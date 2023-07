Un nombre d'utilisateurs en chute

Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ChatGPT connaisse une chute des utilisateurs ?

Plus tôt cette année, ChatGPT a établi un record en devenant l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire après avoir atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ou MAU, fin janvier, selon un rapport du géant bancaire suisse UBS. Le chatbot appartenant à OpenAI a dépassé les 100 millions de MAU un peu plus de deux mois après son lancement – battant confortablement les vitesses de croissance des principales applications comme TikTok et Instagram, selon la note d'UBS.Il a fallu neuf mois à TikTok pour atteindre le même niveau d'utilisateurs ; Instagram a pris deux ans et demi ; et Spotify n'a amassé que 100 millions de MAU après quatre ans et demi, selon le rapport, citant des données de la société d'analyse de données Similar Web. « En vingt ans après l'espace Internet, nous ne pouvons pas nous souvenir d'une montée en puissance plus rapide dans une application Internet grand public », ont écrit les analystes d'UBS dans le rapport.De nombreuses entreprises technologiques, principalement Google, ont immédiatement cherché à reproduire le succès de ChatGPT. Il convient de rappeler que les taux d'adoption de la technologie se sont généralement accélérés au cours des dernières décennies. De plus, le succès de ChatGPT a peut-être été moins lié à un intérêt général pour les chatbots qu'à sa nouveauté, qui peut maintenant s'estomper.ChatGPT a peut-être simplement bénéficié de l'augmentation des taux d'adoption des utilisateurs. En effet, la semaine dernière, Meta a lancé un rival sur Twitter appelé Threads. Presque instantanément, Threads, malgré des inconvénients importants dans sa conception et de nombreux problèmes de confidentialité, a facilement battu le record de ChatGPT en tant qu'application grand public à la croissance la plus rapide. S'il a fallu deux mois à ChatGPT pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs,, selon une publication de Mark Zuckerberg. Et Meta l'a fait sans dépendre de nouvelles fonctionnalités d'IA flashy (en fait, Twitter a intenté une action en justice, alléguant que Threads n'est qu'une copie de Twitter).Rappelons qu'il a fallu 5 jours à ChatGPT pour atteindre le million d'utilisateurs , tandis qu'en un jour, Threads en avait 30 millions Le trafic mobile et desktop vers le site Web de ChatGPT dans le monde a chuté de 9,7% en juin par rapport au mois précédent, selon la société de données Internet Similarweb. Les téléchargements de l'application iPhone du bot, qui a été lancée en mai, ont également diminué régulièrement depuis le pic de début juin, selon les données de Sensor Tower.Ce déclin pourrait être le signe d’un désintérêt des consommateurs pour les chatbots et les autres outils basés sur l’IA, alors que les entreprises technologiques investissent massivement dans le développement de produits basés sur l’IA.ChatGPT, développé par la société d'intelligence artificielle OpenAI, a suscité une explosion d'intérêt pour l'intelligence artificielle lors de son lancement à la fin de l'année dernière, incitant les grandes entreprises technologiques à se précipiter pour fournir des outils concurrents. Les développeurs, les employés de bureau et les étudiants l'utilisent pour accélérer leur travail et poser des questions sur une gamme variée de sujets.Les chatbots sont alors devenus un incontournable des conversations. Certaines entreprises ont même licencié des rédacteurs et les ont remplacés par ChatGPT. Mais la baisse de l'utilisation suggère que les limites de la technologie la rattrapent et qu'au moins une partie du battage médiatique entourant les chatbots est exagérée.« Vous avez eu ce moment où c'était comme "oh mon Dieu, c'est génial" », a déclaré Sachin Dev Duggal, directeur général de Builder.ai, une start-up qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les gens à créer des applications mobiles. « Puis, étant donné que les gens ont commencé à tomber sur de fausses informations que le chatbot leur envoyait, ils ont réalisé qu'il n'était pas aussi largement utile qu'ils le pensaient au départ », a-t-il déclaré.On ne sait toujours pas si une baisse de 10% des utilisateurs de ChatGPT sur un seul mois en été devrait inquiéter les entreprises technologiques qui se lancent à fond dans les chatbots.Plusieurs raisons pourraient l'expliquer, parmi lesquelles une baisse de la qualité des réponses. Pour mémoire, l'exécution de chatbots IA nécessite une énorme quantité de puissance de traitement informatique coûteuse, et les analystes ont émis l'hypothèse que la baisse de qualité est venue parce qu'OpenAI essaie de réduire le coût d'exécution du bot. La fin de l'année scolaire aux États-Unis et en Europe pourrait également avoir déclenché la baisse de l'utilisation, car les étudiants qui l'utilisaient pour rédiger des articles académiques partent en vacances d'été.D'autres suggèrent que les inquiétudes suscitées par la réglementation imminente et les nouvelles règles de l'Union européenne ont poussé OpenAI et d'autres sociétés d'IA à brider les capacités de leurs chatbots afin de ne pas se heurter aux politiciens préoccupés par le fait que les bots sont utilisés pour diffuser de la désinformation, insuffler des préjugés dans plus produits technologiques et avoir un impact sur les emplois de vraies personnes.« Si nous continuons à voir une augmentation de la production du type " Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question parce que je suis un chat bot", nous deviendrons plus préoccupés par le fait que la réglementation supprime le pouvoir de ChatGPT », a déclaré Sarah Hindlian-Bowler, un analyste de la banque d'investissement Macquarie, dans une note aux clients.Au cours des derniers mois, les problèmes des chatbots génératifs tels que ChatGPT ont été mis à nu. Ils inventent régulièrement de fausses informations et les font passer pour vraies, un problème auquel Google, OpenAI, Microsoft et d'autres leaders de l'IA n'ont pas encore trouvé de solution. Certains utilisateurs se sont plaints que les réponses de ChatGPT se sont en fait aggravées avec le temps, en particulier lorsqu'il s'agit de générer du code informatique.Mais ChatGPT a également dû faire face à des problèmes d’utilisateurs. En effet, de nombreuses entreprises ont interdit à leurs employés d'utiliser ChatGPT au travail, craignant que le fait de placer des données sensibles de l'entreprise dans le bot puisse entraîner des fuites de données.OpenAI a également commencé à répondre aux réactions négatives des utilisateurs et à la pression réglementaire en censurant les réponses ChatGPT nuisibles, ce qui a peut-être conduit certains utilisateurs à abandonner l'outil, le considérant peut-être comme moins utile, moins fiable ou simplement moins amusant. Le procès dont OpenAI fait l'objet pourrait également jouer un rôle. L'entreprise fait l’objet d’une plainte en nom collectif déposée par deux auteurs américains, Paul Tremblay et Mona Awad, qui affirment que la société a utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner son système d’intelligence artificielle générative ChatGPT.ChatGPT et d’autres systèmes d’IA générative créent du contenu en utilisant de grandes quantités de données collectées sur internet. La plainte des auteurs affirme que les livres sont un « ingrédient clé » car ils offrent les « meilleurs exemples d’écriture longue de haute qualité ». La plainte estime qu’OpenAI a incorporé dans ses données d’entraînement plus de 300 000 livres, dont certains provenant de « bibliothèques fantômes » illégales qui proposent des livres protégés par le droit d’auteur sans autorisation.Awad est connue pour ses romans comme « 13 Ways of Looking at a Fat Girl » et « Bunny ». Tremblay est l’auteur de romans comme « The Cabin at the End of the World », qui a été adapté dans le film de Night Shyamalan « Knock at the Cabin » sorti en février. Tremblay et Awad affirment que ChatGPT peut générer des résumés « très précis » de leurs livres, ce qui indique qu’ils figurent dans sa base de données.La plainte demande une somme indéterminée de dommages-intérêts au nom d’une classe nationale de titulaires de droits d’auteur dont les œuvres auraient été utilisées abusivement par OpenAI.Il s’agit du dernier cas en date d’un défi juridique concernant le matériel utilisé pour entraîner des systèmes d’IA de pointe. Parmi les plaignants figurent des propriétaires de code source contre OpenAI et GitHub, la filiale de Microsoft, et des artistes visuels contre Stability AI, Midjourney et DeviantArt. Les cibles du procès ont fait valoir que leurs systèmes font un usage équitable des œuvres protégées par le droit d’auteur.Source : Similarweb Que pensez-vous de la censure des réponses nuisibles de ChatGPT par OpenAI ?Utilisez-vous ChatGPT ou un autre chatbot basé sur l’IA ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi pas ?Pensez-vous que les chatbots et les autres outils basés sur l’IA vont continuer à se développer et à attirer des utilisateurs, ou pensez-vous qu’il s’agit d’une mode passagère ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation des chatbots et des autres outils basés sur l’IA ?Quelles sont les mesures que les entreprises technologiques et les régulateurs devraient prendre pour assurer la sécurité, la confidentialité et l’éthique des chatbots et des autres outils basés sur l’IA ?Que pensez-vous des raisons évoquées par les analystes pour expliquer la baisse du nombre d'utilisateurs pour la première fois ? Vous vient-il à l'esprit des raisons pour laquelle le nombre d'utilisateurs est en baisse ?