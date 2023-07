Le directeur d’un grand studio japonais s’attend à un avenir où la moitié des programmeurs et des concepteurs de son entreprise seront superflus d'ici à cinq ans. Chez Gala Sports, société cotée à Hong Kong, les dirigeants ont suspendu les projets de recherche non liés à l’IA, obligé les chefs de service à apprendre l’apprentissage automatique et offert des primes allant jusqu’à 7 000 dollars pour les nouvelles idées en matière d’IA. Ils ont peur d’être déjà dépassés. « Pratiquement chaque semaine, nous avons l’impression que nous allons être évincés », déclare Jia Xia, 36 ans, président-directeur général de Gala Technology Holding.« L’impact de l’IA sur l’industrie du jeu au cours des trois ou quatre derniers mois pourrait être aussi impressionnant que les changements survenus au cours des trente ou quarante dernières années. L’industrie du jeu vidéo est l’une des premières à ressentir les effets de l’IA, car elle est en grande partie numérique - codée dans un langage compréhensible par l’IA et créée par des ingénieurs en logiciel bien formés à utiliser, adapter et améliorer de nouveaux outils informatiques. Avant qu’OpenAI ne fasse sensation avec ChatGPT en novembre, elle a utilisé Dota 2 de Valve Corp. comme terrain d’essai pour ses robots », ajoute-t-il.L’IA donne à l’industrie une rare opportunité de revoir un modèle commercial qui, dans certains cas, s’est enflé et est devenu une formule - ce qui rappelle les critiques adressées aujourd’hui à Hollywood, peu disposé à prendre des risques. Les coûts de production des jeux ont augmenté plus vite que les ventes. Les récents blockbusters The Last of Us Part II et Horizon Forbidden West auraient coûté à Sony Group Corp. plus de 200 millions de dollars chacun et demandé des années de travail à des centaines d’employés. Selon Kenji Fukuyama, analyste chez UBS Securities, l’investissement en argent et en temps pour de tels projets peut être divisé par deux grâce à l’IA.« Rien ne peut inverser, arrêter ou ralentir la tendance actuelle de l’IA », a déclaré Masaaki Fukuda, qui a participé à la création du PlayStation Network lorsqu’il travaillait chez Sony. Aujourd’hui vice-président de Preferred Networks Inc, la plus grande startup japonaise spécialisée dans l’IA, M. Fukuda, 48 ans, envisage un déferlement de changements dans la façon dont le contenu numérique est créé, et son entreprise s’est associée à un créateur d’anime nommé Crypko.L’IA est aussi un puissant outil interne. Gala Sports a recours à des services d’IA publics - les générateurs d’images Stable Diffusion et Midjourney - pour créer des outils internes de rendu de modèles de têtes 3D réalistes, ce qui diminue le coût d’une tâche qui demandait auparavant deux semaines et jusqu’à 200 000 yuans (28 000 dollars) en sous-traitance. Aujourd’hui, elle ne prend plus qu’une demi-journée de travail. L’entreprise a une équipe dédiée à développer d’autres outils pour simplifier le codage, la conception et même le service à la clientèle.L’automatisation a aussi pour inconvénient la perte d’emplois associée. Les dirigeants de l’industrie, qui ne veulent pas parler publiquement du sujet, anticipent que des secteurs entiers de travailleurs vont perdre leur emploi tel qu’ils le connaissent. « L’IA pourrait finir par éliminer des catégories entières d’emplois dans les jeux, comme le contrôle de la qualité, le débogage, l’assistance à la clientèle ou la traduction », déclare Serkan Toto, analyste de l’industrie.Cet avenir a été illustré ce mois-ci lorsque la société Morikatron Inc., basée à Tokyo, a présenté un jeu entièrement fait par l’IA. Le simulateur de meurtre et de mystère Red Ram utilise Stable Diffusion et ChatGPT pour générer son contenu en fonction des sollicitations du joueur. « Il s’agit d’un jeu qu’il serait impossible de développer sans la puissance de l’IA, car il faudrait une quantité infinie de ressources artistiques et textuelles », a déclaré le fondateur de la société, Yukihito Morikawa. Quatre ingénieurs ont mis trois mois à le construire.Tsubasa Himeno, comédienne vocale ayant participé à de nombreux jeux, pense que la nouvelle technologie va rendre plus difficile le début de l’activité pour les jeunes. « L’IA est une menace pure et simple », a-t-elle affirmé. Jiro Ishii, connu pour avoir créé le roman en prises de vue réelles 428 : Shibuya Scramble, pense que d'ici à une ou deux décennies, tout le monde sera capable de créer ses propres jeux. C’est une menace pour le modèleadopté par des jeux comme Dota 2 et Fortnite d’Epic, qui sont gratuits mais font payer les cosmétiques et les extras du jeu.La plupart y voient une opportunité. Yosuke Shiokawa a travaillé aux deux extrémités du spectre, en tant qu’ancien producteur de Fate/Grand Order, le jeu à succès de Sony sur smartphone, et fondateur de Fahrenheit 213 Inc, une entreprise de deux ans. Il a commencé à expérimenter la création d’IA pour une bande-annonce vidéo avant de l’utiliser pour créer des objets et des arrière-plans dans le jeu, ajoutant des éléments supplémentaires que son équipe de quatre personnes n’aurait pas eu l’idée d’essayer auparavant en raison de ses ressources limitées. « Bientôt, c’est votre créativité, et non votre budget, qui déterminera la valeur des jeux », a déclaré Shiokawa.Source : Jia Xiaodong, président-directeur général chez Gala Technology HoldingÀ votre avis, l’IA est-elle une chance ou une menace pour l’industrie du jeu vidéo ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’IA pour l’industrie du jeu vidéo