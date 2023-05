Jensen Huang, 60 ans, est ingénieur électricien, co-fondateur et actuel PDG de Nvidia. Huang dirige l'entreprise depuis sa création en avril 1993, soit depuis 30 ans, ce qui constitue la plus longue durée d'exercice pour un PDG de l'industrie technologique. Samedi, à Taipei, dans un discours prononcé lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'université nationale de Taïwan, il a déclaré qu'il avait lui aussi bénéficié d'un bon timing. Après son enfance à Taïwan, Huang a obtenu son diplôme de l'université d'État de l'Oregon en 1984, au moment où le lancement du Macintosh d'Apple déclenchait une révolution dans le domaine de l'informatique personnelle.En faisant un parallèle avec la montée en puissance de l'IA, en particulier de l'IA générative, Huang a déclaré que les étudiants ne pouvaient pas rêver d'une meilleure occasion pour avoir leurs diplômes. « L'année 1984 a été une année parfaite pour obtenir mon diplôme et je prédis qu'il en sera de même pour l'année 2023. En 2023, les diplômés entreront sur le marché du travail au moment même où l'IA aura réinventé l'informatique de A à Z. À tous égards, il s'agit de la renaissance de l'industrie informatique », a-t-il déclaré. Huang croit fermement aux potentiels de l'IA et prévient les entreprises et les personnes qui passeront à côté de cette révolution.« Les entreprises agiles tireront profit de l'IA et renforceront leur position. Les entreprises moins agiles périront. Si certains craignent que l'IA ne leur prenne leur emploi, les experts en IA, eux, le prendront », ajouté Huang. D'après lui, l'IA générative sera utilisée comme copilote pour améliorer les performances des travailleurs dans un large éventail d'industrie, tout en créant de nouveaux emplois qui n'ont jamais existé et en rendant certains autres obsolètes. Il affirme que c'est le moment d'innover afin d'éviter les impacts. Huang a demandé aux étudiants de créer rapidement quelque chose de nouveau à l'ère de l'IA, sous peine d'être laissés pour compte.« En 40 ans, nous avons créé le PC, Internet, le mobile, le cloud, et maintenant l'ère de l'IA. Qu'allez-vous créer ? Quoi qu'il en soit, courez-y comme nous l'avons fait. Courez, ne marchez pas. Soit vous courez pour trouver de la nourriture, soit vous courez pour ne pas devenir de la nourriture », a déclaré le PDG milliardaire. Ce n'est pas la première fois que Huang s'exprime sur l'IA avec autant d'enthousiasme. Lors d'une interview en mars, Huang est allé même jusqu'à déclarer qu'il comptait sur les capacités de l'IA et la robotique pour diriger Nvidia pendant encore 3 à 4 décennies, ce qui lui donnerait au moins 90 ans au moment de son départ.« Comme vous pouvez le constater, je suis joyeux, plein d'enthousiasme et d'énergie. Je suis entouré de personnes merveilleuses qui m'inspirent et je me suis rendu compte que nous pouvons faire de grandes choses ensemble et elles me donnent une grande confiance dans ce que nous pouvons faire et dans l'impact que nous pouvons avoir. Je pense que je fais une réelle différence pour l'entreprise en créant un environnement dans lequel nous pouvons apporter des contributions vraiment extraordinaires. Je pense donc que tant que je croirai pouvoir le faire, je ne sais pas exactement combien de temps cela durera, mais je dirais 3 ou 4 décennies ».Le discours de Huang à Taipei est intervenu environ 24 heures après que le cours de l'action de l'entreprise s'est envolé de près de 30 % vendredi. Cette hausse a été stimulée par l'annonce de l'augmentation des prévisions de ventes et de l'essor de l'IA (qui a fait exploser la demande de puces pour l'IA). Nvidia s'attend à ce que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre dépasse de 50 % les estimations de Wall Street. L'action a grimpé de 28 % après la clôture de la séance pour s'échanger à 391,50 dollars, un record. Ce gain a augmenté la valeur boursière de Nvidia d'environ 200 milliards de dollars pour la porter à plus de 950 milliards de dollars.Après s'être imposé comme un acteur incontournable sur le marché des GPU, Nvidia tente désormais de se faire une place de choix sur le marché à forte croissance et hautement concurrentiel de l'IA. Pour y parvenir, Nvidia dispose d'un puissant levier : ses GPU. Une GPU (Graphics processing unit - unité de traitement graphique) est une unité de traitement spécialisée dotée d'une capacité de calcul mathématique améliorée, ce qui en fait un outil idéal pour l'apprentissage automatique. En effet, l'apprentissage automatique était lent, imprécis et inadapté à de nombreuses applications actuelles. Mais l'inclusion et l'utilisation des GPU ont changé la donne.Conçues à l'origine pour le rendu d'images 2D et 3D, de vidéos et d'animations sur un ordinateur, les GPU sont aujourd'hui utilisées dans des applications qui vont bien au-delà du traitement graphique, notamment dans les domaines de l'analyse, du calcul haute performance (HPC) et de l'apprentissage automatique. Ce type de calcul, qui utilise la capacité de traitement parallèle des processeurs graphiques, est souvent appelé "GPGPU" (General Purpose GPU). En gros, les GPU ont fait une différence remarquable pour les systèmes d'IA. Nvidia est conscient de cet enjeu et s'affaire à surfer sur cette vague pour s'imposer un acteur majeur du domaine de l'IA.À ce jour, les processeurs de Nvidia sont la référence en matière d'entraînement de modèles d'IA tels que celui qui sous-tend ChatGPT. La société basée à Santa Clara, en Californie, a été le principal bénéficiaire de la course à l'offre de rivaux à la technologie d'OpenAI. Contrairement à d'autres personnalités de l'écosystème mondial de l'IA, telles que Sundar Pichai (Alphabet), Robin Li (Baidu) et Sam Altman (OpenAI), Huang n'a pas émis un avertissement sur l'IA. Ces PDG de l'industrie se montrent plus prudents sur la question et appellent à la mise en place de garde-fous solide pour l'IA, même si leurs modèles d'IA font partir des plus puissants au monde.La fièvre de l'IA se ressent dans tout Wall Street. Les actions d'autres entreprises liées à l'IA se sont redressées à la suite du rapport solide de Nvidia, ajoutant près de 100 milliards de dollars à la valeur du marché boursier après la cloche. L'action du fabricant de puces concurrent Advanced Micro Devices (AMD) a fait un bond de 10 %. Les actions de Microsoft et d'Alphabet, qui se hâtent tous deux d'incorporer l'IA générative dans leurs plateformes de recherche sur le Web, ont chacune augmenté d'environ 2 %. Le fabricant de logiciels d'IA C3.ai et Palantir Technologies, qui a lancé sa propre plateforme d'IA, ont tous deux grimpé d'environ 8 %.Enfin, les remarques de Huang interviennent alors que d'autres entreprises ont présenté ou annoncé leurs propres services d'application de l'IA cette année. Microsoft a annoncé en début d'année que son nouveau service de messagerie premium, Teams Premium, serait propulsé par ChatGPT. Le milliardaire Elon Musk, propriétaire de Twitter et PDG de Tesla, a déclaré qu'il prévoyait de lancer sa propre plateforme d'IA pour défier les versions du chatbot d'IA de Microsoft et de Google. Il a affirmé que sa nouvelle plateforme, surnommée "TruthGPT", serait une "IA qui recherche la vérité au maximum et qui essaie de comprendre la nature de l'univers".Dans le même temps, l'IA générative a suscité l'inquiétude de nombreux parents et éducateurs, certains affirmant que des élèves ont pu utiliser ChatGPT pour tricher dans leurs devoirs, ce qui a conduit plusieurs districts scolaires à interdire l'outil. Au début du mois, le sénateur américain Rick Scott a présenté un projet de loi intitulé "AI Shield for Kids Act" (loi sur la protection des enfants contre l'IA), qui prévoit que les enfants doivent obtenir l'autorisation de leurs parents pour utiliser l'IA. Les systèmes d'IA sont également visés par une réglementation stricte dans l'UE, des règles qui ne sont pas du goût de certains acteurs comme OpenAI.Source : Jensen Huang, cofondateur et PDG de Nvidia, s'adressant aux étudiants en fin d'études de l'Université nationale de Taïwan à TaipeiQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos du PDG de Nvidia ? Partagez-vous son avis ?Jugez-vous indispensable d'obtenir des compétences en IA aujourd'hui ?L'IA va-t-elle réinventer l'informatique de A à Z comme le prétend le PDG de Nvidia ?