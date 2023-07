Ce résultat a été présenté dans un document de recherche (pdf) daté du 27 juin et rédigé par 19 chercheurs chinois spécialisés dans les processeurs informatiques et issus de cinq établissements d'enseignement supérieur technologique. Les chercheurs affirment que leur approche devrait ouvrir la voie à la création de machines auto-évolutives, modifier à jamais le flux de conception des processeurs traditionnels et réformer l'industrie mondiale des semi-conducteurs.Leur processeur, qui utilise un jeu d'instructions d'IA appelé RISC-V 32IA, peut faire fonctionner avec succès le système d'exploitation Linux (noyau 5.15). Selon les chercheurs, ses performances sont comparables à celle du processeur Intel 80486SX conçu par l'homme en 1991.Leur objectif est de battre le dernier processeur conçu par l'homme, tout en façonnant l'avenir de l'informatique. "", peut-on lire dans l'article. Il affirme qu'il faut 4 560 heures (190 jours) à un être humain pour achever la conception complète d'un processeur traditionnel, tel que le K486 d'Intel.Le nouveau processeur, selon l'article, atteint une précision de 99,99 % pour les tests de validation, tandis que la conception physique de la puce utilise des scripts en technologie 65 nm pour générer la disposition en vue de la fabrication. Sa conception décompose les unités de contrôle et d'arithmétique de l'unité centrale de traitement de l'IA en modules fonctionnels plus petits.Cependant, la puce RISC-V 32IA a une fréquence de 300 MHz, comparée au processeur humain d'Intel de 3,6 GHz, ce qui la rend plus lente pour traiter les commandes de l'ordinateur.Les chercheurs l'admettent, affirmant que les processeurs fabriqués à partir de modèles d'IA "". Ils prévoient d'augmenter les performances de ce qu'ils appellent "" en déployant des algorithmes augmentés plus élaborés.Source : Pushing the Limits of Machine Design: Automated CPU Design with AI Pensez-vous que cette recherche est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?