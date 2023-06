remise à niveau des compétences et perfectionnement : il faut s'efforcer d'offrir des possibilités de formation et d'éducation qui permettent aux employés de niveau intermédiaire d'acquérir de nouvelles compétences moins susceptibles d'être automatisées. Cela renforcera leur capacité d'adaptation et leur compétitivité sur le marché du travail ; mettre l'accent sur les compétences centrées sur l'être humain : le développement et la mise en valeur des compétences spécifiquement humaines, telles que la créativité, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle et la résolution de problèmes, peuvent différencier les travailleurs de niveau intermédiaire des systèmes d'IA. Ces compétences sont moins susceptibles d'être reproduites par les machines et sont de plus en plus appréciées sur le lieu de travail ; redéfinition des tâches et intégration de l'automatisation : plutôt que de remplacer les employés de niveau intermédiaire par l'IA, les organisations devraient explorer les moyens de redéfinir les emplois et d'intégrer les systèmes d'IA pour augmenter leurs capacités. Cette approche permet une relation symbiotique entre les travailleurs humains et la technologie de l'IA, en tirant parti des points forts des uns et des autres ; filets de sécurité sociale et aide au revenu : les décideurs politiques devraient envisager de mettre en place des filets de sécurité sociale et des mécanismes d'aide au revenu afin de fournir un filet de sécurité aux personnes touchées par le déplacement d'emplois induit par l'IA. Cela peut contribuer à atténuer les impacts financiers et psychologiques des transitions de la main-d'œuvre.

L'essor de l'IA a suscité de nombreuses discussions sur son impact sur l'avenir du travail. Pour certains, l'IA supprimera un grand nombre d'emplois et changera le monde du travail tel que nous le connaissons, mais pour d'autres, l'IA va créer plus d'emplois qu'elle n'en détruira. Mais en avril, une nouvelle étude sur le sujet a rapporté que l'IA devrait éliminer massivement les employés de bureau qualifiés de "médiocres". Les universitaires Erik Brynjolfsson, Lindsey Raymond et Danielle Li ont étudié l'impact de l'accès à un assistant conversationnel basé sur l'IA sur 5 179 agents d'assistance à la clientèle d'une société de logiciels figurant au classement Fortune 500.Le groupe a constaté que l'outil avait permis d'augmenter la productivité de 14 %. Et surtout, ce sont les travailleurs novices qui en ont le plus profité. « Contrairement aux conclusions d'études portant sur des vagues antérieures d'informatisation, nous constatons que ces gains profitent de manière disproportionnée aux travailleurs les moins expérimentés et les moins qualifiés. Nous pensons que cela est dû au fait que les systèmes d'apprentissage automatique fonctionnent en capturant et en diffusant les modèles de comportement qui caractérisent les employés les plus productifs », peut-on lire dans le document de recherche publié par les universitaires.Cette tendance s'explique par la nature des systèmes d'IA. L'IA, en particulier à ses débuts, est plus efficace pour traiter les tâches répétitives et basées sur des règles, qui sont généralement effectuées par des employés débutants. Les leçons tirées de mois ou d'années d'expérience sont intégrées dans les systèmes d'IA. Lorsque les travailleurs novices ont accès à ces systèmes, ils sont suralimentés, ce qui les aide à combler l'écart de performance avec leurs collègues plus expérimenté. Ils peuvent les utiliser pour automatiser les aspects routiniers de leur travail, ce qui leur permet de se concentrer sur des choses plus complexes et à plus forte valeur ajoutée.Par conséquent, l'IA tend à amplifier la productivité et les capacités des travailleurs moins expérimentés, ce qui leur confère un avantage concurrentiel sur le marché du travail. « Nous constatons que l'outil d'IA aide les nouveaux employés à progresser plus rapidement sur la courbe d'expérience », affirment les chercheurs. Il n'y a pas que dans le domaine de l'assistance à la clientèle que cette dynamique pourrait s'installer. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment déclaré au Time qu'il pourrait en être de même pour les développeurs de logiciels, suggérant que l'IA pourrait faire exploser le nombre de développeurs dans les prochaines années.« Pour vous donner un exemple concret, les développeurs qui utilisent GitHub Copilot sont 50 % plus productifs et restent davantage dans le flux. Nous avons environ 100 millions de développeurs professionnels, et nous pensons que le monde peut probablement atteindre un milliard de développeurs professionnels. Il s'agira d'une augmentation massive du nombre total de développeurs, car les barrières à l'accès au métier de développeur de logiciels vont s'abaisser. Cela ne signifie pas que les grands développeurs de logiciels ne le resteront pas, mais la capacité d'un plus grand nombre de personnes à entrer dans le domaine augmentera », a-t-il déclaré.Les avantages disproportionnés dont bénéficient les travailleurs novices posent un problème aux cols blancs de niveau intermédiaire. Ces personnes, souvent au milieu de leur carrière et de leur niveau de compétences, pourraient se trouver désavantagées lorsque l'automatisation de l'IA remplacera ou transformera les tâches qu'elles effectuaient traditionnellement. Selon les chercheurs, les impacts seraient considérables. Le milieu médiocre, composé d'individus aux capacités moyennes, pourrait être confronté à une insécurité de l'emploi accrue et à des perspectives d'évolution de carrière réduites en raison de l'empiètement des technologies d'IA.Alors que les professionnels hautement qualifiés et spécialisés peuvent s'adapter et trouver de nouvelles opportunités au sein d'une main-d'œuvre en pleine évolution, le rapport suggère que le milieu médiocre peut avoir du mal à obtenir des postes similaires. Leurs rôles impliquent souvent un mélange de tâches routinières et de prises de décisions modérées, ce qui les rend plus susceptibles d'être automatisés ou augmentés par des systèmes d'IA. Par conséquent, ils peuvent connaître une demande réduite pour leur ensemble de compétences, ce qui entraîne une stagnation de la croissance de leur carrière et de leurs perspectives de revenus.À titre d'exemple, selon les données du cabinet d'outplacement Challenger, Gray & Christmas, l'IA a contribué à près de 4 000 suppressions d'emplois le mois dernier. Le rapport montre que les annonces de licenciements par les employeurs américains ont atteint plus de 80 000 au cours du mois de mai 2023, soit un bond de 20 % par rapport au mois précédent et près de quatre fois le niveau du même mois de l'année dernière. Parmi ces suppressions, l'IA a été à l'origine de 3 900 suppressions, soit environ 5 % de l'ensemble des emplois perdus, ce qui en fait le septième facteur de perte d'emplois en mai cité par les employeurs.Ces suppressions d'emplois interviennent alors que les entreprises continuent d'adopter massivement des technologies d'IA avancées pour automatiser toute une série de tâches - notamment des travaux créatifs, tels que l'écriture, ainsi que des travaux administratifs et de bureau. Bloomberg Intelligence estime que l'industrie de l'IA devrait atteindre plus de 1 000 milliards de dollars grâce à des avancées technologiques majeures qui se sont manifestées à l'automne dernier avec le lancement du chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI. Plusieurs rédacteurs ont déjà perdu leurs postes, car leurs employeurs ont décidé que l'IA peut mieux faire à moindre coût.Bien que les avantages de l'IA, en particulier l'IA générative, semblent considérables, les systèmes d'IA actuels sont sujets à un grand nombre de problèmes et posent de nombreuses préoccupations. Des sociétés de médias telles que CNET ont déjà licencié des journalistes alors qu'elles utilisaient l'IA pour rédiger des articles, qui ont ensuite dû être corrigés pour plagiat. Au début de l'année, une ligne d'assistance pour les troubles de l'alimentation a utilisé un chatbot pour remplacer le personnel humain qui s'était syndiqué. Elle a récemment dû débrancher le chatbot après qu'il a donné aux utilisateurs des conseils problématiques en matière de régime.En mars, la banque d'investissement Goldman Sachs a prédit dans un rapport que l'IA pourrait à terme remplacer 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde et affecter près d'un cinquième de l'emploi - avec un impact particulier sur les emplois de cols blancs souvent considérés comme à l'abri de l'automatisation, tels que les professions administratives et juridiques. L'IA est également un sujet de préoccupation dans le cadre de la grève des scénaristes de télévision et de divertissement qui a débuté en mai aux États-Unis. Les scénaristes réclament une meilleure rémunération, la sécurité de l'emploi et l'interdiction de l'utilisation de l'IA.Les scénaristes estiment que l'IA ne doit pas être utilisée pour produire du contenu écrit de divertissement. Mais les analystes notent que, comme pour les technologies précédentes qui ont remplacé les travailleurs humains, l'IA générative crée déjà de nouveaux emplois, et l'industrie naissante ne fait que commencer. « L'IA générative devrait devenir une source d'emplois monstrueuse en raison des estimations d'un marché de l'IA en plein essor, d'une valeur de 1 300 milliards de dollars, qui stimulera les ventes et les dépenses publicitaires de l'industrie technologique », a déclaré vendredi Ben Emons, directeur chez NewEdge Wealth, dans une note.Pour atténuer l'impact potentiellement négatif de l'IA sur le milieu médiocre, le trio d'universitaires affirme que plusieurs mesures doivent être envisagées, comme :Sources : rapport de l'étude des chercheurs Erik Brynjolfsson, Danielle Li & Lindsey R. Raymond Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des impacts potentiels de l'IA sur les travailleurs les moins qualifiés ?Pensez-vous que l'IA perturbera l'emploi des développeurs et impactera sur leurs rémunérations ?Que pensez-vous des approches de solutions proposées par les chercheurs pour atténuer les risques liés à l'IA ?