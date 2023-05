Nvidia construit un superordinateur israélien pour répondre à l'explosion de la demande en matière d'IA

Gilad Shainer, vice-président senior de Nvidia, a déclaré que Nvidia travaille avec 800 startups en Israël et des dizaines de milliers d'ingénieurs logiciels. Le système, appelé Israel-1, devrait offrir des performances de calcul d'IA allant jusqu'à huit exaflops, ce qui en fera l'un des superordinateurs d'IA les plus rapides au monde. Un exaflop permet d'effectuer 1 quintillion - ou 1 000 000 000 000 000 000 - de calculs par seconde.Shainer a déclaré que l'IA était « la technologie la plus importante de notre époque » et que le développement d'applications d'IA et d'IA générative nécessitede grandes unités de traitement graphique (GPU).« L'IA générative est omniprésente de nos jours. Vous devez être en mesure d'effectuer des formations sur de grands ensembles de données », a-t-il déclaré, soulignant que les entreprises israéliennes auront accès à un superordinateur qu'elles n'ont pas aujourd'hui. « Ce système est un système à grande échelle qui leur permettra de faire de la formation beaucoup plus rapidement, de construire des cadres et des solutions qui peuvent s'attaquer à des problèmes plus complexes ». Le ChatGPT d'OpenAI, par exemple, a été créé avec des milliers de GPU Nvidia.Le système a été développé par l'ancienne équipe de Mellanox. Nvidia a acheté le concepteur de puces israélien Mellanox Technologies en 2019 pour près de 7 milliards de dollars, surenchérissant sur Intel Corp. Shainer a déclaré que la première priorité de Nvidia pour le supercalculateur est ses partenaires israéliens. « Nous pourrions utiliser ce système pour travailler avec des partenaires en dehors d'Israël à l'avenir », a-t-il déclaré.Nvidia a déclaré, il y a quelques jours, avoir travaillé avec l'université britannique de Bristol pour construire un nouveau superordinateur utilisant une nouvelle puce Nvidia qui concurrencerait Intel et Advanced Micro Devices.Source : Gilad Shainer, vice-président de NvidiaQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de Israel-1 le nouveau supercalculateur que construit Nvidia ?