Malgré cela, les hackers ne sont pas particulièrement inquiets à l'idée d'être remplacés, 72 % d'entre eux estimant que l'IA générative ne sera pas en mesure de reproduire la créativité des hackers humains.Lorsqu'on leur demande comment l'IA générative est utilisée, les hackers mentionnent en premier lieu l'automatisation des tâches (50 %), l'analyse des données (48 %), l'identification des vulnérabilités (36 %), la validation des résultats (35 %) et la reconnaissance (33 %). Près de deux personnes interrogées sur trois (64 %) pensent que les technologies d'IA générative ont en fait augmenté la valeur du piratage éthique et de la recherche en matière de sécurité.", s'interroge Casey Ellis, fondateur et directeur technique de Bugcrowd. "Parmi les autres conclusions du rapport, la plupart des hackers (82 %) ne piratent pas à plein temps, considérant cette activité comme un travail à temps partiel, une activité secondaire ou quelque chose qu'ils sont en train de transformer en occupation à plein temps. Seuls 29 % décrivent le piratage comme leur profession à plein temps.Les motivations pour le piratage éthique sont variées, mais les plus importantes sont le développement personnel (28 %), le gain financier (24 %), l'excitation (14 %) et le défi (12 %). 6 % des personnes interrogées déclarent pirater pour le bien de tous, et 87 % affirment qu'il est plus important de signaler une vulnérabilité que d'en tirer un profit financier.Source : Bugcrowd Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Faudrait-il craindre une association hacker et IA ? Quel est votre avis sur le sujet ?