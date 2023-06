Présentation de la nouvelle page d'accueil Paramètres

Paramètres recommandés*: cette carte s'adapte à vos habitudes d'utilisation spécifiques, offrant des options de paramètres opportunes et pertinentes. Il est conçu pour rationaliser la gestion de vos paramètres et vous faire gagner du temps. Stockage cloud : vous donne un aperçu de votre utilisation du stockage cloud et vous permet de savoir quand vous approchez de la capacité. Récupération de compte : permet de sécuriser davantage votre compte Microsoft en vous aidant à ajouter des informations de récupération supplémentaires afin que vous ne soyez jamais bloqué sur votre compte, même si vous oubliez votre mot de passe. Personnalisation : met la personnalisation au premier plan en offrant un accès en un clic pour mettre à jour votre thème d'arrière-plan ou changer votre mode de couleur. Microsoft 365 : fournit un aperçu rapide de l'état et des avantages de votre abonnement, ainsi que la possibilité d'effectuer certaines actions clés directement dans les paramètres au lieu d'aller sur le Web. Xbox : Semblable à la carte Microsoft 365, vous pourrez afficher l'état de votre abonnement et gérer l'abonnement à partir de l'application Paramètres. Appareils Bluetooth : Pour simplifier votre expérience de gestion des appareils Bluetooth, nous avons mis cela au premier plan afin que vous puissiez accéder et vous connecter rapidement à vos appareils compatibles Bluetooth préférés.

Restaurer pour plus d'applications

.tar

.tar.gz

.tar.bz2

.tar.zst

.tar.xz

.tgz

.tbz2

.tzst

.txz

.rar

.7z

Et plus encore!

En mai, lors de la conférence Build, Microsoft a présenté Windows Copilot pour Windows 11 . Dans la build publié le 29 juin, Microsoft a offert un premier aperçu de Windows Copilot aux Windows Insiders dans le Dev Channel via un déploiement de fonctionnalités contrôlé : « cette première Preview se concentre sur notre expérience d'interface utilisateur intégrée, avec des fonctionnalités supplémentaires à venir dans les futures Preview ».Pour utiliser Copilot, vous devez disposer au moins de Windows Build 23493 dans le Dev Channel, et au moins de Microsoft Edge version 115.0.1901.150.Pour commencer, cliquez simplement sur le nouveau bouton de la barre des tâches (ou WIN + C) pour lancer Windows Copilot. Windows Copilot utilisera le même compte Microsoft (MSA) ou Azure Active Directory (AAD) que celui utilisé pour vous connecter à Windows.Windows Copilot apparaîtra sous la forme d'une barre latérale ancrée à droite où il ne chevauchera pas le contenu de votre bureau et s'exécutera sans entrave le long de vos fenêtres d'application ouvertes, vous permettant d'interagir avec Windows Copilot à tout moment.La Preview de Copilot offre trois styles de conversation différents, allant du plus factuel au plus créatif, selon les préférences de l’utilisateur. Elle permet également d’accéder à des plugins tiers qui peuvent enrichir l’expérience du Copilot avec des applications ou des services spécifiques.En plus du chat, Copilot prendra également en charge la création d'images AI à l'aide du modèle DALL-E 2 d'OpenAI, la même technologie utilisée pour Bing Image Creator. Certaines fonctionnalités annoncées le mois dernier, y compris la prise en charge de plug-ins tiers, ne sont pas incluses dans cette Preview initial, et les versions ultérieures pourront également ajuster une gamme plus large de paramètres Windows.L'intégration de Copilot au niveau du système d'exploitation lui permettra également de modifier certains paramètres Windows et d'exécuter certaines commandes, ce qui pourrait épargner aux utilisateurs moins techniques l'effort de creuser dans l'application Paramètres ou d'apprendre les raccourcis clavier. Les exemples de Microsoft incluent l'activation du mode sombre ou Ne pas déranger ou la prise d'une capture d'écran.Copilot n’est pas seulement un outil d’assistance, mais aussi un moyen pour Microsoft de monétiser son système d’exploitation. En effet, Copilot affiche des publicités Bing qui sont censées être pertinentes pour l’utilisateur, en fonction de ses recherches et de ses interactions avec l’IA. Ces publicités sont régies par la même déclaration de confidentialité que celle qui s’applique au reste de Bing.Microsoft affirme que Copilot va s’améliorer au fil du temps avec les retours des utilisateurs et l’ajout de nouvelles fonctionnalités. Copilot représente une étape importante dans l’intégration de l’IA au niveau du système d’exploitation, qui pourrait transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur ordinateur.Comme d'habitude, la nouvelle version Insider Preview est également livrée avec divers autres correctifs, fonctionnalités et modifications. L'application Paramètres obtient une « page d'accueil » repensée avec des « cartes » qui vous donnent des informations sur différentes choses ou vous permettent de modifier rapidement les paramètres courants - bien que sur les sept cartes que Microsoft présente, quatre sont liées aux services de compte Microsoft comme Microsoft 365, OneDrive, paramètres d'abonnement Xbox et récupération de compte. Les autres vous montreront vos appareils Bluetooth connectés, vous permettront de changer rapidement le thème de votre bureau et de faire des recommandations pour peaufiner vos paramètres.Explorons un peu plus certaines fonctionnalités.Microsoft a présenté une nouvelle page d'accueil dans les paramètres qui vous offre une expérience dynamique et personnalisée. Elle fournit une vue d'ensemble de votre appareil, un accès rapide aux paramètres clés et vous aide à gérer votre compte Microsoft.Et Microsoft d'expliquer :Nous avons créé des cartes interactives qui représentent divers paramètres liés aux appareils et aux comptes, regroupés par fonctions couramment utilisées. Chaque carte est optimisée pour offrir les informations et les commandes les plus pertinentes à portée de main. Dans cette version, vous verrez jusqu'à sept cartes, et d'autres seront bientôt disponibles.Voici un aperçu de chaque carte*:Vous pouvez prendre des mesures rapides directement à partir de cette page en un seul clic, ce qui rend la gestion des appareils et des comptes transparente et efficace. Ce qui distingue encore plus la page d'accueil, c'est qu'elle est plus qu'une simple page de destination, elle évolue et apprend avec vous. Au fur et à mesure que vous utilisez votre appareil, il s'adapte pour fournir les informations les plus pertinentes et les plus utiles en fonction de votre utilisation et de vos préférences.En plus des capacités des améliorations de sauvegarde et de restauration que Microsoft a annoncées en mai, cette version étend la prise en charge à encore plus de types d'applications. Les utilisateurs verront désormais les épingles de leur application de bureau restaurées dans la barre des tâches et le menu Démarrer, y compris les applications de bureau qui n'ont pas été installées à partir du Microsoft Store.Les applications de bureau disponibles dans le Microsoft Store peuvent être restaurées en cliquant sur l'épingle de l'application pour commencer. Pour les applications qui ne sont pas disponibles dans le Microsoft Store, vous serez dirigé vers le Web pour télécharger le programme d'installation.Pour essayer cette expérience, les périphériques de sauvegarde et de restauration doivent être mis à jour vers cette version. Une fois que vous avez sauvegardé via la nouvelle application de sauvegarde Windows ou en visitant Comptes/Sauvegarde Windows dans les paramètres, vous pouvez essayer la nouvelle restauration lors de l'expérience prête à l'emploi lors de la configuration d'un nouveau PC ou en réinitialiser un PC existant (Paramètres*> Système*> Récupération*> Réinitialiser ce PC) avec cette version.Comme annoncé lors de la conférence Build en mai, cette version ajoute un support natif pour la lecture de formats de fichiers d'archive supplémentaires à l'aide du projet open source libarchive tel que :Microsoft a introduit un nouveau Mixer de volume amélioré dans les paramètres rapides*! L'expérience de réglages rapides audio mise à jour apporte un Mixer de volume moderne qui permet une personnalisation rapide de l'audio sur une base par application, avec un contrôle supplémentaire pour échanger des appareils à la volée. Microsoft a également ajouté un nouveau raccourci clavier (WIN + CTRL + V) pour vous amener directement au Mixer de volume pour un contrôle plus rapide de l'expérience. Avec ce changement, vous pouvez désormais mieux personnaliser votre expérience audio avec plus de contrôle et moins de clics pour mieux gérer vos applications préféréesSource : Microsoft Que pensez-vous du Copilot comme assistant virtuel ?Quels plugins tiers aimeriez-vous voir intégrés au Copilot ?Quelles sont les améliorations ou nouveautés qui vous intéressent le plus dans cette build ?