Sam Altman et Geoff Hinton, un soi-disant parrain de l'IA qui a quitté Google pour être libre de parler des dangers potentiels de l'IA, ont récemment participé à une conférence en Chine portant sur les avantages de l'IA générative, mais surtout sur les risques liés au développement non réglementé de l'IA. Les deux hommes figuraient sur une liste de plus d'une douzaine de dirigeants américains et britanniques du secteur de l'IA et de chercheurs de renom de sociétés telles que le fabricant de puces Nvidia et les leaders de l'IA générative Midjourney et Anthropic. Il est important de rappeler qu'OpenAI ne propose pas ses services, y compris ChatGPT, en Chine.Lors de la conférence, Altman a tenté de convaincre Pékin et Washington de travailler ensemble à la mise en place d'une norme visant à encadrer le développement de l'IA. Altman s'est virtuellement exprimé lors de l'événement et a déclaré : « la Chine possède certains des meilleurs talents au monde en matière d'IA au monde, et fondamentalement, étant donné les difficultés à résoudre l'alignement des systèmes d'IA avancés, cela nécessite les meilleurs esprits du monde entier. J'espère donc que les chercheurs chinois en IA apporteront de grandes contributions ici ». L'événement a été organisé par l'Académie de l'intelligence artificielle de Pékin.L'ampleur et la portée de la tournée d'Altman illustrent l'influence qu'il exerce sur le débat relatif à la réglementation de l'IA. Son passage en Chine intervient dans un contexte de guerre commerciale entre Pékin et Washington, en particulier dans des domaines d'importance comme les semiconducteurs et l'IA. « Cet événement est extrêmement rare dans les conversations sur l'IA entre les États-Unis et la Chine », a déclaré Jenny Xiao, partenaire de la société de capital-risque Leonis Capital, qui effectue des recherches sur l'IA et la Chine. Xiao partage le point de vue d'Altman et estime que cela permettra d'éviter des dérives dans le développement de l'IA.« Il est important de réunir les principaux acteurs des États-Unis et de la Chine pour éviter des problèmes tels que la course course aux armements en matière d'IA, la concurrence entre les laboratoires et l'établissement de normes internationales », a-t-elle ajouté. Les intervenants chinois à la conférence provenaient d'universités de premier plan et d'entreprises telles que Huawei, entreprise chinoise de télécommunications inscrite sur la liste noire des États-Unis, le géant de la recherche Baidu et la société iFlytek qui commercialise des produits de reconnaissance vocale. Pour rappel, en 2019, les États-Unis ont imposé de lourdes sanctions contre iFlytek.Washington avait accusé iFlytek d'aider le gouvernement chinois à surveiller l'ethnie ouïghoure et d'autres minorités musulmanes de la province du Xinjiang. En octobre dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Chine pour l'empêcher d'accéder aux puces de pointe les plus populaires nécessaires au développement de l'IA. À Washington, les craintes de voir la Chine remettre en cause la domination des États-Unis ont occupé une place importante dans les discussions sur la réglementation. Selon une analyse de la Brookings Institution, la Chine produit aujourd'hui plus d'articles de recherche de haute qualité dans ce domaine que les États-Unis.Cependant, elle serait toujours à la traîne en ce qui concerne les "percées révolutionnaires". Dans le domaine de l'IA générative, la dernière vague de systèmes d'IA de haut niveau, la Chine serait en retard d'un à deux ans par rapport aux États-Unis et dépendrait des innovations américaines. Pékin a donné la priorité au développement de l'IA dans ses récentes déclarations politiques, tout en faisant avancer la réglementation pour s'assurer qu'elle est conforme à l'Internet chinois. Lors de sa tournée mondiale, Altman a mis l'accent sur une réglementation prudente. En fait, Altman se dit contre une réglementation trop qui freinerait le développement de l'IA.Lors d'une audition devant le Congrès américain en mai, Altman a mis en garde contre "le risque qu'une réglementation trop stricte ralentisse l'industrie américaine de telle sorte que la Chine ou un autre pays progresse plus rapidement que les États-Unis". Dans le même temps, il a ajouté qu'il était important de continuer à s'engager dans des dialogues mondiaux. « Cette technologie aura un impact sur les Américains et sur tout le monde, où qu'elle soit développée », a déclaré Altman. Pendant ce temps, l'UE met en place des règles strictes visant à encadrer le développement et la commercialisation des systèmes d'IA. Une chose qu'Altman dénonce.Le projet de règles de l'UE est considéré comme l'un des plans les plus ambitieux au monde pour créer des garde-fous qui permettraient de faire face à l'impact de la technologie sur les droits de l'homme, la santé et la sécurité, ainsi qu'au comportement monopolistique des géants de la technologie. Mais Altman a menacé de retirer OpenAI de l'UE si les législateurs ne trouvaient pas un juste milieu qui favoriserait le développement de l'IA. Le projet de règles de la Chine recoupe largement la loi européenne, mais impose des mesures de censure supplémentaires qui interdisent aux modèles d'IA générer des discours faux ou "politiquement sensibles".Altman a effectué une tournée mondiale pour rencontrer des dirigeants, des étudiants et des développeurs du monde entier, notamment en Inde, en Israël et dans plusieurs pays en Europe. Un jour avant son apparition virtuelle à la conférence de Pékin, il a profité d'un voyage très médiatisé en Corée du Sud pour appeler à une réglementation internationale coordonnée de l'IA générative. « À mesure que ces systèmes deviennent très, très puissants, ils doivent faire l'objet d'une attention particulière et ont un impact mondial. Cela nécessite donc une coopération mondiale », a déclaré Altman lors d'un événement à Séoul.Quel est votre avis sur le sujet ?