Apple aurait considérablement accéléré ses efforts pour développer une IA générative au cours des derniers mois et un prototype ferait actuellement l'objet de tests au sein de l'entreprise. Selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple a construit son propre framework (sous le nom de code "Ajax") qui lui servira de modèle de base pour créer de grands modèles de langage. Ce sont des systèmes d'IA sur lesquels se basent des offres telles que les chatbots ChatGPT d'OpenAI et Bard de Google. Ajax fonctionnerait sur Google Cloud et aurait été conçu avec Google JAX, le framework d'apprentissage automatique (ML) du géant de la recherche.En utilisant Ajax, une petite équipe d'ingénieurs d'Apple aurait construit un chatbot que certains appellent en interne "Apple GPT". Ajax aurait été développé en 2022 pour "unifier le développement de l'apprentissage automatique chez Apple". Le déploiement interne du chatbot aurait été interrompu pendant un certain temps en raison de problèmes de sécurité liés à l'IA générative, mais il aurait depuis été mis à la disposition d'un plus grand nombre d'employés d'Apple. Cependant, bien qu'un plus grand nombre d'employés aient accès au chatbot, le rapport du journaliste de Bloomberg indique que l'accès au chatbot nécessite toujours une autorisation spéciale.Apple est préoccupé par les risques de fuite de données liées à l'utilisation des chatbots d'IA. L'entreprise a restreint en mai l’utilisation de ChatGPT et d’autres outils d’IA externes par ses employés. Apple craint que les systèmes d’IA ne divulguent ou ne collectent des informations confidentielles saisies par ses employés. La société a également mis en garde ses employés contre l’utilisation de Copilot, l’assistant d'IA de GitHub qui fournit une aide à la programmation. Toute information partagée avec ces chatbots est transformée en donnée d'apprentissage et certains utilisateurs avertis sont en mesure d'extraire ces données de ces systèmes d'IA.Les employés d'Apple utilisent le chatbot pour aider au prototypage de produits. Le chatbot peut être utilisé pour résumer un texte et répondre à des questions sur la base de données avec lesquelles il a été formé. Selon le rapport, le chatbot d'Apple est semblable à Bard, ChatGPT et Bing Chat, car il ne présente pas de caractéristiques supplémentaires qui le distinguent de ce qui est actuellement disponible dans le commerce. Ce rapport intervient à un moment où Apple est à la recherche de talents dans le domaine de l'IA générative. L'entreprise a récemment publié une série d'offres d'emploi sur sa page carrière, à la recherche d'experts en IA générative.Elle recherche des ingénieurs ayant "une solide compréhension des grands modèles de langage et de l'IA générative". Apple est resté remarquablement silencieux sur l'IA. L'entreprise n'a pas du tout fait référence à l'IA lors de sa Worldwide Developers Conference, se contentant d'évoquer les progrès de l'apprentissage automatique. La majorité des utilisateurs ont remarqué que Siri, l'assistant vocal d'Apple lancé pour la première fois en 2011, n'est pas aussi avancé que des concurrents comme Amazon Alexa ou Google Assistant. Apple pourrait intégrer l'IA générative à Siri, mais le rapport indique que l'entreprise cherche toujours la bonne stratégie.Au-delà de l'état de la technologie, le rapport indique qu'Apple tente toujours de déterminer l'angle d'attaque d consommateur pour l'IA générative. La société travaille actuellement sur plusieurs initiatives connexes - un effort transversal entre ses groupes d'ingénierie logicielle et d'IA, ainsi que l'équipe d'ingénierie des services cloud qui fournirait l'infrastructure pour toute nouvelle fonctionnalité importante. Bien que l'entreprise n'ait pas encore un plan concret, les personnes au fait de ces travaux pensent qu'Apple a l'intention de faire une annonce importante en matière d'IA l'année prochaine. Toutefois, il ne s'agit que d'une rumeur pour l'instant.Le rapport indique que les résultats obtenus avec Ajax ne peuvent pas être utilisés actuellement pour développer des fonctionnalités destinées aux clients. Malgré cela, les employés d'Apple l'utiliseraient pour aider au prototypage de produits. Il permettrait également de résumer des textes et de répondre à des questions sur la base de données avec lesquelles il a été formé. « Bien que la technologie ait du potentiel, il reste un certain nombre de problèmes à régler. Apple ajoutera l'IA à un plus grand nombre de ses produits, mais sur une base très réfléchie », a déclaré Tim Cook, PDG d'Apple lors d'une conversation téléphonique en mai dernier.À peu près au même moment où il a commencé à développer ses propres outils, Apple aurait testé en interne la technologie d'OpenAI. Elle aurait également envisagé de signer un contrat plus important avec OpenAI, qui propose ses services sous licence à Microsoft, Shutterstock et Salesforce. Apple semble toutefois prendre l'IA plus lentement que d'autres entreprises, comme OpenAI, Microsoft et Google, qui testent largement avec des bêtas ouvertes. Cela correspond à l'approche d'Apple dans de nombreuses catégories de produits ( comme la réalité virtuelle ), où l'entreprise attend qu'ils arrivent à maturité avant d'intervenir avec un produit raffiné.Apple n'est toutefois pas le seul à adopter cette approche. Samsung Electronics et d'autres entreprises technologiques ont également développé leurs propres outils internes de type ChatGPT après l'apparition d'inquiétudes concernant la fuite de données sensibles par des services tiers. Les actions d'Apple ont augmenté d'environ 2,3 % pour atteindre un niveau record de 198,23 dollars mercredi après la publication du rapport sur les efforts en matière d'IA générative de l'entreprise. Il s'agit d'un rebond après des pertes antérieures. Microsoft, partenaire et principal bailleur de fonds de l'OpenAI, a glissé d'environ 1 % à la suite de cette nouvelle.Quel est votre avis sur le sujet ?