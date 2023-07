47 % des responsables techniques ont déclaré que l'IA était leur plus grande priorité en termes de dépenses pour le prochain exercice fiscal

Il est important de noter qu'environ 21 % du budget total de l'entreprise pour la technologie est consacré à l'IA. C'est plus du double de ce que les entreprises dépensent pour le Cloud Computing, mais malgré cela, 63 % des responsables techniques ont déclaré que les processus informatiques basés sur le cloud resteront essentiels au cours de l'année à venir.C'est un peu plus que les 58 % qui ont dit la même chose à propos de l'IA, mais l'argent va clairement vers cette dernière plutôt que vers la première, tous les éléments ayant été considérés et pris en compte. La cybersécurité arrive en troisième position en termes d'importance, avec seulement 42 % des responsables techniques la qualifiant d'essentielle.Il y a de quoi s'inquiéter, car la cybersécurité devrait être plus prioritaire qu'une innovation de pointe comme l'IA, qui a encore besoin d'un certain temps avant de prendre sa véritable forme. Quoi qu'il en soit, l'attrait de l'IA conduit de nombreux responsables techniques à lui donner la priorité sur la cybersécurité. Elle devient presque aussi importante que le Cloud Computing. Les investissements dans le secteur de l'IA dépassant déjà largement celui du Cloud Computing.Les taux d'intérêt atteignant des niveaux record, 53 % des cadres travaillant dans le secteur des technologies ont déclaré qu'ils cherchaient à réduire leurs dépenses. Comme 47 % d'entre eux pensent que l'IA créera un surplus d'emplois bien qu'elle rende certaines fonctions obsolètes, il est clair qu'ils consacrent autant d'argent que possible dans cette niche et réduisent les investissements dans d'autres domaines tels que la cybersécurité. Dans un monde où les logiciels malveillants et les cyberattaques se multiplient, seul l'avenir nous dira si c'est la meilleure décision à prendre.Source : CNBC Qu'en pensez-vous ?D'après vous, est-ce une bonne idée de se concentrer un peu plus vers l'IA ?