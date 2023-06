Principaux résultats

Dans l'ensemble, les investisseurs et les chefs d'entreprise estiment que les pitchs générés par le GPT-4 sont deux fois plus convaincants que ceux réalisés par des humains.

Dans l'ensemble, les investisseurs et les chefs d'entreprise sont trois fois plus susceptibles d'investir après avoir lu un pitch deck généré par GPT-4 qu'après avoir lu un pitch deck généré par un humain.

1 investisseur ou chef d'entreprise sur 5 ayant bénéficié d'un pitch généré par GPT-4 investirait 10 000 dollars ou plus.

La touche humaine contre l'avantage de l'IA

IA vs. humains : les pitchs de l'industrie financière

IA vs. humains : les pitchs de l'industrie du marketing

IA vs. humains : les pitchs de l'industrie technologique

Des résultats prometteurs pour de futures améliorations

Méthodologie

Pour tester l'efficacité des présentations créées par GPT-4, nous avons d'abord fourni à l'outil d'IA divers prompts afin qu'il puisse les générer. Nous avons ensuite interrogé 250 investisseurs et 250 chefs d'entreprise pour qu'ils évaluent la série de pitchs créés par GPT-4 par rapport à une série de pitchs réussis créés par des humains - et les personnes interrogées ne savaient pas du tout que l'IA était impliquée.L'IA peut générer des textes rapidement, mais sont-ils aussi informatifs et efficaces que ceux rédigés par des humains ? On a demandé à des chefs d'entreprise et à des investisseurs d'évaluer des présentations créées à la fois par l'IA et par des humains pour voir comment elles se comparent.Dans l'ensemble, les investisseurs et les chefs d'entreprise ont trouvé les pitchs de GPT-4 deux fois plus convaincants que les pitchs humains : 80 % ont trouvé les pitchs générés par GPT-4 convaincants, contre seulement 39 % pour les pitchs créés par des humains. Les pitchs créés par GPT-4 ont été mieux notés que ceux créés par des humains en termes de qualité, d'exhaustivité et de clarté. Les investisseurs et les chefs d'entreprise sont donc trois fois plus susceptibles d'investir dans un projet après avoir examiné un pitch deck créé par GPT-4 qu'après avoir examiné un pitch deck créé par un humain.Plus remarquable encore, un investisseur et un chef d'entreprise sur cinq ayant bénéficié d'un pitch deck généré par l'IA ont exprimé leur volonté d'investir 10 000 dollars ou plus dans l'entreprise, ce qui témoigne de l'attrait et du pouvoir de persuasion des pitch ends générés par l'IA.Les pitch deck générés par l'IA ont été bien accueillis dans l'ensemble, mais cela ne garantit pas qu'ils conviennent à tous les secteurs d'activité. Voyons comment ils se sont comportés dans des secteurs spécifiques, en commençant par la finance.Après une solide performance globale, GPT-4 a également reçu des critiques positives pour les pitchs de l'industrie financière. Les investisseurs et les chefs d'entreprise étaient 88 % plus susceptibles de trouver convaincants les pitchs générés par GPT-4 que les pitchs réalisés par des humains. Les pitchs de l'IA étaient si convaincants que les évaluateurs étaient trois fois plus susceptibles de copier leurs éléments. Bien entendu, la meilleure indication d'un pitch deck réussi est sa capacité à obtenir un financement, et les pitchs générés par GPT-4 avaient un taux d'investissement de 34 %, contre seulement 16 % pour les pitchs réalisés par un humain.Ces résultats suggèrent que GPT-4 pourrait avoir un impact important sur l'avenir du secteur financier et aider les entrepreneurs à obtenir des fonds auprès d'investisseurs. Comme de plus en plus d'entrepreneurs financent leurs idées, le paysage de l'industrie financière pourrait changer de manière significative avec un afflux de nouvelles idées, de pratiques créatives et d'acteurs du changement.Fondée sur les chiffres et les mathématiques, l'industrie financière semble parfaitement adaptée à l'utilisation de contenus générés par l'IA. Mais l'IA pourrait avoir plus de mal à surpasser les humains dans les industries créatives. Voyons si GPT-4 a conservé son avantage concurrentiel dans le domaine du marketing.Malgré l'environnement créatif, GPT-4 a obtenu à peu près autant de succès dans la création de pitchs de marketing que dans celle de pitchs financiers. Les investisseurs et les chefs d'entreprise étaient 73 % plus enclins à trouver convaincants les pitchs générés par GPT-4 que ceux réalisés par des humains. Les évaluateurs ont également estimé que les argumentaires marketing créés par GPT-4 étaient de meilleure qualité (75 % contre 32 %) et méritaient davantage d'être imités (70 % contre 25 %). Plus important encore, un pourcentage plus élevé de personnes interrogées ont exprimé leur volonté d'investir après avoir examiné les pitchs générés par l'IA que leurs homologues humains (35 % contre 12 %, respectivement).Dans le secteur du marketing, les pitch decks générés par GPT-4 peuvent avoir un fort potentiel pour attirer les investisseurs, ce qui est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs du secteur. Mais les acteurs du secteur du marketing peuvent utiliser l'IA au-delà de la création de pitchs pour créer des contenus plus personnalisés et améliorer l'expérience client. Grâce aux efforts combinés de l'IA et de l'imagination humaine, il sera passionnant de voir l'avenir du marketing se dessiner.Les secteurs de la finance et du marketing ont tous deux pesé lourd en faveur du matériel généré par l'IA. Voyons comment GPT-4 se comporte dans ce dernier domaine, l'industrie technologique.Selon les investisseurs et les chefs d'entreprise, les pitchs de l'industrie technologique générés par GPT-4 ont un avantage certain sur les pitchs de l'industrie technologique générés par l'homme. Plus précisément, les pitchs de GPT-4 se sont révélés 70 % plus convaincants et ont reçu des notes beaucoup plus élevées en termes de qualité globale. En termes de décisions d'investissement, 37 % des personnes interrogées souhaitaient investir dans les pitchs technologiques de GPT-4, contre seulement 11 % pour les pitchs réalisés par des humains.Là encore, l'IA de GPT-4 a obtenu des résultats exceptionnels et se recommande comme un outil possible pour les entrepreneurs technologiques à la recherche d'investissements. Avec le développement plus rapide que jamais de technologies qui changent le monde comme l'IA, la technologie pourrait jouer un rôle plus important dans les affaires, créant plus d'opportunités pour les entrepreneurs férus de technologie et apportant plus d'emplois sur le marché.Le développement de l'IA au cours des dernières années a été révolutionnaire, inspirant à certains d'entre nous un sentiment de promesse et à d'autres un sentiment d'inquiétude. Certains craignent que l'IA ne remplace les humains, mais l'accès aux outils de l'IA peut en fait aider les humains à accomplir davantage, comme le montre notre étude sur les pitch decks générés par le GPT-4.Les entrepreneurs qui utilisent les technologies de l'IA pour créer des dossiers de présentation, élaborer des plans d'affaires, affiner les structures organisationnelles, etc. peuvent améliorer leurs chances d'obtenir un financement. À mesure qu'un plus grand nombre d'entrepreneurs entrent dans l'espace professionnel avec les ressources dont ils ont besoin pour réussir, chaque secteur d'activité aura de plus grandes possibilités de diversité, de créativité et d'innovation. Au lieu de lutter contre l'IA et d'entrer en concurrence avec elle, les secteurs professionnels peuvent l'adopter et l'utiliser pour accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles.Pour cette étude, nous avons comparé des pitch decks créés par des humains dans différents secteurs d'activité à ceux créés par GPT-4, un système d'intelligence artificielle avancé. Pour ce faire, nous avons fourni à GPT-4 diverses invites pour chaque secteur afin qu'il génère des pitchs. Dans le cadre d'une enquête menée auprès de 250 investisseurs et 250 chefs d'entreprise, nous avons comparé les pitchs générés par GPT-4 à des pitchs humains réussis qui avaient déjà obtenu un financement. Les participants ne savaient pas que les pitchs avaient été générés par l'IA. Chaque personne interrogée a vu le même nombre de pitchs générés par l'IA et de pitchs créés par des humains. Parmi les répondants, 68 % étaient des hommes, 31 % des femmes et 1 % ont préféré ne pas se prononcer.