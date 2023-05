Envoyé par Google Envoyé par Aujourd'hui, nous commençons à ouvrir l'accès à Search Labs, un nouveau programme permettant d'accéder aux premières expériences de Google. Si vous vous êtes déjà inscrit sur la liste d'attente sur labs.google.com/search, vous serez averti par e-mail lorsque vous pourrez commencer à tester les expériences Labs, telles que SGE (Search Generative Experience), Code Tips et Add to Sheets aux États-Unis. Et si vous souhaitez vous inscrire à ces expériences, appuyez simplement sur l'icône Labs dans la dernière version de l'application Google (Android et iOS) ou sur Chrome sur desktop pour vous inscrire. Vous pouvez également visiter le site Labs pour vérifier l'état de votre liste d'attente.



Une fois que vous y êtes, la nouvelle expérience de recherche générative alimentée par l'IA vous aidera à alléger une partie du travail de recherche, afin que vous puissiez comprendre un sujet plus rapidement, découvrir de nouveaux points de vue et idées et faire avancer les choses plus facilement. Ainsi, au lieu de poser une série de questions et de rassembler ces informations vous-même, la recherche peut maintenant faire une partie de ce gros travail pour vous.

Familiarisez-vous facilement avec un sujet nouveau ou compliqué : Peut-être commencez-vous à prendre une décision que vous devrez généralement décomposer en parties plus petites, comme "Apprendre le ukulélé ou la guitare". La recherche fournira un snapshot alimenté par l'IA afin que vous puissiez obtenir de l'aide pour comprendre les facteurs à prendre en compte. Autre exemple : si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la création de votre propre entreprise, essayez de rechercher "Avantages de constituer votre entreprise en société avant de devenir indépendant". Vous pouvez rapidement obtenir la configuration du terrain, puis plonger plus profondément avec des liens vers des articles. Découvrez des conseils rapides pour vos questions spécifiques : Parfois, vous avez une question très spécifique à l'esprit, dans laquelle vous auriez intérêt à voir une variété de contenus sur le Web. Si vous trouvez votre vieux pull préféré au fond de votre placard mais que vous réalisez rapidement qu'il a besoin d'être rafraîchi, recherchez "Comment enlever une vieille tache de café d'un pull en laine ?" Ou si vous vous préparez pour un voyage international, mais que vous devez vous assurer que vos documents sont à jour, recherchez "Comment puis-je renouveler mon passeport rapidement?" Désormais, vous pouvez facilement trouver des pointeurs pour les informations clés que vous devez connaître, ou voir une gamme d'options disponibles et passer à l'étape suivante avec l'aide du Web. Découvrez une gamme de produits et de choses à considérer lors de vos achats : Supposons que vous recherchiez un papier peint amovible pour embellir votre location. Il vous suffit de rechercher « Décoller et coller du papier peint pour la cuisine » pour en savoir plus sur les facteurs importants, comme s'il est facile à enlever, et obtenir une liste d'options élégantes, y compris le prix, les évaluations des clients et les liens d'achat. Ou essayez de rechercher "Haut-parleur Bluetooth pour une fête à la piscine" pour voir des considérations importantes pour cet environnement, comme la résistance à l'eau et la durée de vie de la batterie, et une multitude d'options parmi lesquelles choisir

Envoyé par Google Envoyé par Et si vous souhaitez explorer davantage, juste sous snapshot, vous verrez l'option "poser une question de suivi" ou sélectionner une étape suivante suggérée, qui vous amènera en mode conversation.



Cette expérience est notre première étape dans l'ajout de l'IA générative à la recherche, et nous apporterons de nombreuses mises à jour et améliorations au fil du temps. Alors que nous continuons à réinventer la façon dont nous pouvons rendre encore plus naturel et intuitif la recherche de ce que vous cherchez, nous sommes ravis que vous testiez ces nouvelles fonctionnalités et que vous partagiez vos commentaires en cours de route.

D'autres expériences proposées aux testeurs

SGE (Search Generative Experience) apporte la puissance de l'IA générative directement dans la recherche Google. La nouvelle expérience de recherche vous aide à trouver et à interpréter rapidement les informations. Au fur et à mesure que vous effectuez une recherche, vous pouvez obtenir l'essentiel d'un sujet avec des prévisualisations alimentées par l'IA, des pointeurs pour en savoir plus et des moyens de suivre naturellement.

exploite la puissance des grands modèles de langage pour fournir des pointeurs permettant d'écrire du code plus rapidement et plus intelligemment. Vous pouvez poser des questions pratiques liées à un ensemble spécifique de langages de programmation (C, C++, Go, Java, JavaScript, Kotlin, Python, TypeScript), d'outils (Docker, Git, shells) et d'algorithmes. Add to Sheets vous aide à insérer un résultat de recherche directement dans une feuille de calcul et à le partager avec vos amis. C'est votre compagnon de recherche idéal pour planifier un voyage et ajouter des informations à votre itinéraire, ou suivre d'autres informations que vous avez trouvées sur la recherche.





Conclusion

ChatGPT est un modèle d’IA qui utilise des réseaux de neurones profonds pour générer du texte à partir d’un ensemble de données. Il est capable de produire des réponses cohérentes et pertinentes à des questions ouvertes, ainsi que des contenus créatifs comme des poèmes, des histoires ou des parodies. Google a adapté ce modèle pour l’utiliser dans son moteur de recherche, en lui faisant analyser des milliers de sources web pour synthétiser des informations utiles et fiables pour les utilisateurs.Concrètement, lorsque les utilisateurs effectuent une recherche sur Google Search, ils ont la possibilité d’activer l’option SGE, qui leur affiche des résultats générés par l’IA dans des boîtes colorées au-dessus des résultats normaux. Ces boîtes contiennent des résumés, des listes, des comparatifs ou des recommandations en fonction du type de requête. Par exemple, si un utilisateur cherche « les meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour la plage », il verra apparaître un résumé des critères à prendre en compte (autonomie, résistance à l’eau, qualité sonore), ainsi que des liens vers des guides d’achat et des options d’achat pour plusieurs modèles, chacun accompagné d’un résumé généré par l’IA. Les utilisateurs peuvent également cliquer sur une icône en forme de griffe d’ours (bear claw) pour voir les sources utilisées par l’IA pour chaque phrase du résumé.Google affirme que cette fonctionnalité vise à offrir aux utilisateurs une expérience de recherche plus rapide, plus complète et plus personnalisée. L’entreprise souligne également qu’elle accorde une grande importance à la transparence et à la fiabilité des résultats générés par l’IA, et qu’elle utilise un système de corroboration pour vérifier les informations provenant de différentes sources web. Google indique aussi qu’elle respecte les droits d’auteur et qu’elle ne génère pas de contenu plagié ou contrefait.Pour l’instant, l’expérience de recherche générative n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs qui se sont inscrits sur une liste d’attente et qui ont été choisis comme testeurs. Elle n’est accessible que sur les applications mobiles de Google Search et uniquement pour certaines requêtes. Google précise qu’il s’agit encore d’une expérimentation et qu’elle recueille les retours des utilisateurs pour améliorer son service.Et Google de donner « trois façons de simplifier votre prochaine recherche grâce aux nouvelles fonctionnalités d'IA générative » :Plus tôt ce mois-ci, Google a indiqué qu'un certain nombre d'expériences seraient disponibles dans un temps limité :L’arrivée de l’IA générative dans Google Search représente un changement majeur dans le paysage du web, qui pourrait avoir des conséquences importantes pour les sites web externes qui dépendent du trafic provenant du moteur de recherche. Certains observateurs craignent que Google ne cherche à garder les utilisateurs dans son écosystème en leur fournissant directement les réponses à leurs questions, sans qu’ils aient besoin de cliquer sur d’autres liens. D’autres estiment que Google offre un service innovant et utile qui répond aux besoins des internautes.Quoi qu’il en soit, il semble que l’IA soit en train de transformer la façon dont nous cherchons et trouvons des informations en ligne, et que Google soit déterminé à rester à la pointe de cette évolution.Source : Google ( 1 Que pensez-vous de l’expérience de recherche générative de Google? Est-ce une innovation utile ou une menace pour le web?Avez-vous déjà essayé la fonctionnalité? Si oui, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Si non, avez-vous envie de l’essayer?Faites-vous confiance aux résultats générés par l’IA? Comment vérifiez-vous leur fiabilité et leur pertinence?Quels sont les risques et les opportunités liés à l’utilisation de l’IA générative dans la recherche d’informations?Quels sont les domaines ou les sujets pour lesquels vous aimeriez voir des résultats générés par l’IA?