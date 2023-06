Depuis son lancement en janvier, GPTZero, créé par un étudiant qualifié de l'université de Princeton, a rapidement gagné en popularité. La plateforme a enregistré 5,5 millions de visites au cours du seul mois d'avril, et les projections de Similarweb indiquent que ce chiffre dépassera les 5,9 millions en mai. Ces chiffres remarquables établissent fermement que GPTZero est le principal concurrent dans le domaine de la détection de contenu par l'IA, qui se concentre uniquement sur ce domaine spécialisé.Récemment, Turnitin, un outil académique réputé, a élargi son offre en incorporant des outils de détection de contenu par l'IA à ses fonctions anti-plagiat existantes. La plateforme a connu une hausse notable de popularité, avec un nombre de visites estimé à plus de 17 millions en mai, soit une augmentation de 11,5 % par rapport à l'année précédente. En outre, les établissements d'enseignement adoptent la détection de contenu par l'IA en l'intégrant dans leurs systèmes de gestion de l'apprentissage, ce qui souligne l'importance croissante de cette technologie dans le monde universitaire.OpenAI, le maître d'œuvre du développement de ChatGPT, a récemment lancé son propre classificateur de texte conçu pour faire la distinction entre le contenu généré par ChatGPT et d'autres sources. Bien qu'elle ne soit pas aussi largement adoptée que certaines solutions commerciales, la solution d'OpenAI a fait l'objet d'une attention considérable en avril et a attiré un total de 861 700 visites, principalement sur des ordinateurs de bureau.De nombreuses plateformes en ligne proposent des outils de détection de contenu par l'IA dans le but d'aider les rédacteurs et les créateurs de contenu à exploiter la puissance de l'intelligence artificielle. Il est intéressant de noter qu'une part importante du trafic que ces sites web reçoivent est principalement concentrée sur leurs pages de détection de contenu d'IA. Des statistiques remarquables révèlent qu'environ 61 % du trafic vers copyleaks.com, 80 % du trafic vers writer.com et 85 % du trafic vers contentatscale.ai sont spécifiquement générés par des utilisateurs à la recherche de capacités de détection de contenu par l'IA.Afin d'offrir une perspective complète, les principaux sites web qui fournissent des outils de détection de contenu par IA gratuitement ou à titre d'essai, à l'exclusion de Turnitin ont été analysés. Un concurrent notable est GPTZero, une plateforme née des ressources limitées d'un jeune homme de 22 ans nommé Edward Tian. Au départ, l'objectif principal de GPTZero était d'aider les professeurs à détecter l'utilisation de l'IA dans les travaux des étudiants. Au fil du temps, l'entreprise a élargi son équipe en recrutant des docteurs en IA et a récemment obtenu un financement impressionnant de 3,5 millions de dollars.Alors que de nombreux domaines répertoriés sont des entreprises multiservices, GPTZero fait figure d'exception en se classant en tête de ces plateformes émergentes axées uniquement sur la détection de contenu d'IA. Si l'on examine le trafic web lié à la détection de contenu par l'IA, Writer apparaît comme le deuxième outil le plus populaire, avec environ 3 millions de visites en avril, talonnant de près les 5 millions de visites estimées de GPTZero.Turnitin, un outil académique largement reconnu et de longue date, maintient un niveau d'engagement des utilisateurs nettement plus élevé que GPTZero, ce qui souligne sa pertinence et son importance au sein de la communauté académique.Les générateurs de texte à base d'IA comme ChatGPT ont posé des problèmes dans les contextes universitaires et professionnels. Les institutions sont aux prises avec des directives d'utilisation, car les étudiants et les professionnels utilisent l'IA pour améliorer leur travail, brouillant parfois les frontières éthiques. Cependant, ces outils peuvent identifier à tort les travaux des étudiants comme étant générés par l'IA, en particulier pour les personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle.Source : Similarweb Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de ces résultats ? Sont-ils pertinents selon vous ?D'après vous, est-il possible d'établir des directives éthiques pour l'utilisation de générateurs de texte comme ChatGPT afin de garantir l'équité et l'authenticité des travaux académiques ?