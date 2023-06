Comment l'industrie est-elle affectée dans son ensemble ?

Lorsque Stock Performer a commencé en 2010, il y avait beaucoup de plaintes selon lesquelles l'industrie du stock était en train de mourir. La précipitation des agences à mettre en place des modèles d'abonnement, déclenchée principalement par le succès de Shutterstock, a conduit à beaucoup d'incertitude quant aux revenus des photographes. Après tout, les clients pouvaient désormais acheter des images pour quelques centimes. Parler d'une catastrophe imminente n'avait rien de nouveau, cependant. Lorsque les microstocks, les équipements bon marché et Internet sont entrés en scène quelques années plus tôt, tous ceux qui gagnaient quelques centaines de dollars par vente avant pensaient certainement que cela allait être la fin de leur carrière.



Aujourd'hui, une nouvelle menace perçue est en hausse : les images générées par l'IA. Et encore une fois, les producteurs d'actions se demandent : l'industrie du stock va-t-elle mourir ? Dois-je arrêter complètement la photographie ou le stock ? Ou devrais-je me lancer à fond dans la production d'images IA ? Toute décision commerciale de ce type doit toujours être motivée par des données. Les producteurs de stock ne sont pas dans l'industrie de l'art, leur objectif est de satisfaire les demandes du marché pour les médias visuels. Lorsque Stock Performer a commencé en 2010, il y avait beaucoup de plaintes selon lesquelles l'industrie du stock était en train de mourir. La précipitation des agences à mettre en place des modèles d'abonnement, déclenchée principalement par le succès de Shutterstock, a conduit à beaucoup d'incertitude quant aux revenus des photographes. Après tout, les clients pouvaient désormais acheter des images pour quelques centimes. Parler d'une catastrophe imminente n'avait rien de nouveau, cependant. Lorsque les microstocks, les équipements bon marché et Internet sont entrés en scène quelques années plus tôt, tous ceux qui gagnaient quelques centaines de dollars par vente avant pensaient certainement que cela allait être la fin de leur carrière.Aujourd'hui, une nouvelle menace perçue est en hausse : les images générées par l'IA. Et encore une fois, les producteurs d'actions se demandent : l'industrie du stock va-t-elle mourir ? Dois-je arrêter complètement la photographie ou le stock ? Ou devrais-je me lancer à fond dans la production d'images IA ? Toute décision commerciale de ce type doit toujours être motivée par des données. Les producteurs de stock ne sont pas dans l'industrie de l'art, leur objectif est de satisfaire les demandes du marché pour les médias visuels.

Ce diagramme ne prend en compte que les contributeurs qui ont téléchargé au moins une image IA sur Adobe Stock au cours d'un mois donné. L'axe vertical représente le nombre d'images AI produites au cours de ce mois, par rapport à toutes les images produites par ce contributeur au cours de ce mois. Plus le rouge est foncé, plus les contributeurs se situent dans cette plage. Nous pouvons voir que la plupart des photographes qui téléchargent des images IA sur Adobe Stock jouent un peu avec l'IA (0%-10%) ou sont complètement passés à la production d'images IA (90%-100%). Il n'y a pas beaucoup entre les deux. Il semble également que le nombre de contributeurs qui sont entièrement passés au contenu de l'IA augmente. Que cela soit payant ou non, un nombre considérable de producteurs d'actions pensent que leur avenir se situera uniquement dans le contenu de l'IA. Ce diagramme ne prend en compte que les contributeurs qui ont téléchargé au moins une image IA sur Adobe Stock au cours d'un mois donné. L'axe vertical représente le nombre d'images AI produites au cours de ce mois, par rapport à toutes les images produites par ce contributeur au cours de ce mois. Plus le rouge est foncé, plus les contributeurs se situent dans cette plage. Nous pouvons voir que la plupart des photographes qui téléchargent des images IA sur Adobe Stock jouent un peu avec l'IA (0%-10%) ou sont complètement passés à la production d'images IA (90%-100%). Il n'y a pas beaucoup entre les deux. Il semble également que le nombre de contributeurs qui sont entièrement passés au contenu de l'IA augmente. Que cela soit payant ou non, un nombre considérable de producteurs d'actions pensent que leur avenir se situera uniquement dans le contenu de l'IA.

Au final, l'IA a-t-elle une impact négatif dans le secteur ?

Avantages et inconvénients de l'IA sur cette industrie

La diversité: L’IA peut créer des images de personnes, d’animaux, d’objets ou de paysages qui n’existent pas dans la réalité, mais qui sont crédibles et variés. Cela permet d’offrir aux clients un choix plus large et plus représentatif de sujets, d’ethnies, d’âges, de genres, etc. Par exemple, Smarterpix, une agence allemande, a lancé la première collection de portraits 100% générés par l’IA et disponibles à la licence.

L’IA peut créer des images de personnes, d’animaux, d’objets ou de paysages qui n’existent pas dans la réalité, mais qui sont crédibles et variés. Cela permet d’offrir aux clients un choix plus large et plus représentatif de sujets, d’ethnies, d’âges, de genres, etc. Par exemple, Smarterpix, une agence allemande, a lancé la première collection de portraits 100% générés par l’IA et disponibles à la licence. La personnalisation: L’IA peut également permettre aux clients de modifier les images selon leurs besoins, en changeant par exemple la couleur des cheveux, des yeux, des vêtements, le fond, l’éclairage, etc. Cela évite d’avoir à chercher l’image parfaite parmi des milliers d’options, ou à recourir à des logiciels de retouche complexes.

L’IA peut également permettre aux clients de modifier les images selon leurs besoins, en changeant par exemple la couleur des cheveux, des yeux, des vêtements, le fond, l’éclairage, etc. Cela évite d’avoir à chercher l’image parfaite parmi des milliers d’options, ou à recourir à des logiciels de retouche complexes. La créativité: L’IA peut également stimuler la créativité des clients et des vendeurs, en proposant des images originales, surprenantes ou humoristiques. Par exemple, Midjourney est un programme qui transforme des textes en images. On peut ainsi obtenir des images comme “une photographie vintage du monstre du Loch Ness” ou “un chat qui joue du piano”.

La qualité: L’IA n’est pas encore capable de produire des images parfaites. Certaines images générées par l’IA présentent des défauts visibles, comme des traits du visage mal rendus, des proportions anormales, des artefacts numériques, etc1. De plus, les images générées par l’IA ont souvent une résolution faible, ce qui limite leur utilisation pour des projets à grande échelle.

L’IA n’est pas encore capable de produire des images parfaites. Certaines images générées par l’IA présentent des défauts visibles, comme des traits du visage mal rendus, des proportions anormales, des artefacts numériques, etc1. De plus, les images générées par l’IA ont souvent une résolution faible, ce qui limite leur utilisation pour des projets à grande échelle. L’éthique: L’IA pose également des questions éthiques sur la représentation des personnes et des réalités. En effet, les images générées par l’IA sont basées sur des données préexistantes, qui peuvent être biaisées, incomplètes ou obsolètes.

L’IA pose également des questions éthiques sur la représentation des personnes et des réalités. En effet, les images générées par l’IA sont basées sur des données préexistantes, qui peuvent être biaisées, incomplètes ou obsolètes. La concurrence: L’IA représente également une concurrence potentielle pour les photographes qui vendent leurs images sur les plateformes de stock. En effet, les images générées par l’IA sont souvent moins chères, plus rapides et plus faciles à obtenir que les images réelles. Cela peut réduire la demande et les revenus des photographes, ou les obliger à se différencier par la qualité, l’originalité ou la spécialisation de leurs images.

Comment les photographes peuvent-ils s’adapter à l’IA?

Se former à l’IA: Les photographes peuvent apprendre à utiliser les outils d’IA pour créer ou améliorer leurs propres images. Par exemple, ils peuvent utiliser l’IA pour générer des fonds, des éléments ou des effets qui complètent leurs photos réelles, ou pour retoucher leurs images de manière plus efficace et créative.

Les photographes peuvent apprendre à utiliser les outils d’IA pour créer ou améliorer leurs propres images. Par exemple, ils peuvent utiliser l’IA pour générer des fonds, des éléments ou des effets qui complètent leurs photos réelles, ou pour retoucher leurs images de manière plus efficace et créative. Collaborer avec l’IA: Les photographes peuvent également collaborer avec les programmes d’IA pour co-créer des images originales et innovantes. Par exemple, ils peuvent utiliser l’IA comme source d’inspiration, en lui demandant de générer des images à partir de mots-clés, de phrases ou de croquis. Ils peuvent ensuite sélectionner, modifier ou combiner les images générées par l’IA pour créer leur propre œuvre.

Les photographes peuvent également collaborer avec les programmes d’IA pour co-créer des images originales et innovantes. Par exemple, ils peuvent utiliser l’IA comme source d’inspiration, en lui demandant de générer des images à partir de mots-clés, de phrases ou de croquis. Ils peuvent ensuite sélectionner, modifier ou combiner les images générées par l’IA pour créer leur propre œuvre. Se distinguer de l’IA: Les photographes peuvent également se distinguer de l’IA en mettant en avant leur valeur ajoutée humaine. Par exemple, ils peuvent se spécialiser dans des domaines où l’IA est moins performante, comme la photographie artistique, documentaire ou éditoriale. Ils peuvent également miser sur leur sensibilité, leur émotion, leur style ou leur éthique pour créer des images qui touchent et fidélisent leur public.

L’intelligence artificielle (IA) est en train de révolutionner le monde de la photographie, et notamment celui de la photo de stock. Les photos de stock sont des images libres de droits que les créateurs de contenu peuvent acheter et utiliser pour illustrer leurs projets. Elles sont généralement produites par des photographes professionnels ou amateurs qui les vendent à des agences comme Shutterstock, iStock ou Adobe Stock.Mais avec l’avènement des technologies d’IA capables de générer des images réalistes à partir de rien, ou de transformer des textes en images, les photos de stock traditionnelles sont-elles menacées? Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA pour l’industrie de la photo de stock? Et comment les photographes peuvent-ils s’adapter à cette nouvelle ère?Stock Performer a commencé par dessiner le relief :Puis Stock Performer a parlé chiffres.Il a également publié les graphiques des trois principales agences de stock, chacune montrant les moyennes des contributeurs pour les revenus (barres bleues), les téléchargements (lignes rouges) et les téléchargements (zones grises, sur une échelle distincte) :On constate une augmentation constante des revenus depuis 2017 pour iStockphoto. Covid semble avoir accéléré cette augmentation en 2020 et 2021 – malgré un nombre de téléchargements relativement stable pendant la même période – et bien qu'il semble que cela ait été un effet temporaire, les ventes restent à un niveau élevé et il n'y a aucune indication claire d'une baisse majeure dans les ventes. iStockphoto est également la seule des trois grandes agences qui a un RPD (revenu par téléchargement) assez important à environ 2,50 $ par vente.Les choses semblent bien différentes pour Shutterstock. Le RPD est assez bas, presque toujours inférieur à 1 $, ce qui n'est pas surprenant car Shutterstock est connu pour vendre des médias à bas prix mais le compenser en volume. Il semble que les derniers mois aient été difficiles pour de nombreux contributeurs de Shutterstock. Le nombre de téléchargements mensuels a fortement augmenté au cours de 2022, mais il ne semble pas encore que cela porte ses fruits. Est-ce dû à la popularité croissante de l'IA ? C'est douteux, car les effets de l'IA se font encore sentir. C'est une époque où les grandes entreprises réduisent leurs dépenses publicitaires, ce qui se traduit généralement par une réduction des ventes de photos et de vidéos. Que ce soit seulement temporaire pour Shutterstock est la grande question.En comparaison, les revenus des contributeurs d'Adobe Stock n'ont cessé d'augmenter, avec une forte tendance à la hausse depuis le début de 2022. Il semble que le ralentissement économique n'ait aucun effet sur les ventes d'Adobe Stock. Cela ne semble pas non plus être le résultat d'un nombre de téléchargements plus élevé. Le nombre de téléchargements a été plus ou moins le même. Dans le contexte de son article de blog, Stock Performer s'est demandé si cela est dû aux images d'IA dont les ventes ont commencé juste au moment où les revenus d'Adobe Stock (et le nombre de téléchargements) ont commencé à grimper. Et de préciser : « Comme nous le verrons plus loin, ces ventes supplémentaires ne sont pas des ventes d'IA, elles n'en constituent qu'une petite partie. Donc, s'il y a un "effet IA", cela affecte également les ventes régulières ».Pour analyser spécifiquement les téléchargements générés par l'IA, Stock Performer estime qu'il faut pouvoir les repérer dans la masse. Depuis mai 2023, parmi les grandes agences de stock, seule Adobe Stock accepte la soumission d'images générées par l'IA. Ils le font depuis l'été 2022. Cependant, ce n'est que depuis décembre 2022 qu'ils ont appliqué les directives de soumission pour ces images. Les images AI comptent comme des illustrations et elles doivent être étiquetées avec le mot-clé "generative ai". Stock Performer ne dispose donc que d'environ six mois de données fiables pour ces types d'images et elles ne concernent qu'Adobe Stock. Combien de clients Stock Performer ont commencé à télécharger des images générées par l'IA ?Ainsi, au moment de la publication de son article, environ 13 % des clients Stock Performer qui téléchargent sur Adobe Stock téléchargent des images générées par l'IA. Sont-ils juste en train de jouer avec ? Ou en sont-ils venus à se fier entièrement aux images générées par l'IA ? Voici la répartition :L’article conclut que l’imagerie générée par l’IA n’a pas encore eu d’effet négatif significatif sur l’industrie du stock dans son ensemble, mais qu’elle offre de nouvelles opportunités et défis pour les producteurs de stock. Il suggère que les producteurs de stock devraient adopter l’IA comme un outil créatif et non comme une menace, et qu’ils devraient se concentrer sur la qualité, la pertinence et la diversité de leurs images. Il affirme également que l’IA n’est pas une solution miracle et qu’elle nécessite toujours du temps, des compétences et des efforts pour produire des images attrayantes et vendables.L’IA offre plusieurs avantages pour la photo de stock, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Voici quelques-uns des principaux:L’IA n’est pas sans poser des problèmes pour la photo de stock. Voici quelques-uns des principaux:Face à l’émergence de l’IA dans le domaine de la photo de stock, les photographes ont plusieurs options pour s’adapter et tirer parti de cette nouvelle technologie. Voici quelques pistes:Source : Stock Performer Quelle est votre opinion sur l’utilisation de l’IA pour générer des images de stock?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA pour les acheteurs et les vendeurs de photos de stock?Comment l’IA peut-elle affecter la qualité, l’éthique et la concurrence dans l’industrie de la photo de stock?Comment les photographes peuvent-ils s’adapter à l’IA et tirer parti de cette nouvelle technologie?Quels sont les risques et les opportunités de l’IA pour la création d’images?