flexibilité : s'adapter rapidement à l'intégration de l'IA dans le flux de travail ;

: s'adapter rapidement à l'intégration de l'IA dans le flux de travail ; intelligence émotionnelle : déterminer quand tirer parti d'une capacité humaine plutôt que d'une capacité d'IA ;

: déterminer quand tirer parti d'une capacité humaine plutôt que d'une capacité d'IA ; jugement analytique : déterminer quand tirer parti d'une capacité d'IA plutôt que d'une capacité humaine ;

: déterminer quand tirer parti d'une capacité d'IA plutôt que d'une capacité humaine ; évaluation créative : évaluer le contenu produit par l'IA ;

: évaluer le contenu produit par l'IA ; curiosité intellectuelle : poser les bonnes questions à l'IA ;

: poser les bonnes questions à l'IA ; détection et traitement des biais : évaluer l'équité de l'IA dans la prise de décision ;

: évaluer l'équité de l'IA dans la prise de décision ; délégation à l'IA (messages-guides) : diriger l'IA à l'aide des messages-guides appropriés.

« Travailler avec l'IA sera aussi inhérent que la façon dont nous travaillons avec Internet et les employés doivent se doter des compétences nécessaires pour ce nouvel avenir ». C'est ce qui ressort du nouveau rapport Work Trend Index de Microsoft, qui a interrogé plus de 31 000 personnes sur 31 marchés entre février et mars 2023. Il se base également sur une analyse interne de milliards de signaux de productivité de Microsoft 365, ainsi que sur les tendances de l'emploi tirées du graphique économique de LinkedIn. Le document insiste essentiellement sur les compétences nécessaires aux travailleurs pour faire face à l'omniprésence de l'IA à l'avenir.Le rapport suggère que l'extraction d'une plus grande valeur de la main-d'œuvre l'emporte sur les réductions de personnel en tant qu'attente pour l'IA. Non seulement la productivité est mentionnée par deux fois plus de répondants, mais chaque réponse suivante est liée d'une manière ou d'une autre à l'amélioration des normes sur le lieu de travail, que ce soit en le rendant plus efficace ou en augmentant le bien-être des employés. Bien sûr, les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête sont tout à fait conscientes qu'aucun emploi n'est sûr, notamment les emplois de bureau, car ils sont les plus susceptibles d'être remplacés par l'IA et l'automatisation.Les craintes que l'IA s'empare des emplois humains ont pris de l'ampleur avec l'avènement de l'IA générative. Selon un récent rapport de Goldman Sachs, 300 millions d'emplois dans le monde pourraient être touchés par l'IA et l'automatisation, notamment dans les bureaux et les services administratifs. Dans leur état actuel, les solutions d'IA qui peuvent être utilisées dans la plupart des environnements de bureau ne sont pas suffisamment avancées pour fournir des réponses parfaites ou pour créer n'importe quel résultat souhaité sans l'aide d'un être humain. Cependant, que se passerait-il si ces systèmes deviennent aussi compétents que les humains ?Selon le rapport de Microsoft, 82 % des dirigeants au niveau mondial et 85 % des dirigeants en Asie-Pacifique (APAC) ont déclaré que les employés auront besoin de nouvelles compétences dans un avenir propulsé par l'IA. Selon eux, cela permettra aux employés humains de tirer le meilleur parti de leurs nouvelles relations avec les assistants artificiels. Selon Microsoft, il s'agit de "nouvelles compétences de base" qui ne sont pas réservées aux rôles techniques ou aux experts en IA.et voici les plus importantes d'après rapport Work Trend Index de Microsoft :En réponse aux questions de CNBC Make It, LinkedIn a déclaré que les compétences requises pour le marché du travail d'aujourd'hui "évoluent rapidement", et qu'une grande partie de cette évolution est induite par l'IA. « Cela souligne la nécessité pour les entreprises de se concentrer sur la montée en compétences et la requalification de leurs travailleurs, et pour les professionnels d'avoir un état d'esprit de croissance », note l'entreprise. LinkedIn ajoute que l'IA a connu une croissance rapide sur le marché du travail. Dans l'APAC, la croissance des embauches de talents en IA en 2022 était plus élevée par rapport à l'ensemble des embauches dans la région.Par exemple, la part des talents en IA à travers l'Asie a augmenté à un taux exponentiel entre 2016 et 2022 - un énorme 565 % pour Singapour, 527 % pour l'Australie et 487 % pour l'Inde. « L'introduction de l'IA générative commence déjà à remodeler le marché du travail. Bien qu'il soit encore encore tôt, ce changement élargira les opportunités, créera de nouveaux rôles et augmentera la productivité », a déclaré Karin Kimbrough, économiste en chef de LinkedIn. En outre, selon le portail de l'emploi Indeed, l'intérêt pour les emplois dans le domaine de l'IA à Singapour a augmenté de 148,6 % au cours des cinq dernières années.« L'Asie s'est imposée comme une plaque tournante pour le développement, la recherche et la commercialisation de l'IA en raison de son énorme potentiel de rendement à l'échelle. Le Japon et la Corée du Sud, deux pays technologiques de premier plan en Asie, comptent parmi les pays où le nombre de demandes de brevets dans le domaine de l'IA est le plus élevé dans le monde », a déclaré Karthik Sudhakar, directeur principal de la stratégie et des opérations internationales d'Indeed. Selon Indeed, à Singapour, les fonctions liées à l'IA sont également "bien rémunérées, au-delà du salaire mensuel moyen" de 3 800 dollars.Par ailleurs, le rapport Work Trend Index de Microsoft indique que les gens pensent également que l'IA peut améliorer la créativité, qu'il s'agisse de formuler des idées pour leur travail (76 %) ou d'éditer leur travail (75 %). Plus ils comprennent l'IA, plus ils considèrent qu'elle peut les aider à accomplir les tâches les plus importantes de leur travail. Par exemple, 87 % des travailleurs occupant des fonctions créatives qui sont extrêmement familiarisés avec l'IA ont déclaré qu'ils n'hésiteraient pas à utiliser l'IA pour les aspects créatifs de leur travail. Alors que l'on craint que l'IA ne remplace les emplois, les données révèlent un aspect inattendu.« Les employés sont plus désireux de voir l'IA alléger le poids du travail qu'ils ne craignent de perdre leur emploi à cause de l'IA. Alors que 49 % des personnes disent craindre que l'IA ne remplace leur emploi, elles sont encore plus nombreuses - 70 % - à vouloir déléguer le plus de travail possible à l'IA pour alléger leur charge de travail », peut-on lire dans le rapport. Non seulement trois personnes sur quatre ont déclaré qu'elles seraient à l'aise avec l'IA pour les tâches administratives (76 %), mais la plupart des personnes ont également déclaré qu'elles seraient à l'aise avec l'IA pour le travail analytique (79 %) et même le travail créatif (73 %).Les répondants souhaitent également que l'IA les aide à trouver les informations et les réponses dont ils ont besoin (86 %), à résumer leurs réunions et les actions à entreprendre (80 %) et à planifier leur journée (77 %). « À mesure que l'IA remodèle le travail, la collaboration entre l'homme et l'IA sera le prochain modèle de travail transformationnel, et la capacité à travailler de manière itérative avec l'IA sera une compétence clé pour chaque employé », indique le rapport.Source : Le rapport Work Trend Index de Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions du rapport de Microsoft ?Que pensez-vous des compétences que Microsoft juge nécessaires pour l'avenir ?Permettront-elles réellement aux humains de faire face à la montée en puissance de l'IA ?