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une réglementation stricte de l’IA?Comment pensez-vous que l’IA va évoluer dans les prochaines années?Quels sont les domaines d’application de l’IA qui vous intéressent le plus?Quelles sont les mesures que vous prenez pour vous protéger des risques liés à l’IA?