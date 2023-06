PCMag a récemment mené une enquête qui a révélé le large fossé qui sépare les différentes générations au sujet de l'IA. Ceci étant dit, il est important de noter que 62 % des milléniaux pensent que l'IA aura un impact positif sur leur travail, tandis que 45 % des membres de la génération X et 38 % des baby-boomers sont du même avis.Le net préjugé négatif des générations plus âgées est compréhensible, car elles sont moins à même de comprendre ces innovations qu'elles ne l'auraient été autrement. Il semble que les jeunes générations adoptent déjà l'IA telle que ChatGPT dans divers aspects de leur vie, même si tous les éléments ont été pris en compte.Par exemple, 45 % des milléniaux ont déclaré que ChatGPT leur permettait de trouver des informations plus rapidement qu'un moteur de recherche moyen. Seuls 28 % des membres de la génération X et 16 % des baby-boomers sont du même avis. L'écart proportionnel le plus important a été observé en ce qui concerne la manière dont l'IA peut être utilisée pour rédiger des contenus longs. 21 % des milléniaux ont déclaré qu'il était facile de composer des œuvres écrites, y compris toutes sortes d'articles, avec ChatGPT, soit près de trois fois la proportion de la génération X et des baby-boomers qui ont déclaré la même chose.62 % des milléniaux estiment que l'essor de l'IA sera tout aussi révolutionnaire que la création d'Internet, et 59 % déclarent que l'IA surpassera les êtres humains dans quelques domaines spécifiques au cours de leur vie. La différence n'est pas aussi prononcée, puisque 58 % des membres de la génération X et 51 % des baby-boomers sont d'accord pour dire que l'IA est au même niveau qu'Internet, et 46 % et 41 % respectivement estiment que l'IA deviendra supérieure à l'homme dans certains domaines de la vie.Cependant, près de deux fois plus de milléniaux pensent qu'ils travailleront aux côtés de l'IA dans les cinq prochaines années environ. 47 % d'entre eux estiment qu'il s'agit d'une possibilité probable, alors que seulement 26 % des membres de la génération X et 23 % des baby-boomers sont d'accord avec cette idée.D'une manière générale, les baby-boomers ont tendance à avoir une vision beaucoup plus négative de l'IA, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par les remplacer dans leur travail. 70 % des baby-boomers estiment que leur emploi est menacé par l'essor de l'IA, et la génération X est également proche avec 63 %.Les milléniaux sont moins enclins à craindre l'IA, avec seulement 57 % d'entre eux qui craignent de perdre leur emploi, mais cela reste une proportion étonnamment élevée. Il est clair que l'écart n'est pas aussi important que beaucoup l'auraient supposé, et il sera intéressant de voir comment il évoluera à l'avenir, à mesure que l'IA continuera à progresser et que son plein potentiel commencera à se manifester. Il sera également important de tenir compte des opinions de la génération Alpha, qui grandira autour de l'IA.Source : PCMag Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ou crédibles ?Pensez-vous que l’IA aura un impact positif/négatif sur votre secteur d'activité ?