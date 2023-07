Les chatbots alimentés par des LLM étant devenus plus puissants, de nombreuses organisations ont mis en place des interdictions complètes ou ont limité les données pouvant être partagées avec eux. Cependant, comme une écrasante majorité (82 %) n'a pas mis en place de stratégie de gestion des risques internes, elles restent aveugles aux cas d'employés utilisant l'IA générative pour les aider dans leurs tâches.", déclare Terry Ray, "" chez Imperva.Une étude précédente d'Imperva sur les plus grandes failles des données des cinq dernières années a révélé que 24 % d'entre elles étaient dues à une erreur humaine. (L'erreur humaine est définie comme l'utilisation accidentelle ou malveillante d'informations d'identification à des fins de fraude, de vol, de demande de rançon ou de perte de données). Cependant, les entreprises n'accordent toujours pas la priorité aux menaces d'origine interne, 33 % d'entre elles déclarant qu'elles ne les considèrent pas comme une menace importante., poursuit M. Ray.Selon Imperva, il est essentiel que les entreprises découvrent et aient une visibilité sur chaque base de données de leur système. Le but est que les informations importantes stockées dans des bases de données cachées ne soient pas oubliées ou utilisées à mauvais escient. Une fois l'inventaire réalisé, l'étape suivante consiste à classer chaque actif de données en fonction de son type, de sa sensibilité et de sa valeur pour l'organisation. Les entreprises doivent également mettre en œuvre des capacités de surveillance et d'analyse des données permettant de détecter les menaces telles que les comportements anormaux, l'exfiltration de données, l'escalade des privilèges ou la création de comptes suspects.Source : Imperva Que pensez-vous de cette étude ?Que faudrait-il faire pour mieux sécuriser les bases de données d'une entreprise ?