Dévoilé à la fin de l'année dernière, l'outil ChatGPT d'OpenAI, soutenu par Microsoft, est devenu l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire et a déclenché une course entre les entreprises technologiques pour mettre sur le marché des produits d'IA générative.Toutefois, les inquiétudes se multiplient quant aux abus potentiels de cette technologie et à la possibilité que des acteurs malveillants, voire des gouvernements, l'utilisent pour produire beaucoup plus de désinformation qu'auparavant.", a déclaré Mme Jourova lors d'une conférence de presse.", a-t-elle ajouté.Les entreprises telles que Google, Microsoft et Meta Platforms qui ont signé le code de bonne pratique de l'UE pour lutter contre la désinformation devraient rendre compte des garanties mises en place pour lutter contre ce phénomène en juillet, a déclaré Mme Jourova.Elle a averti Twitter, qui a quitté le Code la dernière semaine de mai, qu'il devait s'attendre à un examen plus approfondi de la part des autorités réglementaires.", a déclaré Mme Jourova.Source : Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne (https://youtu.be/RZg3ZJUzQ7U)Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la mesure proposée par Mme Jourova ? Trouvez-vous qu'elle sera efficace dans la lutte contre les fake news ?