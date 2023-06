La guerre Russie-Ukraine en cours et l'inflation en Europe ont légèrement affecté les marchés du big data et de l'analytique en Europe de l'Ouest (WE), qui ont affiché une croissance de 18,7 % en glissement annuel en monnaie constante (dollars américains) au second semestre 2022, par rapport à la croissance de 21,5 % au S1. En revanche, l'Europe centrale et orientale (CEE) a subi un ralentissement plus marqué, avec une croissance de seulement 0,5 % en monnaie constante d'une année sur l'autre.Selon le Big Data and Analytics (BDA) Software Forecast d'IDC, les perspectives européennes devraient s'améliorer, avec une croissance de 14 % en 2023 (en monnaie courante) et une tendance à la hausse les années suivantes, ce qui se traduira par un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,8 % pour l'Europe de l'Ouest et de 19 % pour l'Europe centrale et orientale au cours de la période 2023-2027. La croissance désinhibée des solutions d'analyse de données et d'IA stimulera par la suite la demande d'outils et de plateformes de veille stratégique et d'analytique, laissant ainsi les deux autres marchés nettement à la traîne.", déclare Veronika Paal, analyste de recherche senior chez IDC European Software Data & Analytics.Toutefois, l'IA générative n'est qu'un des facteurs qui influencent le marché. Selon Matija Misic, analyste de recherche chez IDC European Software Data & Analytics : "Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions d'IDC ?Trouvez-vous que cette étude d'IDC est pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? Pensez-vous investir davantage dans ces solutions à l'avenir ?