Selon un récent rapport de Motherboard, au cours des deux dernières semaines, un grand nombre de ces vidéos ont été publiées sur Reddit. De nombreux utilisateurs du subreddit "Amazon Delivery Service Partner Drivers" (r/AmazonDSPDrivers) ont partagé des séquences vidéo provenant des caméras installées dans les fourgons de livraison, soit directement, soit en les enregistrant sur un téléphone à partir d'un moniteur situé dans l'entrepôt. La division Amazon Delivery Service Partner (DSP) est composée de petits sous-traitants responsables des livraisons porte-à-porte d'Amazon. Ils travaillent généralement dans les entrepôts de livraison d'Amazon.L'une des vidéos enregistrées par téléphone et publiées sur Reddit montre un bureau en bois jonché de diverses fournitures de bureau. Sur un écran placé sur le bureau, une vidéo commence à être diffusée : une livreuse d'Amazon, enregistrée par une caméra orientée de surveillance orientée vers elle, se penche par la fenêtre pour parler à un client. Si la vidéo semble mignonne, l'installation ne l'est pas : l'IA de la caméra suit les mouvements de la conductrice et de son interlocuteur et les entoure d'une boîte verte lumineuse. En dessous d'eux, sur l'écran du moniteur, une ligne jaune marque la durée du clip envoyé au dispatcheur de la conductrice.Au-dessus d'eux se trouvent un code temporel et un indicateur de vitesse "0 MPH". L'agencement du bureau semble correspondre à celui d'un DSP d'Amazon. Les DSP disposent d'un bureau dans les entrepôts de livraison d'Amazon, comme celui de la vidéo, à partir duquel ils sélectionnent les itinéraires, répartissent les chauffeurs et surveillent leurs actions sur la route à l'aide des caméras assistées par l'IA. Selon les analystes, il est clair que de nombreuses vidéos ne sont pas postées par le sujet de la vidéo lui-même. La fuite montre que les chauffeurs d'Amazon, qui ont déjà un travail incroyablement difficile, sont constamment surveillés par les DSP.Amazon équipe ses camionnettes de livraison de caméras de surveillance assistées par l'IA depuis au moins 2021. Les chauffeurs désireux de travailler pour Amazon (ou de conserver leur travail) doivent signer un formulaire de consentement qui leur impose une surveillance permanente par une caméra assistée par l'IA. La nature exacte des données collectées semble varier en fonction de l'équipement de surveillance installé dans une camionnette donnée. Des critiques ont allégué qu'Amazon pourrait vendre ces données au plus offrant, mais l'entreprise a rejeté ces allégations et a demandé aux chauffeurs de ne pas s'inquiéter pour leur vie privée.« Ne croyez pas les critiques intéressés qui prétendent que ces caméras sont destinées à autre chose que la sécurité », a déclaré un porte-parole d'Amazon à l'époque. Mais cette vidéo, ainsi qu'une série d'autres vidéos récemment rendues publiques, montre que l'accès aux flux des caméras de surveillance fait l'objet d'abus. L'on ne sait pas exactement pourquoi il y a eu une vague soudaine de vidéos divulguée. Le rapport indique qu'un livreur d'Amazon a déclaré que les livreurs eux-mêmes n'avaient pas accès aux enregistrements des caméras de surveillance. Selon lui, seuls Amazon, le fournisseur de services Netradyne et les DSP concernés y avaient accès.Les caméras de surveillance utilisées par Amazon dans ces camionnettes proviennent de Netradyne, basé à San Diego en Californie. Elles sont dotées d'une IA qui leur permet de surveiller la vitesse, la position et les actions du conducteur sur la route. Elles peuvent enregistrer à la fois la route et le conducteur lui-même. Amazon collecte également des données biométriques sur les chauffeurs afin d'étiqueter correctement leurs actions. Le formulaire de consentement indique : « en utilisant votre photographie, cette technologie peut créer des informations biométriques, et collecter, stocker et utiliser les informations biométriques de ces photographies ».Cependant, ce point est controversé et plusieurs chauffeurs ont démissionné pour éviter cette forme de surveillance. Ce niveau de microgestion et la possibilité pour les systèmes d'IA de se tromper ont provoqué la colère de certains conducteurs. Lors des premières protestations en mars 2021, un des livreurs d'Amazon a déclaré que ces caméras constituaient une invasion de la vie privée. « Nous sommes ici à travailler toute la journée, en faisant déjà de notre mieux. Les caméras sont juste un autre moyen de nous contrôler », a-t-il déclaré. Celui-ci a démissionné de son poste de livreur chez le détaillant. La divulgation des vidéos inquiètes de nombreux livreurs.Simone Griffin, porte-parole d'Amazon, a qualifié la situation de violation de données : « les caméras Netradyne sont utilisées pour assurer la sécurité des chauffeurs et des communautés où ils effectuent leurs livraisons. Les partenaires des services de livraison ont accès au portail Netradyne où les caméras embarquées téléchargent automatiquement le contenu vidéo en cas d'incident de sécurité. Les partenaires des services de livraison peuvent choisir de partager les séquences vidéo avec leurs employés. Cependant, pour des raisons de confidentialité, la publication du contenu à l'extérieur est une violation des politiques du programme ».Outre Netradyne, Amazon a également utilisé l'application de conduite électronique Mentor dans le passé. L'application fonctionnait de la même manière et suivait la vitesse, les freinages ou accélérations brusques et l'utilisation du téléphone. Mais de nombreux messages sur le subreddit indiquent que l'application Mentor sera bientôt supprimée. De son côté, Griffin a déclaré que les deux systèmes étaient utilisés, mais que l'application Mentor l'était plus fréquemment dans les véhicules sans marque.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette fuite de données ?Ces caméras sont-elles nécessaires dans les camionnettes d'Amazon?Selon vous, qu'est-ce qui motive la publication de ces vidéos ?Quels impacts cette fuite pourrait-elle avoir sur les chauffeurs concernés ?