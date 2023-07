Stability AI lance Stable Diffusion XL pour les entreprises

capacités de photoréalisme de niveau supérieur ;

composition d'images et génération de visages améliorées ;

des visuels riches et une esthétique époustouflante ;

utilisation d'invites plus courtes pour créer des images descriptives ;

plus grande capacité à produire un texte lisible.

Stability AI fait également parler d'elle pour ses dernières levées de fonds

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de San Francisco, Cyrus Hodes affirme que le PDG et cofondateur Emad Mostaque l'a convaincu que Stability AI était « essentiellement sans valeur », alors même que Mostaque travaillait sur ce qui allait devenir un générateur d'images populaire, Stable Diffusion. Hodes, qui se décrit lui-même comme un « leader d'opinion de renommée mondiale » dans le domaine de l'intelligence artificielle, a déclaré que Stability AI et Mostaque n'ont jamais révélé leurs discussions avec des sociétés de capital-risque avant que Mostaque n'achète sa participation en octobre 2021 et en mai 2022.Stability AI est la société à l'origine de Stable Diffusion, un puissant générateur de texte à partir d'images, libre et gratuit, qui a été lancé en août. Depuis son lancement, Stable Diffusion a été téléchargé et licencié par plus de 200 000 développeurs dans le monde. Le produit grand public de Stability AI, DreamStudio, a rapidement dépassé le million d'utilisateurs enregistrés dans plus de 50 pays, qui ont collectivement créé plus de 170 millions d'images.« Chez Coatue, nous pensons que les technologies d'IA open source ont le pouvoir de libérer la créativité humaine et d'atteindre un bien plus large », explique Sri Viswanath, partenaire général de Coatue. « Stability AI est une grande idée qui rêve au-delà des applications immédiates de l'IA. Nous sommes ravis de faire partie du voyage de Stability AI, et nous sommes impatients de voir ce que le monde créera avec la technologie de Stability AI. »Stability AI a lancé Stable Diffusion XL (SDXL), une nouvelle version du populaire modèle d'IA texte-image open-source, axée sur les utilisateurs professionnels et les améliorations en matière de photoréalisme.SDXL est le dernier ajout à la suite de modèles Stable Diffusion offerts par l'intermédiaire des API de Stability destinées aux développeurs d'entreprise. SDXL produit une imagerie et une composition plus détaillées que son prédécesseur Stable Diffusion 2.1 et représente une étape importante dans la lignée des modèles de génération d'images de Stability. Les points principaux des capacités de SDXL sont les suivants :SDXL dispose également de fonctionnalités qui vont au-delà de la simple invite texte-image, notamment l'invite image-image (saisie d'une image pour obtenir des variations de cette image), l'inpainting (reconstitution des parties manquantes d'une image) et l'outpainting (construction d'une extension transparente d'une image existante).Fin avril, Stability AI a également ajouté une fonction "Style Presets" pour les utilisateurs de son API REST. « Les préréglages de style sont un moyen d'appliquer des styles prédéfinis à vos images. » Cette dernière fonctionnalité pourrait intéresser les entreprises désireuses de maintenir la cohérence de la marque pour leurs projets de génération d'images d'IA ou leurs clients.L'amélioration de la génération de "texte lisible" est conçue pour résoudre un problème flagrant de tous les générateurs de texte à partir d'images. Midjourney 5 a également mentionné des améliorations dans le domaine du texte, mais il a adopté une approche différente. Le dernier modèle d'IA de Midjourney est plus susceptible de supprimer le texte au cours du processus de génération d'images, alors que SDXL tente de s'assurer qu'il est lisible et cohérent.Le lancement de Firefly d'Adobe a également mentionné l'importance du texte dans ses modèles de génération d'images par IA en phase bêta, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la base d'utilisateurs de l'entreprise. La bataille de la génération d'images par IA pour les amateurs et les indépendants fait rage. Toutefois, les initiatives d'OpenAI et de Coca-Cola, d'Adobe Firefly, de Canva et de SDXL montrent que la guerre pour les utilisateurs professionnels ne fait que commencer.L'entreprise a levé 101 millions de dollars pour une valorisation estimée à 1 milliard de dollars, ce qui aurait quadruplé l'évaluation de Stability AI en l'espace de six mois.La nouvelle évaluation peut être basée sur des rumeurs ou des vœux pieux, mais les évaluations de l'IA générative ont augmenté plus rapidement que prévu au cours des six derniers mois. La diffusion stable semble également être le modèle d'IA de génération d'images le plus utilisé, l'IA de stabilité étant le principal bénéficiaire de sa popularité. Et SDXL est conçu pour générer des revenus auprès des entreprises. C'est le type de changement de produit qui peut élargir le marché total utilisable et les modèles d'évaluation.En plus de la valorisation de 4 milliards de dollars, Stability AI a obtenu un financement de 101 millions de dollars en août dernier. Stability AI a obtenu un financement de 101 millions de dollars, ce qui valorise la société basée à Londres à 1 milliard de dollars, et a plus récemment cherché à obtenir un financement pour une valorisation de 4 milliards de dollars, selon la plainte.La conduite de Emad Mostaque « incarne l'avidité des entreprises dans ce qu'elle a de pire et choque tout simplement la conscience », selon Cyrus Hodes. Il souhaite que sa participation de 15 % lui soit restituée, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour la fraude présumée des défendeurs et le manquement présumé de Mostaque à son obligation fiduciaire.Le procès intenté par le cofondateur de Stability AI contre son PDG et associé met en lumière les tensions et les conflits qui peuvent survenir dans le monde de l’intelligence artificielle, où les innovations et les valorisations se succèdent à un rythme effréné. Stability AI est une entreprise prometteuse qui a développé une technologie de pointe pour la génération d’images à partir de texte ou d’autres images, mais qui fait aussi face à des accusations de violation des droits d’auteur et à des difficultés de financement.En mai, le fournisseur de photos d'archives Getty Images a demandé à un tribunal londonien d'empêcher Stability AI de vendre son système de génération d'images en Grande-Bretagne, en invoquant des violations présumées des droits d'auteur.Le cofondateur spolié demande à récupérer sa part légitime et expose la cupidité et la malhonnêteté de son ex-associé. Stability AI conteste les allégations et affirme être prête à se justifier devant le tribunal. Le verdict de ce procès pourrait avoir un impact majeur sur le devenir de la startup et sur le domaine de l’IA générative en général.Source ReutersComment comprendre l'achat de la participation de Cyrus Hodes à un prix ?Quel est votre avis sur la demande de Cyrus Hodes d’une part de 15 % dans Stability AI ?Quelles sont selon vous, les preuves que Cyrus Hodes peut apporter pour étayer ses accusations de fraude et de manquement à l’obligation fiduciaire ?