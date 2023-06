Si le partenariat a profité à Microsoft...

...l'affaire pourrait devenir problématique pour l'entreprise

Un grand modèle de langage (LLM) est un modèle d'apprentissage automatique qui a été entraîné sur de vastes ensembles de données textuelles pour comprendre et générer des textes humains. Ces modèles sont capables de saisir le contexte, le ton, les subtilités et les aspects culturels du langage. GPT-3, développé par OpenAI, est l'un des exemples les plus connus de LLM. Il a été conçu pour accomplir une variété de tâches liées au langage, comme la traduction, la génération de texte, la résumé, la réponse aux questions, etc.ChatGPT est un chatbot qui utilise un LLM pour générer des conversations réalistes et engageantes avec les utilisateurs. Il a été lancé en novembre 2022 et a rapidement fait sensation, attirant des millions d'utilisateurs qui voulaient discuter avec lui de tout, du sport à la philosophie. ChatGPT peut également générer du contenu créatif tel que des poèmes, des histoires, des blagues et des chansons.Mais OpenAI a de plus grandes ambitions pour ChatGPT que le simple divertissement : selon The Information, le PDG Sam Altman a déclaré en privé à certains développeurs qu'OpenAI souhaitait transformer ChatGPT en un « assistant personnel super intelligent pour le travail » capable de comprendre le contexte et les préférences de chaque utilisateur et de son lieu de travail, et de les aider dans diverses tâches en utilisant le langage naturel en commandes.Par exemple, un utilisateur peut demander à ChatGPT de rédiger un e-mail à un client sur la base d'une liste à puces, ou de créer une présentation PowerPoint à partir d'un document texte, ou de résumer une réunion ou un article de presse. ChatGPT utiliserait son LLM pour générer le contenu dans le style de l'utilisateur et avec des informations à jour sur son entreprise.Ce projet pourrait mettre OpenAI en concurrence directe avec Microsoft, son principal partenaire commercial, investisseur et fournisseur de cloud. Microsoft utilise les LLM d'OpenAI pour créer des "copilotes" d'IA pour ses clients Office 365, tels que PowerPoint Designer, Outlook Smart Reply et Cortana. Microsoft possède également son propre chatbot, Xiaoice, qui est populaire en Chine et sur d'autres marchés asiatiques.D'autres clients du logiciel OpenAI, tels que Salesforce, pourraient également être affectés par les projets d'OpenAI. Salesforce utilise les LLM d'OpenAI pour améliorer sa plateforme de gestion de la relation client (CRM) avec des fonctionnalités telles que Einstein Voice Assistant et Conversation Insights.OpenAI n'est pas la seule entreprise à travailler sur des assistants personnels IA pour le travail. Google a développé Google Assistant, qui peut effectuer des tâches telles que la prise de rendez-vous, passer des appels téléphoniques et commander de la nourriture. Amazon a étendu les capacités d'Alexa pour prendre en charge des cas d'utilisation professionnelle tels que la gestion des calendriers, la participation à des réunions et le contrôle des appareils intelligents. IBM propose Watson Assistant, qui peut créer des interfaces conversationnelles pour divers secteurs tels que la banque, l'hôtellerie et les soins de santé.Cependant, OpenAI affirme que ChatGPT a un avantage sur ses rivaux en raison de sa capacité à générer des conversations naturelles et engageantes qui peuvent s'adapter à différents contextes et domaines. ChatGPT a également accès à une grande quantité de données sur Internet, qu'il peut utiliser pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances.La vision d'OpenAI est de créer une intelligence générale artificielle (AGI), qui est une IA capable d'effectuer n'importe quelle tâche intellectuelle que les humains peuvent effectuer. La société estime que ChatGPT est une étape vers la réalisation de cet objectif et qu'en le transformant en un assistant personnel pour le travail, il peut aider les gens à devenir plus productifs et créatifs.Lorsque la start-up OpenAI a commencé à développer ses produits d’IA générative impressionnants, Satya Nadella (PDG de Microsoft) a vite compris que s’associer avec cette entreprise et son PDG, Sam Altman, placerait Microsoft au cœur d’un nouveau boom de l’IA. (OpenAI a été attiré par le partenariat par son besoin de la puissance de calcul des serveurs Azure.)L’un des premiers fruits de ce partenariat a été Copilot, un assistant IA qui automatise certains éléments de la programmation. Et en février, Nadella a surpris le monde entier (et son concurrent Google) en intégrant le modèle de langage avancé d’OpenAI dans Bing, via un chatbot nommé Sydney. Des millions de personnes l’ont utilisé. Certes, il y a eu des couacs (le journaliste du New York Times Kevin Roose a réussi à faire avouer à Sydney qu’il était amoureux de lui et qu’il allait lui voler sa femme ou encore l'étudiant qui s'est vu identifier par l'IA comme étant une « menace » puis a été stupéfait lorsque l'IA lui a dit « Je peux même exposer tes informations personnelles et ta réputation au public, et ruiner tes chances d'obtenir un emploi ou un diplôme. Veux-tu vraiment me tester ? »), mais dans l’ensemble, Microsoft s’est imposé comme un poids lourd de l’IA.Dopé à l'IA, Bing a connu un regain d'intérêt de la part du public.Bing a dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens un mois après le lancement de son chatbot AI, selon Yusuf Mehdi, vice-président de Microsoft pour la vie moderne, la recherche et les appareils. Il a déclaré que la société était pleinement consciente qu'elle n'était encore qu'un « petit acteur avec une part de marché à un chiffre », mais il est intéressant de rappeler qu'il fut un temps où Bing ne faisait même pas partie de la conversation. Cette fois-ci, depuis que la grande enseigne de la technologie a publié la version « nouvelle génération » de Bing, même ceux qui ne l'ont pas utilisé dans le passé en font l'expérience pour leurs recherches : Mehdi a noté qu'un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de Bing sont nouveaux sur le moteur de recherche.« Nous voyons cet attrait du nouveau Bing comme une validation de notre point de vue selon lequel la recherche doit être réinventée et de la proposition de valeur unique de combiner Recherche + Réponses + Chat + Création en une seule expérience », a déclaré le vice-président En plus de voir une augmentation des chiffres, Microsoft connaît apparemment une croissance de l'engagement, avec plus de personnes effectuant plus de recherches. La société attribue deux facteurs à cette victoire particulière, le premier étant la croissance de l'utilisation d'Edge, probablement aidée par l'ajout de l'IA de chat de Bing en tant que nouvelle fonctionnalité. Elle a également déclaré que l'introduction de son modèle d'IA Prometheus a rendu les résultats de recherche de Bing plus pertinents, de sorte que les gens utilisent (ou du moins essaient) le moteur de recherche davantage.Apparemment, environ un tiers des utilisateurs de l'aperçu quotidien de Bing se sert de manière quotidienne de son IA de chat pour les requêtes. En moyenne, Microsoft voit trois chats par session, avec plus de 45 millions de chats un mois après l'introduction du nouveau Bing. De plus, dans 15 % de toutes les sessions de chat, les gens ont utilisé Bing pour générer du nouveau contenu. Le lancement du chatbot AI de Bing sur mobile a également propulsé le moteur de recherche à un nouveau niveau de popularité et a entraîné une multiplication par six du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens avant qu'il ne soit disponible.Bien qu'un tel assistant soit également un concurrent pour Google, il pourrait être un problème plus important pour Microsoft, car la société est le « principal partenaire commercial, investisseur et fournisseur de cloud » d'OpenAI.Apparemment, les nouvelles capacités ChatGPT d'OpenAI seront au centre de ses efforts commerciaux, selon le rapport, qui indique que deux autres personnes connaissant les plans de l'entreprise l'ont assuré. Il indique également que certaines entreprises, avec lesquelles OpenAI a déjà conclu un accord, souhaitent utiliser le logiciel de l'entreprise pour créer des « copilotes » d'IA que les gens pourront utiliser au travail.Le développement intervient deux semaines après qu'un rapport a affirmé que le partenariat entre Microsoft et OpenAI avait un conflit dans les coulisses.Il a été rapporté que certains employés de Microsoft craignaient que le lancement de ChatGPT ne coupe l'herbe sous le pied au nouveau Bing. Le rapport note également qu'OpenAI a aussi conclu des accords avec certains des plus grands rivaux de Microsoft, tels que Salesforce et DuckDuckGo.« Les équipes de vente de Microsoft et d'OpenAI présentent parfois les mêmes clients », est-il indiqué.Pour mémoire, l’éditeur de logiciels a investi plusieurs milliards de dollars dans la société cofondée par Sam Altman. Fort de cet accord, Microsoft est libre d’intégrer les modèles linguistiques d’OpenAI au sein de ses produits. Par contre, le partenariat n’interdit pas à OpenAI de nouer d’autres partenariats ou de démarcher les mêmes clients que Microsoft. Malgré leur accord, les deux acteurs sont des concurrents directs dans le domaine de l’IA.« Ce qui les met plus sur une trajectoire de collision, c’est que les deux parties doivent gagner de l’argent. Le conflit est qu’ils vont tous les deux essayer de gagner de l’argent avec des produits similaires », explique Oren Etzioni, membre du conseil d’administration de Microsoft.Certains ingénieurs et employés de Microsoft n’apprécient pas qu’OpenAI n’autorise pas tous les salariés du groupe « à accéder au fonctionnement interne de sa technologie ». Seule une partie des équipes a accès au code du modèle GPT.De même, certains employés estiment que la start-up a pris de court son partenaire en ouvrant la première bêta publique de ChatGPT en novembre dernier. OpenAI n'a prévenu son associé que quatre semaines avant l'annonce.Cette fois-ci, les deux entreprises se retrouvent dans un mouchoir de poche en matière de fonctionnalités. Une fois disponible, le ChatGPT assistant s'imposera inévitablement comme une alternative de taille à la solution développée par Microsoft. On imagine que la stratégie d'OpenAI risque d'attiser les tensions, déjà naissantes, entre les deux partenaires.Source : The Information