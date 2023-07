L’IA, une menace pour le droit d’auteur et la création littéraire

L’IA, une source de conflits entre les écrivains, les artistes et les plateformes

obtenir l'autorisation d'utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur dans les programmes d'IA générative ;

rémunérer équitablement les écrivains pour l'utilisation passée et présente de leurs œuvres dans les programmes d'IA générative ;

rémunérer équitablement les écrivains pour l'utilisation de leurs œuvres dans les résultats de l'IA, indépendamment du fait que les résultats enfreignent ou non les lois en vigueur.

Plus de 8 000 auteurs, dont des sommités telles que James Patterson, Margaret Atwood et Jonathan Franzen, ont signé une lettre ouverte demandant aux dirigeants des six principales entreprises spécialisées dans l'IA de ne pas utiliser leurs œuvres pour des modèles d'entraînement sans avoir obtenu au préalable leur consentement et offert une compensation.La lettre, publiée par l'organisation d'écrivains professionnels The Authors Guild, est adressée aux patrons d'OpenAI, d'Alphabet, de Meta, de Stability AI, d'IBM et de Microsoft. Elle interpelle les PDG sur « l'injustice inhérente » à l'utilisation des œuvres des auteurs pour entraîner leurs grands modèles de langage sans consentement, crédit ou compensation. « Ces technologies imitent et régurgitent notre langage, nos histoires, notre style et nos idées. Des millions de livres, d'articles, d'essais et de poèmes protégés par le droit d'auteur constituent la "nourriture" des systèmes d'IA, des repas sans fin pour lesquels il n'y a pas de facture », peut-on lire dans la lettre.« Vous dépensez des milliards de dollars pour développer la technologie de l'IA. Il n'est que juste que vous nous indemnisiez pour l'utilisation de nos écrits, sans lesquels l'IA serait banale et extrêmement limitée. »The Authors Guild est la plus ancienne et la plus grande organisation professionnelle d'écrivains d'Amérique et fournit un plaidoyer sur les questions de liberté d'expression et de protection du droit d'auteur. Son nouveau rapport révèle que les revenus des écrivains ont baissé de 42 % entre 2009 et 2019. Avec des IA génératives telles que ChatGPT et Bard qui ajoutent à leur pression, et certaines entreprises qui remplacent déjà les travailleurs par ces systèmes, il est facile de comprendre d'où vient la colère. Mary Rasenberger, PDG de l'Authors Guild, a déclaré que l'objectif de la lettre était de convaincre les entreprises d'IA de régler les différends avec les auteurs sans passer par la voie des poursuites judiciaires, longues et coûteuses.Ce n'est pas que tous les auteurs évitent une action en justice : Sarah Silverman, Paul Tremblay et Mona Awad sont demandeurs dans des actions collectives contre Meta et/ou OpenAI pour avoir formé leurs programmes sur des copies piratées de leurs œuvres.La possibilité que des livres, des histoires et du journalisme médiocres, écrits par des machines et basés sur le travail original des auteurs, inondent le marché représente une menace importante pour la profession d'écrivain. La lettre de la Guilde souligne que la plupart des livres utilisés dans les ensembles de données de « formation » proviennent de sources et de sites web pirates, et remet en question les arguments d'utilisation équitable avancés par les sociétés d'IA.La lettre poursuit en indiquant que la récente décision de la Cour suprême dans l'affaire Warhol v. Goldsmith jette un doute supplémentaire sur les arguments de fair use (un ensemble de règles de droit, d'origine législative et jurisprudentielle, qui apportent des limitations et des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son œuvre aux États-Uni) des sociétés d'IA en les rejetant comme une défense valable lorsque l'utilisation aboutit à un substitut commercial de l'œuvre originale.OpenAI a déclaré dans un communiqué (via le Wall Street Journal) que ChatGPT est formé à partir de « contenus accessibles au public et de contenus créés par des formateurs d'IA et des utilisateurs humains », ajoutant que l'entreprise respecte les droits des créateurs et des auteurs. Les auteurs ne sont pas les seuls à voir leurs œuvres utilisées pour l'apprentissage de l'IA. Google a mis à jour sa politique de confidentialité au début du mois pour indiquer explicitement que l'entreprise se réserve le droit de collecter et d'analyser à peu près tout ce que les internautes partagent sur le web pour entraîner ses systèmes d'IA.La collecte de textes par les entreprises spécialisées dans l'IA est une question controversée à l'heure actuelle. Elon Musk a déclaré que Twitter avait limité le nombre de tweets que les comptes pouvaient lire par jour pour prétendument faire face à des « niveaux extrêmes » de raclage de données et de « manipulation du système » sur la plateforme. Il a également menacé de poursuivre Microsoft, qui a investi des milliards dans OpenAI, pour utilisation illégale des données de Twitter.Stability AI, Midjourney et DeviantArt font l’objet d’une plainte collective pour avoir violé le droit d’auteur en utilisant une « intelligence artificielle » qui reproduit des œuvres. Le procès se fonde sur diverses bases juridiques, dont le DMCA, les droits de publicité, le contrat de DeviantArt et la concurrence déloyale en Californie.Les images créées par des systèmes comme Stable Diffusion ou DALL-E peuvent être commercialisées, mais les conditions sur le droit d’auteur et la propriété sont incertaines. Daniel Danger, un artiste dont les œuvres ont servi à entraîner Stable Diffusion, redoute que son travail ne soit menacé par les générateurs d’images IA. Matthew Butterick, un écrivain, designer, développeur et avocat, a participé à une action collective contre GitHub Copilot pour son « vol sans précédent de logiciels open source » (le procès se poursuit).The Authors Guild appelle les dirigeants de l'industrie de l'IA à répondre à ces préoccupations et à prendre les mesures suivantes :L'Authors Guild estime que la coopération avec les leaders de l'industrie de l'IA est essentielle à la sauvegarde de la profession d'écrivain. En unissant les voix des écrivains, l'Authors Guild vise à favoriser un environnement qui respecte les principes fondamentaux d'équité et de reconnaissance.Au cours de la dernière décennie, les auteurs ont vu leurs revenus diminuer de 40 %, et le revenu médian lié à l'écriture pour les écrivains à temps plein en 2022 n'était que de 23 330 dollars, selon la dernière enquête sur les revenus de Authors Guild, menée auprès de plus de 5 700 répondants. L'avènement de la technologie de l'IA ne fait qu'exacerber ces défis et rendra de plus en plus difficile, voire impossible, pour les écrivains - en particulier ceux issus des communautés sous-représentées - de gagner leur vie en exerçant un métier qu'ils ont mis des années, voire des décennies, à perfectionner.Source : The Authors Guild Quelles peuvent être les conséquences juridiques et éthiques de l’utilisation des œuvres des auteurs sans leur consentement ?À votre avis, comment les auteurs peuvent-ils contrôler et protéger leurs œuvres face aux entreprises d’IA ?Quels sont selon vous, les risques pour la diversité et la qualité de la création littéraire face à l’IA ?Existe-t-il des enjeux économiques et sociaux du partage des bénéfices de l’IA entre les créateurs et les utilisateurs ? Lesquels ?