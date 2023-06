Google aurait prévu de lancer Bard dans l'UE cette semaine, mais s'est heurté au veto de la Commission irlandaise de protection des données (DCP), qui est le principal régulateur en matière de protection des données du bloc des 27. Ce revers retarde une fois de plus la disponibilité à grande échelle de Bard dans l'UE, qui représente un marché de plus 450 millions de consommateurs. En attendant, le chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI est disponible sans restriction dans l'UE et sur tous les autres marchés dans le monde depuis son lancement en novembre dernier. L'absence de grands rivaux comme Bard permet à ChatGPT de s'imposer davantage.Pour justifier son opposition au lancement de Bard dans l'UE cette semaine, la DCP a expliqué que Google n'avait pas indiqué comment elle comptait se conformer aux règles de l'UE en matière de protection des données. Graham Doyle, commissaire adjoint de la DPC, a déclaré mardi que Google avait récemment informé l'autorité de régulation de son intention de lancer Bard dans l'UE "cette semaine". Doyle a précisé que Google n'avait pas fourni au régulateur les informations nécessaires avant la date prévue et que le lancement n'aurait pas lieu dans les délais prévus. La DCP veut évaluer les mesures élaborées pour garantir la protection de la vie privée.« La DPC n'a pas reçu d'informations détaillées ni vu d'évaluation d'impact sur la protection des données (DPIA) ou de documents à l'appui à ce stade. Depuis, la DCP a demandé ces informations de toute urgence et a posé à Google un certain nombre de questions supplémentaires sur la protection des données, auxquelles il attend une réponse et que Bard ne lancera pas cette semaine », a déclaré Doyle dans un communiqué. Rien n'indique pour l'instant quand le lancement de Bard dans l'UE pourrait avoir lieu. La DPC n'a pas non plus fourni de détails sur les problèmes spécifiques qu'elle a soulevés auprès de Google en ce qui concerne son chatbot.De l'autre côté, un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise s'était entretenue avec la DCP au cours des dernières semaines et avait partagé la documentation pertinente. Cependant, le représentant de Google n'a pas donné de détails sur les raisons spécifiques qui expliquent ce retard ni sur le temps qu'il faudra pour que Bard puisse être lancé dans l'Union européenne. « Nous avons dit en mai que nous voulions rendre Bard plus largement disponible, y compris dans l'Union européenne, et que nous le ferions de manière responsable, après avoir consulté des experts, des régulateurs et des décideurs politiques », a déclaré le porte-parole de Google.« Dans le cadre de ce processus, nous avons discuté avec les autorités de régulation de la protection de la vie privée pour répondre à leurs questions et entendre leurs commentaires », a-t-il ajouté. Le faux pas de Google met en lumière la course entre les entreprises qui déploient des produits d'IA générative et les législateurs qui décident de la manière dont ces technologies doivent être réglementées. OpenAI a également eu maille à partir avec les régulateurs de l'UE ces derniers mois. À titre d'exemple, ChatGPT a été temporairement suspendu cette année par les autorités italiennes en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée.Les problèmes de protection des données liés à ChatGPT que les autorités de l'UE ont déjà identifiés pourraient également être pertinents dans le cas de Google. Ces préoccupations concernent notamment la base juridique invoquée pour le traitement des données des personnes afin d'entraîner les modèles d'IA ; la conformité avec les exigences de transparence intégrées dans les lois régionales sur la protection de la vie privée ; et la manière dont les développeurs abordent d'autres questions problématiques telles que la désinformation générée par l'IA. (Ces chatbots "hallucinent" ; ils inventent de fausses histoires et les présentent comme vraies).En outre, il y a les questions de sécurité des enfants et la fourniture aux utilisateurs de l'UE de droits d'accès aux données (et de rectification et/ou d'effacement). « La question est actuellement examinée par la DPC et nous partagerons des informations avec nos homologues dès que nous aurons reçu des réponses à nos questions », a déclaré Doyle. En avril, les autorités de protection des données de l'UE ont mis en place un groupe de travail afin de coordonner leurs mesures d'application de la loi sur ChatGPT. On peut donc supposer que la DPC a l'intention de mettre à profit les enseignements tirés de cette initiative, le cas échéant.Selon certaines sources, après la suspension temporaire de ChatGPT en Italie ce printemps, la commissaire du DPC, Helen Dixon, aurait critiqué les interdictions hâtives des chatbots d'IA générative, appelant en avril les régulateurs à comprendre comment appliquer les règles de l'UE à la technologie avant de se précipiter et d'imposer des interdictions. Il est donc remarquable que l'Irlande n'interdise pas les chatbots, mais qu'elle tarde à réagir en raison d'informations inadéquates fournies par Google (et de "questions relatives à la protection des données" non précisées). Par ailleurs, le Parlement européen a adopté cette semaine des règles strictes en ce qui concerne le développement de l'IA. La version finale de la nouvelle législation sur l'IA (EU AI Act) est attendue pour la fin de l'année.Les Européens ne connaissent pas la nature des préoccupations exprimées par le DPC à l'égard du chatbot d'IA Bard de Google. Il n'y a donc aucun moyen d'évaluer l'importance de l'intervention de l'autorité de régulation irlandaise sur ce puissant outil d'IA générative. Ou, en fait, si elle pourrait conduire à obliger Google à fournir des informations sur la vie privée comparables à celles d'OpenAI et à donner plus de contrôle aux utilisateurs, comme cela s'est produit avec ChatGPT après l'affaire italienne. (Bien que des enquêtes sur la conformité du chatbot d'OpenAI au RGPD soient toujours en cours dans plusieurs États membres de l'UE.)Même si la DPC a bloqué le lancement général de Bard dans l'UE, le chatbot de Google est néanmoins très facile d'accès pour les utilisateurs de la région s'ils utilisent un VPN dont la localisation est réglée sur les États-Unis ou un autre marché où l'outil est disponible.Source : Commission irlandaise de protection des donnéesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision de la DCP de bloquer temporairement le lancement de Bard ?