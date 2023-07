Mais certaines personnalités littéraires sont prêtes à combattre les entreprises technologiques devant les tribunaux

Une étape nécessaire

Lettre ouverte adressée aux leaders de l'intelligence artificielle générative

Obtenez l'autorisation d'utiliser notre matériel protégé par le droit d'auteur dans vos programmes d'IA générative. Rémunérez équitablement les auteurs pour l'utilisation passée et actuelle de nos travaux dans vos programmes d'IA générative. Rémunérez équitablement les écrivains pour l'utilisation de nos œuvres dans la sortie de l'IA, que les sorties enfreignent ou non la loi en vigueur.

Selon un rapport de The Authors Guild, le revenu médian d'un écrivain à temps plein l'année dernière aux États-Unis était de 23 000 $. Et les revenus des écrivains ont baissé de 42 % entre 2009 et 2019.L'avènement d'applications d'IA génératives basées sur du texte comme GPT-4 et Bard, qui fouillent le Web à la recherche de contenu d'auteurs sans autorisation ni compensation, puis l'utilisent pour produire de nouveaux contenus en réponse aux invites des utilisateurs, donne aux écrivains de tout le pays plus de raison de s'inquiéter.« Il n'y a pas de besoin urgent pour l'IA d'écrire un roman », a déclaré Alexander Chee, l'auteur à succès de romans comme Edimbourg et La Reine de la nuit. « Les seules personnes qui pourraient en avoir besoin sont les personnes qui s'opposent à payer les écrivains ce qu'ils valent ».Chee fait partie des près de 8 000 auteurs qui viennent de signer une lettre adressée aux dirigeants de six sociétés d'IA, dont OpenAI, Alphabet et Meta.« Elle [la lettre] dit qu'il n'est pas juste d'utiliser nos trucs dans votre IA sans autorisation ni paiement », a déclaré Mary Rasenberger, PDG de The Author's Guild. L'organisation de défense des écrivains à but non lucratif a créé la lettre et l'a envoyée aux sociétés d'IA lundi. « Alors, s'il vous plaît, commencez à nous indemniser et à nous parler ».Rasenberger a déclaré que la guilde essaie d'amener ces entreprises à trouver un arrangement à l'amiable sans avoir à les poursuivre.« Les procès représentent une énorme somme d'argent », a déclaré Rasenberger. « Ils prennent vraiment beaucoup de temps ».La comédienne et auteure Sarah Silverman, ainsi que les auteurs Christopher Golden et Richard Kadrey, poursuivent OpenAI et Meta chacun devant un tribunal de district américain pour double plainte pour violation du droit d'auteur Selon les plaintes déposées devant le tribunal fédéral de San Francisco, Meta et OpenAI ont obtenu les œuvres des plaignants à partir de sites illégaux de « bibliothèques fantômes », qui proposent des livres numérisés sans respecter les droits d’auteur. Les plaignants affirment que leurs œuvres ont été utilisées comme matériel d’entraînement pour les modèles d’IA, sans qu’ils n’en aient été informés ni rémunérés.Les plaignants citent comme preuve le fait que les modèles d’IA sont capables de résumer leurs livres lorsqu’ils sont sollicités. Par exemple, ChatGPT peut fournir un résumé du livre The Bedwetter de Sarah Silverman, publié en 2010, qui raconte son enfance marquée par l’énurésie. De même, LLaMA peut résumer les livres Ararat de Christopher Golden et Sandman Slim de Richard Kadrey, qui sont des romans fantastiques.Quant à la plainte séparée contre Meta, il allègue que les livres des auteurs étaient accessibles dans les ensembles de données que Meta a utilisés pour former ses modèles LLaMA, un quatuor de modèles d'IA open source que la société a introduit en février.De même, OpenAI fait l’objet d’une plainte en nom collectif déposée par deux autres auteurs américains , Paul Tremblay et Mona Awad, qui affirment que la société a utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner son système d’intelligence artificielle générative ChatGPT.Gina Maccoby est agent littéraire à New York. Elle dit que les actions en justice sont une étape nécessaire pour que les écrivains soient équitablement secoués.« Cela doit arriver », a déclaré Maccoby. « C'est la seule façon pour que ces choses soient réglées ».Maccoby a déclaré que les agents, y compris elle-même, commençaient à parler aux éditeurs de l'inclusion d'un langage dans les contrats des écrivains qui interdit les utilisations non autorisées de l'IA comme un autre moyen de protéger leurs moyens de subsistance et ceux de leurs clients. (Selon une récente enquête de la Guilde des auteurs sur l'IA, alors que 90 % des écrivains qui ont répondu ont déclaré « qu'ils devraient être rémunérés pour l'utilisation de leur travail dans la formation à l'IA », 67 % ont déclaré qu'ils « n'étaient pas sûrs de savoir si leurs contrats d'édition ou les conditions d'utilisation de la plate-forme incluent des autorisations ou l'octroi de droits pour utiliser leur travail à des fins liées à l'IA ».)« Ce que j'entends de mes collègues, c'est que la plupart des éditeurs sont disposés à restreindre certains types d'utilisation de l'IA », a déclaré Maccoby, ajoutant qu'elle n'avait pas encore ajouté de telles clauses aux contrats de ses propres écrivains. La Guilde des auteurs a mis à jour son contrat type en mars pour inclure un langage traitant de l'utilisation de l'IA.En plus des lettres, des poursuites et du langage contractuel, le secteur de l'édition cherche en outre à protéger l'avenir des auteurs en plaidant pour une législation sur la manière dont l'IA générative peut et ne peut pas être utilisée.Rasenberger de la Guilde des auteurs a déclaré que son organisation faisait activement pression pour de tels projets de loi. Entre-temps, de nombreuses audiences ont eu lieu récemment à divers niveaux de gouvernement sur des sujets liés à l'IA, comme l'audience de la semaine dernière du sous-comité judiciaire du Sénat sur l'IA et le droit d'auteur.« En ce moment, on en parle beaucoup », a déclaré Rumman Chowdhury, un responsable de l'IA à l'Université de Harvard, qui a témoigné lors d'une de ces audiences en juin. « Mais nous ne voyons pas encore de législation ou de réglementation concrète sortir ».Chowdhury a déclaré que la voie à suivre serait forcément compliquée.« Certains seront litigieux, certains seront réglementés, et certains d'entre eux n'auront littéralement qu'à crier jusqu'à ce que nous soyons entendus », a-t-elle déclaré.Nous, soussignés, attirons votre attention sur l'injustice inhérente à l'exploitation de nos œuvres dans le cadre de vos systèmes d'IA sans notre consentement, crédit ou compensation.Les technologies d'IA génératives construites sur de grands modèles de langage doivent leur existence à nos écrits. Ces technologies imitent et régurgitent notre langage, nos histoires, notre style et nos idées. Des millions de livres, d'articles, d'essais et de poésie protégés par le droit d'auteur fournissent la «nourriture» des systèmes d'IA, des repas sans fin pour lesquels il n'y a pas eu de facture. Vous dépensez des milliards de dollars pour développer la technologie de l'IA. Il n'est que juste que vous nous rémunériez pour l'utilisation de nos écrits, sans lesquels l'IA serait banale et extrêmement limitée.Nous comprenons que de nombreux livres utilisés pour développer des systèmes d'IA proviennent de sites Web de piratage notoires. Non seulement la récente décision de la Cour suprême dans l'affaire Warhol c. Goldsmith indique clairement que la forte commercialité de votre utilisation va à l'encontre de l'utilisation équitable, mais aucun tribunal n'excuserait la copie d'œuvres d'origine illégale comme une utilisation équitable. En raison de l'intégration de nos écrits dans vos systèmes, l'IA générative menace de nuire à notre profession en inondant le marché de livres médiocres écrits à la machine, d'histoires et de journalisme basés sur notre travail. Au cours de la dernière décennie, les auteurs ont connu une baisse de quarante pour cent de leurs revenus, et le revenu médian actuel des écrivains à temps plein en 2022 n'était que de 23 000 $. L'introduction de l'IA menace de faire pencher la balance et de rendre encore plus difficile, voire impossible, pour les écrivains, en particulier les jeunes écrivains et les voix des communautés sous-représentées, de gagner leur vie de leur profession.Nous vous demandons, vous, dirigeants de l'IA, d'atténuer les dommages causés à notre profession en prenant les mesures suivantes :Nous espérons que vous apprécierez la gravité de nos préoccupations et que vous travaillerez avec nous pour assurer, dans les années à venir, un écosystème sain pour les auteurs et les journalistes.Sincèrement,La Guilde des auteurs et les écrivains soussignésSource : lettre ouverte Que pensez-vous de l’utilisation de l’IA pour générer du contenu à partir du travail des auteurs sans leur consentement ni leur rétribution ?Pensez-vous que les écrivains devraient avoir le droit de contrôler la façon dont leur travail est utilisé par les entreprises d’IA ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA générative pour la création littéraire ?Avez-vous déjà utilisé ou essayé une application d’IA générative basée sur le texte ? Si oui, quelle a été votre expérience ?Quels sont les défis et les opportunités que l’IA représente pour l’avenir de l’écriture et de la lecture ?