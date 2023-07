James Cameron est un réalisateur de films acclamé par la critique et connu pour certains des plus grands succès au box-office de tous les temps. Il est le réalisateur du célèbre film Titanic, sorti en 1997, qui tente de reconstituer le drame du naufrage du paquebot RMS Titanic dans l'Atlantique Nord en 1912. Fan de science-fiction, il est également le réalisateur des films Terminator (1984) et Avatar (2009). Terminator raconte l'histoire d'un cyborg venu d'un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Le robot humanoïde doit trouver et éliminer Sarah Connor avant qu'elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance.Cameron était à Ottawa ce mardi pour inaugurer une exposition du Canadian Geographic sur ses exploits en matière d'exploration des fonds marins. Sur place, il a donné une interview à la chaîne de télévision canadienne CTV News, qui a demandé au réalisateur ce qu'il pensait des prédictions récentes sur l'avenir de l'IA. Un grand nombre de personnes, dont des personnes qualifiées de parrains de l'IA comme, ont lancé des avertissements sur la nécessité de réglementer cette technologie qui progresse rapidement avant qu'elle ne constitue une menace plus importante pour l'humanité. Certains pensent même qu'elle pourrait sonner le glas de l'espèce humaine.« Je partage tout à fait leur inquiétude. Je vous ai mis en garde en 1984, et vous n'avez pas écouté », a répondu Cameron, en faisant référence à son film Terminator. Il a déclaré qu'il était important d'évaluer les acteurs qui développent la technologie et de déterminer s'ils le font pour le profit - "enseigner l'avidité" - ou pour la défense, ce qu'il a appelé "enseigner la paranoïa". « Je pense que la militarisation de l'IA est le plus grand danger. Je pense que nous allons nous lancer dans l'équivalent d'une course à l'armement nucléaire avec l'IA, et si nous ne la construisons pas, les autres la construiront à coup sûr, ce qui entraînera une escalade », a-t-il déclaré.« On pourrait imaginer une IA sur un théâtre de combat, l'ensemble étant mené par les ordinateurs à une vitesse à laquelle les humains ne peuvent plus intervenir, et vous n'avez aucune capacité de désescalade », a-t-il ajouté. Près de 40 ans après la sortie de Terminator, Cameron pense que l'humanité se rapproche de plus en plus de certains éléments dystopiques du film. Lors d'une apparition sur le podcast SmartLess en mars dernier, le cinéaste a déclaré qu'il pourrait y avoir un soulèvement des machines contre les humains. Selon lui, l'utilisation abusive des capacités de l'IA, notamment dans le domaine militaire, pourrait conduire à une telle horreur.Cependant, ces idées semblent avoir déjà germé dans plusieurs esprits à travers le monde. Par exemple, en 2016, Robert Work, ancien Secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis, a déclaré : « si nos concurrents optent pour des Terminators et s'il s'avère que les Terminators sont capables de prendre des décisions plus rapidement, même si elles sont mauvaises, comment réagirions-nous ? Les Terminators ne sortent pas encore des chaînes de montage, mais chaque nouvelle génération d'armes semble nous en rapprocher. Et si aucun pays n'a déclaré son intention de construire des armes entièrement autonomes, rares sont ceux qui y ont renoncé ».Les risques liés à la vitesse des machines dans une guerre sont bien plus importants qu'un simple missile errant. Lors de son intervention en mars dernier, Cameron a déclaré : « je pense que l'IA peut être géniale, mais qu'elle pourrait aussi littéralement être la fin du monde. En fait, voulons-nous vraiment nous battre contre quelque chose de plus intelligent que nous, qui n'est pas nous, dans notre propre monde ? Je ne pense pas ». Cela dit, certains experts en IA ne partagent pas cet avis et affirment que dans sa forme actuelle, l'IA est encore loin d'avoir une intelligence comparable à celui d'un chat ou d'un chien. Pour eux, cette dystopie n'aura jamais lieu.Par ailleurs, l'utilisation de l'IA et la nécessité de la réglementer ont également été au cœur des grèves des scénaristes et des acteurs qui se déroulent actuellement aux États-Unis. Environ 160 000 acteurs et autres professionnels des médias regroupés au sein du syndicat SAG-AFTRA sont en grève. Ils rejoignent sur le piquet de grève les plus de 11 000 membres de la "Writers Guild of America" (WGAW) qui sont en grève depuis le début du mois de mai. Les syndicats soutiennent que les artistes et les interprètes doivent être protégés contre l'utilisation de leurs images, de leur art et de leurs voix par l'IA sans leur consentement. Ils qualifient cela de "dangereux".Les scénaristes affirment quant à eux que les studios ne devraient pas être autorisés à les remplacer par l'IA pour écrire des scénarios. « Si nous ne nous montrons pas fermes maintenant, nous aurons tous des problèmes. Nous risquons tous d'être remplacés par des machines », a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA, à la presse la semaine dernière. Cameron a déclaré mardi qu'il ne pensait pas que la technologie, notamment l'IA, était ou serait bientôt en mesure de remplacer les scénaristes. Il a déclaré que cela n'arrivera pas, car "la question n'est jamais de savoir qui a écrit le film, mais plutôt de savoir si l'histoire est bonne".« Je ne crois pas personnellement qu'un esprit désincarné qui récupère ce que d'autres esprits incarnés ont dit - sur la vie qu'ils ont eue, sur l'amour, sur le mensonge, sur la peur, sur la mortalité - et qui rassemble tout cela dans une salade de mots pour ensuite le régurgiter soit quelque chose qui va émouvoir un public », a déclaré Cameron. Il a déclaré qu'il ne serait certainement pas intéressé par le fait que l'IA écrive ses scénarios, mais que le temps nous dira l'impact que la technologie aura sur l'industrie. « Attendons 20 ans, et si une IA remporte l'Oscar du meilleur scénario, je pense que nous devrons la prendre au sérieux », a-t-il déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de James Cameron ?Pensez-vous que l'IA a pris le contrôle comme le souligne le réalisateur canadien ?Que pensez-vous de la grève générale dans l'industrie cinématographique aux États-Unis pour protester contre l'IA ?Pensez-vous que les syndicats vont obtenir gain de cause ?Que pensez-vous des déclarations de James Cameron sur les scénarios écrits par l'IA ?