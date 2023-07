L'essor de l'IA serait en train de mettre à mal la génération Z et ChatGPT réquisitionne les tâches banales sur lesquelles les jeunes employés s'appuyaient pour faire avancer leur carrière

Le boom de l'IA générative est devenu une aubaine pour les entreprises qui souhaitent automatiser la création de feuilles de calcul, la rédaction générique et d'autres tâches monotones au nom d'une plus grande efficacité. La technologie a suscité la fascination des PDG et du complexe industriel du lieu de travail, ce qui a conduit de nombreuses entreprises à essayer l'IA, notamment le chatbot d'IA ChatGPT d'OpenAI ou d'autres systèmes de ce type. Bien que les résultats de ces expériences soient pour la plupart, de nombreux dirigeants et la classe managériale sont tous acquis à l'IA. Ils sont à l'affut de tout logiciel intégrant les capacités de l'IA générative.Mais, selon un récent rapport de Business Insider, les personnes que cette nouvelle technologie affectera réellement ont été moins prises en compte. Les tâches banales qui ont jusqu'à présent fait l'objet d'un remplacement par l'IA sont généralement effectuées par des travailleurs débutants. Les managers confient ces tâches aux nouveaux employés en espérant qu'elles seront accomplies rapidement, correctement et sans que personne n'ait besoin de leur expliquer comment faire. Ce travail est présenté comme un élément essentiel de leur évolution, un moyen de "gagner ses galons" sur le lieu de travail. Mais l'IA s'en est emparée et les jeunes seraient mis sur la touche.À ce propos, plusieurs sondages ont révélé que les membres de la génération Z sont particulièrement préoccupés par l'effet de l'IA sur leur carrière. Dans une enquête récente menée par le site d'offres d'emploi ZipRecruiter, environ 76 % des membres de la génération Z ont indiqué qu'ils craignaient de perdre leur emploi au profit de ChatGPT. Selon le rapport, les jeunes travailleurs se dirigent vers une catastrophe professionnelle. Ils sont peut-être plus à l'aise que leurs collègues plus âgés pour utiliser ChatGPT et d'autres technologies d'IA, mais l'obsession managériale pour l'IA menace de saper la capacité des jeunes employés à lancer une carrière.Les dirigeants auraient passé des décennies à se déconnecter des jeunes travailleurs qui constituent l'épine dorsale de leurs entreprises. Et si ces dirigeants refusent déjà de former leurs jeunes employés, il n'est pas surprenant qu'ils soient prêts à s'en débarrasser. Selon le rapport, même avant l'essor de l'IA, les jeunes étaient confrontés à une crise de début de carrière. Bien sûr, en apparence, il semble que la génération Z entre sur le marché du travail à un moment idéal. Il semble plus facile de trouver un emploi qu'auparavant, grâce à un taux de chômage historiquement bas, et les salaires des jeunes travailleurs ont augmenté à un rythme soutenu.Cependant, les analystes affirment qu'en y regardant de plus près, de plus en plus de signes suggèrent que les jeunes vont avoir beaucoup plus de mal à se construire une carrière. Selon eux, plus personne ne semble vouloir former les jeunes. Ainsi, Workplace Intelligence, une société de recherche en ressources humaines, a déclaré que dans une enquête qu'elle a menée avec Amazon en 2022, 74 % des membres de la génération Z et des milléniaux ont indiqué qu'ils envisageaient de quitter leur emploi "en raison d'un soutien insuffisant en matière de développement des compétences ou d'un manque d'options en matière de mobilité professionnelle".En l'absence de formation et d'une véritable évolution professionnelle, les jeunes employés de ces dernières années n'auraient eu qu'un seul moyen d'apprendre les ficelles du métier : les tâches ingrates et subalternes. En théorie, ces petits travaux devaient permettre aux jeunes travailleurs de se familiariser avec des processus plus simples et de prouver qu'ils étaient suffisamment compétents pour accepter des tâches plus difficiles. Mais avec l'avènement de l'IA générative sur le lieu de travail, la donne a changé. Selon les analystes, le dédain particulier des entreprises pour les jeunes de la génération Z signifie que l'IA les frappera plus durement que leurs ainés.Pour justifier l'adoption de l'IA, des dirigeants affirment que les plus technophiles parmi les jeunes travailleurs deviendront les gardiens de ces nouvelles machines. En réalité, cela signifie que les jeunes se retrouveront à nettoyer le déluge d'erreurs que ces outils d'IA sans visage recracheront, sachant qu'ils recevront moins de crédit parce que le "travail" provient d'une machine. Selon les analystes, cette situation risque de créer une crise de carrière pour les jeunes employés : si la moindre liberté est supprimée de leur vie professionnelle, les jeunes travailleurs auront moins de moyens de prouver qu'ils sont capables d'accepter un travail plus significatif.« Le plus drôle, c'est que ChatGPT n'est pas assez bon en quoi que ce soit pour qu'on lui confie une tâche donnée. Vous avez toujours besoin d'un expert en la matière pour relire tout ce qui sera vu par le public ou utilisé pour prendre une décision importante », a écrit un critique. Mais l'on pourrait dire la même chose d'un débutant, car ce dernier a également besoin d'être supervisé dans son travail. Les deux situations semblent similaires, mais les experts estiment qu'il est beaucoup plus rentable pour les entreprises d'embaucher les débutants et de les former afin qu'ils deviennent autonomes au fil du temps. Selon eux, cela profite aux deux parties.Des études suggèrent que les entreprises qui investissent dans la formation professionnelle et le développement des compétences sont plus efficaces et réalisent des marges bénéficiaires plus importantes. « Les humains peuvent être améliorés par l'IA, aidés par l'IA, mais les remplacer par l'IA est une décision irréfléchie prise par des comptables myopes qui ne voient pas la valeur d'une personne. Il convient de se demander si les investissements dans l'IA ne devraient pas plutôt être remplacés par de véritables programmes de formation et de mentorat assortis de récompenses financières », indique le rapport. Le sujet suscite un grand débat sur la toile.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'impact de l'IA sur la génération Z ?Pensez-vous que l'IA entrave les débuts de carrière des jeunes de la génération Z ?Selon vous, comment les jeunes de la génération Z peuvent-ils faire face à la montée en puissance de l'IA ?Comment les entreprises peuvent-elles profiter de l'IA tout en donnant une chance aux jeunes employés de développer leur carrière ?