Le chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI a fait sensation lorsqu'il a fait irruption sur la scène à la fin de l'année dernière. Il a recueilli plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en quelques mois seulement, ce qui en fait l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire. L'engouement pour l'IA générative a poussé les géants de la technologie à l'adopter rapidement, a encouragé les PDG à réévaluer leurs besoins en main-d'œuvre humains et a déclenché une ruée vers les actions des sociétés d'IA, dont la valeur se chiffre en centaines de milliards de dollars. Mais les gens semblent avoir commencé à se lasser de ChatGPT et des chatbots d'IA en général.Des statistiques publiées cette semaine par la société d'analyse Similarweb suggèrent que la frénésie a peut-être commencé à s'estomper. Le trafic mondial vers le site de ChatGPT a chuté de 9,7 % et les visiteurs uniques de 5,7 % en juin. Certaines sources avaient rapporté le mois dernier que la croissance fulgurante du trafic de ChatGPT commençait à se stabiliser, mais c'est le premier mois où elle a réellement diminué. ChatGPT ne semble plus pouvoir continuer à croître jusqu'à devenir le site Web le plus fréquenté au monde. En d'autres termes, Google ne risque pas d'être éclipsé par le chatbot d'OpenAI qui s'est rapidement transformé en phénomène culturel.« Je pense qu'il y a des problèmes de croissance lorsque vous passez de zéro à 100 millions d'utilisateurs aussi rapidement. L'infrastructure extraordinairement lourde se traduirait par une précision moindre. Il faut à la fois changer ce sur quoi le modèle est formé et gérer les implications potentielles de la réglementation », a déclaré Sarah Hindlian-Bowler, responsable de la recherche technologique pour les Amériques chez Macquarie. OpenAI a également lancé l'application mobile ChatGPT sur iOS en mai, ce qui pourrait avoir contribué à la baisse du trafic vers le site. Le chatbot a été téléchargé plus de 17 millions de fois sur iOS dans le monde entier au 4 juillet.Similarweb indique que les téléchargements ont atteint un pic le 31 mai et sont restés populaires aux États-Unis, avec une moyenne de 530 000 téléchargements par semaine au cours des six premières semaines complètes de disponibilité. Certains établissent également un lien entre la baisse du trafic vers le site du chatbot et les vacances d'été des écoles, puisque les étudiants sont moins nombreux à chercher de l'aide pour leurs devoirs. Ces derniers font en fait partie des utilisateurs précoces de ChatGPT, causant des problèmes aux écoles. De nombreux établissements ont dû prendre des mesures pour limiter l'utilisation de ChatGPT par les étudiants.La baisse du trafic est encore plus importante aux États-Unis, avec un recul de 10,3 % d'un mois sur l'autre. Malgré cette baisse, ChatGPT reste de loin le site le plus visité proposant un chatbot d'IA. ChatGPT reçoit plus de trafic mondial que le moteur de recherche Bing de Microsoft, qui a récemment lancé son propre chatbot d'IA. Selon les données de Similarweb, le chatbot Bard de Google ne figure même pas dans le trio de tête de Similarweb. Il se place juste derrière Character.ai, une startup qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres chatbots. (Les chatbots les plus populaires parmi eux sont ceux basés sur Elon Musk et Mario de Nintendo.)Selon Similarweb, les visites mondiales sur Character.ai ont chuté de 32 % d'un mois sur l'autre, bien que le trafic soit toujours en très forte hausse par rapport à juin 2022, lorsque l'entreprise fondée par d'anciens ingénieurs de Google n'en était qu'à ses débuts. Mais Character.ai a contesté les conclusions de Similarweb. Dans un courriel à Fortune, le PDG et cofondateur de la société, Noam Shazeer, note : « notre utilisation est en hausse ». Bien que la réponse reste assez vague, Shazeer ajoute que les utilisateurs ont migré vers les nouvelles applications lancées par la startup en mai. (Le rapport de Similarweb indique qu'il suit "le trafic Web de bureau et mobile".)Character.ai a levé 150 millions de dollars fin mars lors d'un tour de table mené par Andreessen Horowitz, qui a évalué la startup à 1 milliard de dollars. Par ailleurs, le rapport de Similarweb indique que l'engagement des visiteurs envers ChatGPT est également en baisse si l'on considère le nombre de minutes par visite. Similarweb a déclaré qu'elle ne dispose pas encore de cette mesure pour le mois de juin, mais affirme que le temps passé sur le site de ChatGPT était déjà en baisse de 8,5 % en mai. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour OpenAI ? Selon Similarweb, il n'est pas certain que la startup d'IA se réjouit de la baisse du trafic vers le site de ChatGPT.Cependant, David Carr, responsable de l'analyse des données chez Similarweb, rappelle que le site de ChatGPT sert principalement de produit d'appel pour générer des pistes de vente pour OpenAI, qui met sa technologie à la disposition d'autres entreprises pour qu'elles l'intègrent dans leurs applications. Cela suggère que l'entreprise ne se préoccupe peut-être pas trop de la baisse du trafic vers le site de ChatGPT, car il a été lancé à l'origine comme une démonstration technologique. Plus de huit mois après, OpenAI a probablement eu le temps de développer des offres lucratives autour de ChatGPT, notamment avec l'application iOS et les API pour les développeurs.OpenAI espère convaincre les entreprises clientes d'utiliser ses services d'IA. Microsoft, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans le startup d'IA, vend les services d'OpenAI et a intégré sa technologie GPT-4 dans des produits tels qu'Office et Bing Chat. Entre-temps, le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a qualifié d'"exorbitant" le coût d'exploitation de ce service essentiellement gratuit. Selon des estimations externes, le coût d'exploitation du site de ChatGPT s'élèverait à environ 700 000 dollars par jour. Selon Similarweb, contrairement à Bing, OpenAI n'est pas nécessairement conçu pour gérer un site Web grand public financé par la publicité.Le principal revenu direct de ChatGPT provient des abonnements vendus à ceux qui souhaitent avoir accès à la version la plus récente et la plus performante. Ainsi, les abonnés reçoivent GPT-4, tandis que les utilisateurs gratuits ont accès à une version plus ancienne. Carr pense que la viabilité de ce modèle commercial est discutable, étant donné que les utilisateurs peuvent obtenir GPT-4 gratuitement dans le cadre de Bing. En outre, OpenAI fournit un accès API à des versions plus personnalisables de son logiciel à d'autres entreprises. Selon le rapport, le trafic vers le site Web du développeur "platform.openai.com" a augmenté de 3,1 % entre mai et juin.En somme, la baisse du trafic vers le site de ChatGPT et celui de l'un de ses principaux concurrents montre que la nouveauté n'est plus de mise pour les chatbots d'IA. Ils devront désormais prouver leur valeur, plutôt que de la considérer comme acquise. Pour certains critiques, cela risque d'être une tâche compliquée, car les chatbots souffrent d'un grand nombre de problèmes, principalement ceux concernant leurs données d'entraînement. Cela nécessite d'énormes quantités de données, glanées un peu partout sur le Web et souvent protégées par le droit d'auteur. OpenAI et ses concurrents font face à de nombreuses plaintes pour violation de droit d'auteur.Enfin, si certains dirigeants d'entreprise sont enthousiasmés par l'IA, d'autres s'inquiètent de la confidentialité des données et mettent en garde leurs employés contre le partage de données confidentielles ou sensibles avec ChatGPT. Altman a déclaré en mai qu'OpenAI ne forme plus ses modèles à partir de données provenant de clients payants. Mais les préoccupations ne s'estompent pas pour autant. Des études suggèrent d'ailleurs qu'il est possible d'extraire les données partagées avec ChatGPT.Source : Similarweb Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, qu'est-ce qui explique la baisse du trafic vers le site Web de ChatGPT ?Pensez-vous que c'est la fin d'une mode ? La bulle de l'IA commence-t-elle à se résorber ?Les gens se sont-ils aperçus que l'IA n'est pas la solution à tout, comme l'ont vanté certains acteurs du secteur de l'IA ?