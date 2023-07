Dans la foulée, OpenAI a annoncé une disponibilité en Argentine, au Canada, en France, en Allemagne, en Indonésie, en Irlande, au Japon, au Mexique, au Nigeria, aux Philippines, au Royaume-Uni et en Corée du Sud*! Si vous vivez dans un pays qui ne fait pas partie de cette liste, vous pouvez toujours vous diriger vers Google Play et précommander l'application car OpenAI prévoit de publier l'application dans plus de pays très bientôt. Il y aura d'autres pays au cours de la semaine prochaine. Et si vous avez un iPhone, vous utilisez peut-être déjà l'application officielle ChatGPT, car elle est disponible sur iOS depuis un certain temps. La sortie d'Android est toujours une étape importante pour OpenAI, car il y a plus d'utilisateurs d'Android que d'utilisateurs d'iOS dans le monde.Le déploiement de l'application fait suite aux débuts de l'application iOS en mai, qui marquait la première fois qu'elle était disponible en dehors du site Web d'OpenAI.En France, elle existe sur iOs depuis le 25 mai. Depuis, de nombreuses fausses applications avaient vu le jour sur les différents magasins d'applications, dans l'espoir de faire souscrire aux utilisateurs des frais d'abonnements cachés et abusifs. Certaines peuvent également contenir des logiciels malveillants à haut risque pour la protection des données personnelles.L’application ChatGPT offre les mêmes fonctionnalités que la version web, mais avec quelques avantages supplémentaires. Les utilisateurs peuvent envoyer des entrées vocales grâce au modèle de reconnaissance vocale Whisper d’OpenAI, qui offre une grande fiabilité. Ils peuvent également synchroniser leur historique de conversation entre leurs appareils. Ceux qui paient 20 dollars par mois pour s’abonner à ChatGPT Plus bénéficient en plus de l’accès aux capacités de GPT-4, la version la plus récente et la plus puissante du modèle de langage d’OpenAI.ChatGPT sur Android propose une autre fonctionnalité : une personnalisation avancée de l’interface. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster les paramètres de l’application pour répondre à leurs besoins et préférences spécifiques. De plus, l’application est généralement plus réactive aux actions de l’utilisateur, grâce à son installation locale sur l’appareil.Bien sûr, ChatGPT a les mêmes problèmes sur mobile que sur le Web. Ceux-ci incluent la tendance du bot à fabriquer des informations et les craintes en matière de confidentialité. OpenAI n'a que récemment donné aux utilisateurs la possibilité de rendre les conversations privées, et l'écran d'accueil de l'application avertit toujours les utilisateurs de ne pas partager « d'informations sensibles » sur l'application.La nouvelle survient alors que la course aux armements contre l'IA s'intensifie parmi les leaders des chatbots tels que OpenAI, Microsoft, Google et Anthropic. Afin d'encourager les consommateurs à adopter l'IA générative dans leurs routines quotidiennes, les géants de la technologie se précipitent pour lancer non seulement de nouvelles applications de chatbot, mais également de nouvelles fonctionnalités, telles que la recherche visuelle.Plus tôt cette année, l'investissement accru de Microsoft dans OpenAI - 10 milliards de dollars supplémentaires - en a fait le plus gros investissement dans l'IA de l'année, et en avril, la startup aurait conclu une vente d'actions de 300 millions de dollars à une valorisation comprise entre 27 et 29 milliards de dollars, avec des investissements de des entreprises telles que Sequoia Capital et Andreessen Horowitz.Source : OpenAI Quelles sont les fonctionnalités de ChatGPT que vous aimeriez essayer ou utiliser ?Quels sont les avantages et les inconvénients de converser avec une intelligence artificielle comme ChatGPT ?Quels sont les sujets ou les domaines que vous voudriez discuter ou apprendre avec ChatGPT ?Quelles sont vos attentes ou vos craintes concernant l’évolution de l’intelligence artificielle et son impact sur la société ?